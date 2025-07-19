«Штутгарт» не продаст Вольтемаде «Баварии» за 60 млн евро. Мюнхенцы предлагали 50+5 млн за форварда

«Баварии» для трансфера Ника Вольтемаде может не хватить даже 65 млн евро.

Ранее «Штутгарт» отклонил предложение мюнхенцев по 23-летнему форварду в размере 50+5 млн.

Швабы приняли решение, что не продадут серебряного призера молодежного Евро-2025 за 60 млн. Более того, нет подтверждений, что «Штутгарт» устроят 65 млн за Вольтемаде , сообщает Sky Sport.

По данным источника, руководители клубов пока не встречались по поводу возможного перехода нападающего и их позиции не стыкуются.

В 33 матчах прошлого сезона во всех турнирах за «Штутгарт » на счету Вольтемаде 17 голов и 3 ассиста.