Дуглас о «Зените»: «В этом сезоне будем играть с голодом до побед. Ожидания самые лучшие, мы готовы на сто процентов»
Дуглас Сантос заявил о готовности «Зенита» бороться за чемпионство в РПЛ.
В прошлом сезоне сине-бело-голубые заняли в турнире 2-е место.
– Вы начинаете седьмой сезон в России. Каковы ваши ожидания?
– Ожидания самые лучшие, мы готовы на сто процентов. Мы провели отличные сборы, проделали качественную работу.
К сожалению, в прошлом сезоне мы не добились того, чего хотели, поэтому в этом сезоне будем играть с голодом до побед, мы максимально сформулированы на достижении результата. В воскресенье нас ожидает сложный матч, но мы хотим начать сезон с уверенной победы, – сказал защитник «Зенита».
20 июля петербургский клуб примет в 1-м туре РПЛ «Ростов».
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Bobsoccer
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