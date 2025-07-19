«Спартак» обыграл «Динамо» Махачкала – 1:0. Маркиньос забил, Казарцев не дал два пенальти хозяевам, отменил четыре гола и удалил Аззи

«Спартак» победил «Динамо» Махачкала (1:0) в 1-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «Лукойл Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 37-й минуте счет открыл атакующий полузащитник красно-белых Маркиньос . Его гол остался единственным в матче.

На 7-й минуте защитник гостей Мохамед Аззи наступил на ногу хавбеку хозяев Наилю Умярову на линии своей штрафной площади, но главный судья Василий Казарцев нарушения правил не зафиксировал, а ВАР вмешиваться не стал. В середине первого тайма Аззи сыграл рукой в своей штрафной, но Казарцев снова не дал москвичам пробить пенальти – после долгого рассмотрения эпизода вместе с ВАР арбитр зафиксировал фол в атаке у защитника Рикарду Мангаша . Также рефери отменил четыре гола «Спартака » – три из-за офсайда, один – из-за нападения на вратаря.

В начале второго тайма с поля был удален Аззи. Игрок гостей получил две желтые карточки за фолы против Мангаша на 21-й и 53-й минутах.

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