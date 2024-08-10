Российских спортсменов не будет на церемонии закрытия Олимпиады в Париже

Ни один российский спортсмен, выступавший на Олимпиаде-2024 в Париже, не будет присутствовать на церемонии закрытия Игр 11 августа.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на федерации по видам спорта.

«Никто из российских каноистов не поедет на церемонию закрытия», – заявили во Всероссийской федерации гребле байдарках и каноэ.

Все остальные российские спортсмены уже уехали из Парижа.

«Наши велогонщики уже дома все. Готовятся к ближайшим стартам», – сказал президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

Покинули Париж и семеро российских теннисистов. «У всех дальше насыщенный турнирный график, все сразу дальше полетели», – сообщил вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко.

О возвращении прыгуньи на батуте Анжелы Бладцевой сообщил глава Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров. Также, по информации ТАСС, олимпийскую деревню покинул и пловец Евгений Сомов.

Всего в Олимпиаде-2024 участвовали 15 россиян в нейтральном статусе: теннисисты Даниил Медведев, Павел Котов, Роман Сафиуллин, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова, Елена Веснина, велогонщики Глеб Сырица, Тамара Дронова и Алена Иванченко, каноисты Захар Петров, Алексей Коровашков и Олеся Ромасенко, а также пловец Евгений Сомов и прыгунья на батуте Анжела Бладцева.

Единственную медаль завоевали теннисистки Андреева и Шнайдер – серебро в парном разряде.