Олимпиада-2024. Художественная гимнастика. Китай выиграл золото в групповом многоборье, Израиль – 2-й, Италия – 3-я

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Сборная Китая по художественной гимнастике победила в групповом многоборье на Олимпиаде.

Тренером китайских гимнасток является двукратная олимпийская чемпионка россиянка Анастасия Близнюк. 

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Художественная гимнастика

Групповое многоборье

1. Китай – 69,800

2. Израиль – 68,850

3. Италия – 68,100

4. Болгария – 67,800

5. Азербайджан – 66,450

6. Франция – 66,000

7. Украина – 65,700

8. Узбекистан – 64,500

7 комментариев
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Близнюк потрясающе китаянок подготовила.

И, получается, стала первой художницей в истории, выигравшая Олимпиаду как спортсмен и как тренер.
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китай по ходу идет за золотом
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Вот кто больше всего выиграл от отстранения России. Китай выиграет общий зачет благодаря этому. Так что США должны давить на МОК чтобы в Лос Анджелес пригласили Россию, иначе дома опять китайцам уступят.
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Самая большая сенсация случилась. Болгария сама золото отдала первым упражнением.
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Спасибо Насте Близнюк! Вывела за 2 года команду на золото ОИ. Теперь у нее 3 золото есть пусть и как тренера
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Израильтянки - молодцы!
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Ответ АдминБЦ
Близнюк потрясающе китаянок подготовила. И, получается, стала первой художницей в истории, выигравшая Олимпиаду как спортсмен и как тренер.
Китаю бы ещё личниц подтянуть... И был русский вид а станет китайский. Опять все канючить будут
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