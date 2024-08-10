Российских спортсменов не будет на церемонии закрытия Олимпиады в Париже

Теги Елена Веснина ФТР Вячеслав Екимов Олимпийская сборная России ФВСР ВФГБК Алексей Селиваненко Олимпиада-2024 Алексей Коровашков Николай Макаров Олеся Ромасенко Роман Сафиуллин Даниил Медведев Екатерина Александрова ТАСС Глеб Сырица Павел Котов Тамара Дронова Алена Иванченко Мирра Андреева Диана Шнайдер Анжела Бладцева Захар Петров Евгений Сомов Водные виды

Ни один российский спортсмен, выступавший на Олимпиаде-2024 в Париже, не будет присутствовать на церемонии закрытия Игр 11 августа.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на федерации по видам спорта.

«Никто из российских каноистов не поедет на церемонию закрытия», – заявили во Всероссийской федерации гребле байдарках и каноэ.

Все остальные российские спортсмены уже уехали из Парижа.

«Наши велогонщики уже дома все. Готовятся к ближайшим стартам», – сказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

Покинули Париж и семеро российских теннисистов. «У всех дальше насыщенный турнирный график, все сразу дальше полетели», – сообщил вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко.

О возвращении прыгуньи на батуте Анжелы Бладцевой сообщил глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров. Также, по информации ТАСС, олимпийскую деревню покинул и пловец Евгений Сомов.

Всего в Олимпиаде-2024 участвовали 15 россиян в нейтральном статусе: теннисисты Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Елена Веснина, велогонщики Глеб Сырица, Тамара Дронова и Алена Иванченко, каноисты Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко, а также пловец Евгений Сомов и прыгунья на батуте Анжела Бладцева.

Единственную медаль завоевали теннисистки Андреева и Шнайдер – серебро в парном разряде.

24 комментария
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Как будто на открытии они были…
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Российские спортсмены и не приезжали, выступают нейтральные...
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Так даже сборной такой не было
Была олимпийская команда без гимна и флага
Так что ничего нового
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Открытие уже показало что закрытие не нужно смотреть.
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Самая позорная олимпиада всех времен
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Да закройте уже гроб, покойный не может вас больше видеть!
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В целом эта олимпиада мало чем хорошим запомниться, позор на церемонии открытия, боксерши с повышеным тестостероном, грязная Сена в которой проводить соревнования было нельзя, да и не провели в целом
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Нашим спортсменам в гей шествии делать нечего
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А это разве новость? Все давно это знали. К чему это повторять в сотый раз???
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Закрытие это сборище ...... и разной нечисти
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Это у церемонии закрытия Олимпиады не будет российских спортсменов. 😁
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Посидеть на трибуне зрителем ? Их не пустили на открытие, что делать на закрытии. Не говоря о том, что они каждый были по себе... Свою деревню не организовали
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Кто выступили - молодцы, девушки умнички.
На церемонии действительно делать нечего, выступили и дальше поехали
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Вот те новость🤣
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Ответ Игорь Чекунов
Так расскажут на федеральных каналах. А те, кто действительно следят за спортом, от этой Олимпиады получили большое удовольствие
Ага, поржали от души 🤣
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В США, третью Олимпиаду подряд,рейтинги всё ниже.Эти ОИ смотрят на 38% меньше,чем игры в Лондоне 2012.
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Ни одного российского спортсмена на этой олимпиаде не было.
Команда беженцев к России не имеет ни какого отношения.
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Вот она вся цель жизни ,приехать и проиграть и немножко подставить кто не поехал
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