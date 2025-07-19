Дуглас о «Зените»: «В этом сезоне будем играть с голодом до побед. Ожидания самые лучшие, мы готовы на сто процентов»

Дуглас Сантос заявил о готовности «Зенита» бороться за чемпионство в РПЛ.

В прошлом сезоне сине-бело-голубые заняли в турнире 2-е место.

– Вы начинаете седьмой сезон в России. Каковы ваши ожидания?

– Ожидания самые лучшие, мы готовы на сто процентов. Мы провели отличные сборы, проделали качественную работу.

К сожалению, в прошлом сезоне мы не добились того, чего хотели, поэтому в этом сезоне будем играть с голодом до побед, мы максимально сформулированы на достижении результата. В воскресенье нас ожидает сложный матч, но мы хотим начать сезон с уверенной победы, – сказал защитник «Зенита ».

20 июля петербургский клуб примет в 1-м туре РПЛ «Ростов».