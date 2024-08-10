Олимпиада-2024. Художественная гимнастика. Китай выиграл золото в групповом многоборье, Израиль – 2-й, Италия – 3-я
Сборная Китая по художественной гимнастике победила в групповом многоборье на Олимпиаде.
Тренером китайских гимнасток является двукратная олимпийская чемпионка россиянка Анастасия Близнюк.
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Художественная гимнастика
Групповое многоборье
1. Китай – 69,800
2. Израиль – 68,850
3. Италия – 68,100
4. Болгария – 67,800
5. Азербайджан – 66,450
6. Франция – 66,000
7. Украина – 65,700
8. Узбекистан – 64,500
И, получается, стала первой художницей в истории, выигравшая Олимпиаду как спортсмен и как тренер.