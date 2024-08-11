«Зенит» подпишет с Дркушичем контракт на 4 года. «Осасуна» предлагала «Сочи» 4 млн евро плюс бонусы за защитника («Чемпионат»)
Ванья Дркушич подпишет с «Зенитом» долгосрочный контракт.
По данным «Чемпионата», защитник покинет «Сочи» и заключит с петербуржцами четырехлетний договор, после чего отправится в аренду в «Црвену Звезду».
Также утверждается, что «Осасуна» пыталась купить словенца за 4 млн евро плюс бонусы.
Статистику 24-летнего футболиста можно изучить здесь.
И играть-то уже можно бросить.
Карман Зениту он точно не тянет :)
А игрок по меркам РПЛ хороший.
Я тебе открою тайну, но выбирать Дркушич мог только из тех вариантов, куда его был согласен продать Сочи. И если для Сочи выгоднее было предложение Зенита, то выбор у Дркушича был не между чемпионатом Сербии и Ла Лигой, а между чемпионатом Сербии, с выступлением в ЕК, и ФНЛ.
Ты бы и сам мог до этого догадаться, но предпочел смешно руки заламывать в комментариях.