«Спартак» обыграл «Динамо» Махачкала – 1:0. Маркиньос забил, Казарцев не дал два пенальти хозяевам, отменил четыре гола и удалил Аззи
Матч проходил на «Лукойл Арене».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 37-й минуте счет открыл атакующий полузащитник красно-белых Маркиньос. Его гол остался единственным в матче.
На 7-й минуте защитник гостей Мохамед Аззи наступил на ногу хавбеку хозяев Наилю Умярову на линии своей штрафной площади, но главный судья Василий Казарцев нарушения правил не зафиксировал, а ВАР вмешиваться не стал. В середине первого тайма Аззи сыграл рукой в своей штрафной, но Казарцев снова не дал москвичам пробить пенальти – после долгого рассмотрения эпизода вместе с ВАР арбитр зафиксировал фол в атаке у защитника Рикарду Мангаша. Также рефери отменил четыре гола «Спартака» – три из-за офсайда, один – из-за нападения на вратаря.
В начале второго тайма с поля был удален Аззи. Игрок гостей получил две желтые карточки за фолы против Мангаша на 21-й и 53-й минутах.
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