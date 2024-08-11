«Зенит» подпишет с Дркушичем контракт на 4 года. «Осасуна» предлагала «Сочи» 4 млн евро плюс бонусы за защитника («Чемпионат»)

Ванья Дркушич подпишет с «Зенитом» долгосрочный контракт.

По данным « », защитник покинет « » и заключит с петербуржцами четырехлетний договор, после чего отправится в аренду в «Црвену Звезду».

Также утверждается, что « » пыталась купить словенца за 4 млн евро плюс бонусы.

Статистику 24-летнего футболиста можно изучить здесь.