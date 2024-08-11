«Зенит» подпишет с Дркушичем контракт на 4 года. «Осасуна» предлагала «Сочи» 4 млн евро плюс бонусы за защитника («Чемпионат»)

Теги Зенит премьер-лига Россия Осасуна Ла Лига возможные трансферы Первая лига Чемпионат.com Сочи Ванья Дркушич деньги Футбол

Ванья Дркушич подпишет с «Зенитом» долгосрочный контракт.

По данным «Чемпионата», защитник покинет «Сочи» и заключит с петербуржцами четырехлетний договор, после чего отправится в аренду в «Црвену Звезду».

Также утверждается, что «Осасуна» пыталась купить словенца за 4 млн евро плюс бонусы.

Статистику 24-летнего футболиста можно изучить здесь.

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24 комментария
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Осасуна предлагала 4 млн евро , но Сочи решил бесплатно отдать Зениту 😁
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У Зенита явно комплексы
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Где-то грустит Соболев, даже Дркушича подписали, а его нет
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Не фарм. Четко и бесповоротно.
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Что такое Ла Лига, если есть возможность уйти в богатый клуб с распухшей личкой? То-то. Да, аренда из великого Зенита в еще более великую Звезду.
И играть-то уже можно бросить.
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Хейтеров порвало.
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Ответ dimkaa1
У Зенита явно комплексы
Когда очередной такой инсайд не взлетит вы Осасунить или Сассуолить будете?
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Видимо норм насыпали игроку, раз решил вместо Ла Лиги играть в чемпионате Сербии.
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Комментарий удален модератором
Зенит может себе практически все позволить
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Зенит купил у форма игрока " про запас".
Карман Зениту он точно не тянет :)
А игрок по меркам РПЛ хороший.
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Спортс,почему нельзя писать позор России зенит?Прекращайте,это не мат.Или вы под Миллером ходите?
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Ответ Гамарджоба Генацвале
А деньги вменяемые? Сдается, что нет, поэтому и выбрал аренду в чемпионате Сербии, а не Ла Лигу. Да и чего вас корежит? Конкурентов же нет у вас, уже 4-хтуровые чемпионы, напрягаетесь че-то.
"Сдается, что нет, поэтому и выбрал аренду в чемпионате Сербии, а не Ла Лигу"

Я тебе открою тайну, но выбирать Дркушич мог только из тех вариантов, куда его был согласен продать Сочи. И если для Сочи выгоднее было предложение Зенита, то выбор у Дркушича был не между чемпионатом Сербии и Ла Лигой, а между чемпионатом Сербии, с выступлением в ЕК, и ФНЛ.

Ты бы и сам мог до этого догадаться, но предпочел смешно руки заламывать в комментариях.
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