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  • «Спартак» обыграл «Динамо» Махачкала – 1:0. Маркиньос забил, Казарцев не дал два пенальти хозяевам, отменил четыре гола и удалил Аззи
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«Спартак» обыграл «Динамо» Махачкала – 1:0. Маркиньос забил, Казарцев не дал два пенальти хозяевам, отменил четыре гола и удалил Аззи

«Спартак» победил «Динамо» Махачкала (1:0) в 1-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Лукойл Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 37-й минуте счет открыл атакующий полузащитник красно-белых Маркиньос. Его гол остался единственным в матче.

На 7-й минуте защитник гостей Мохамед Аззи наступил на ногу хавбеку хозяев Наилю Умярову на линии своей штрафной площади, но главный судья Василий Казарцев нарушения правил не зафиксировал, а ВАР вмешиваться не стал. В середине первого тайма Аззи сыграл рукой в своей штрафной, но Казарцев снова не дал москвичам пробить пенальти – после долгого рассмотрения эпизода вместе с ВАР арбитр зафиксировал фол в атаке у защитника Рикарду Мангаша. Также рефери отменил четыре гола «Спартака» – три из-за офсайда, один – из-за нападения на вратаря.

В начале второго тайма с поля был удален Аззи. Игрок гостей получил две желтые карточки за фолы против Мангаша на 21-й и 53-й минутах.

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Премьер-лига. 1 тур
19 июля 17:30, Лукойл Арена
Спартак
Завершен
1 - 0
Динамо Махачкала
Матч окончен
90’
+3’
Табидзе
88’
Джабраилов
Угальде
83’
Барко   Зобнин
82’
77’
Мрезиг   Джабраилов
77’
Пальцев   Зинович
Заболотный   Угальде
74’
Маркиньос   Дмитриев
74’
68’
Помешкин
65’
Шумахов
61’
Агаларов   Магомедов
61’
Сердеров   Помешкин
53’
Аззи
Маркиньос
51’
Солари   Хлусевич
46’
46’
Хоссейннежад   Шумахов
2тайм
Перерыв
  Маркиньос
37’
Солари
35’
21’
Аззи
Спартак
Максименко, Мангаш, Бабич, Денисов, Литвинов, Умяров, Маркиньос, Барко, Мартинс Перейра, Солари, Заболотный
Запасные: Массалыга, Зобнин, Угальде, Дуарте, Гузиев, Рябчук, Дмитриев, Довбня, Помазун, Хлусевич, Пруцев, Зорин
1тайм
Динамо Махачкала:
Магомедов, Сундуков, Аззи, Табидзе, Алибеков, Пальцев, Мрезиг, Глушков, Хоссейннежад, Агаларов, Сердеров
Запасные: Зинович, Магомедов, Волк, Гаджиев, Помешкин, Шумахов, Джабраилов
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Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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logoДинамо Махачкала
logoМаркиньос Коста
logoВасилий Казарцев
logoМохамед Аззи
logoНаиль Умяров
logoРикарду Мангаш
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