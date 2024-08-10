Олимпиада-2024. Художественная гимнастика. Китай выиграл золото в групповом многоборье, Израиль – 2-й, Италия – 3-я

Сборная Китая по художественной гимнастике победила в групповом многоборье на Олимпиаде.

Тренером китайских гимнасток является двукратная олимпийская чемпионка россиянка Анастасия Близнюк.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Художественная гимнастика

Групповое многоборье

1. Китай – 69,800

2. Израиль – 68,850

3. Италия – 68,100

4. Болгария – 67,800

5. Азербайджан – 66,450

6. Франция – 66,000

7. Украина – 65,700

8. Узбекистан – 64,500