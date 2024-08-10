«Ман Сити» выиграл Суперкубок Англии в 7-й раз и впервые с 2019 года – было три поражения подряд

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Суперкубок Англии Футбол

«Манчестер Сити» прервал неудачную серию в играх за Суперкубок Англии.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы по пенальти одолела «Манчестер Юнайтед» и выиграла трофей впервые с 2019 года. В 2021-м, 2022-м и 2023-м она терпела поражения.

Всего на счету «горожан» теперь 7 побед. Больше только у «Эвертона» (9), «Ливерпуля» (16), «Арсенала» (17) и «Ман Юнайтед» (21).

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26 комментариев
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Ответ cektor
Сити конечно топище Гвардиола гений
Сити был в общем то совсем не топище в этом матче, если бы у Рэша ноги из того места росли, то МЮ победил. Но Сити победил не смотря ни на что, все таки показатель.
+21
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+20
Ответ therealgreenman
Новый курс, на новый сезон инфоциганства выйдет с минуты на минуты, приготовьте свои уши и надежды на «успешный» сезон ЭТХ
Эт хорошо, что подопечные 10хага не победили - а то бы до января безостановочно языком бы чесал про "великую победу гениального тренера"☝️🤡
+7
-1
+6
Этот матч показал, что понятные проблемные зоны (фланги защиты и опорка) нужно усилять. В этом плане надежда на Де Лигта и Мазрауи. В целом МЮ смотрелся неплохо. Ну и Санчо - нужно пытаться спихнуть его ПСЖ и взять Угарте. Прям кровь из носу
+4
0
+4
Болельщиков Сити, с победой!
Ждём начала лучшего чемпионата!!!
+4
-2
+2
Если коротко:
МЮ, на мой взгляд, изначально имел больше шансов на победу в этом матче, чем Сити. Все-таки, МЮ в предсезонке больше игроков основы наигрывал, чем в Сити. Уж не знаю, с чего буки такой коэффициент вывалили на победу Сити.
По игре МЮ был более цельным и ближе к победе, поэтому я бы на месте фанов МЮ не расстраивался.
Всё самое интересное еще впереди.
Но Сити респект за то, что доборолись до конца.
Отдельный респект Бернардо, что подарил серию пенальти, что было интересно посмотреть всем зрителям.
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Ответ Любезный Коссутий
сити должен был 3-1 пролететь, но депутат играл сегодня за ваших
Ну он хотя бы уже почти в створ попадает, плюс не увидел от него тупого дриблинга (кроме канеш тупой обработки в начале матча). В любом случае, Гарначо и Амад сейчас выглядят приоритетом на начало сезона на флангах
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Ответ Theodor Herzl
Как бы это не сыграло с Сити злую шутку - опьяненные титулом могут поверить в свою непобедимость и в конце сезона выпасть в Чемпионшип…
Шта))
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Сити конечно топище
Гвардиола гений
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Ответ Эксперт Спортс
Я не скажу что каждый год смотрю Суперкубок Англ, но это как бы подготовка к сезону и так играть за кубок, типа МЮ бери я не хочу этот кубок, а МЮ такой нееее у меня есть кубок Англии спасибо не нужно. Ты посмотри как в Испании бьются за кубок, знаю что в середине проводят Суперкубок но это кубок
Просто в Испании ценность у Суперкубка выше, вот и всё
В Англии и без этого матча загруженный календарь, у Сити 4-5 основных игрока до сих пор в отпуске после Евро, у МЮ кто-то же в лазарете, а кто-то только на прошлой неделе вернулся из отпуска - никто и не готов бегать и рубится со всей силы, отсюда и такая игра
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Ответ Тумбочка Тевеса
Это супер кубок Англии Или ты первый раз смотрел подобное?
Я не скажу что каждый год смотрю Суперкубок Англ, но это как бы подготовка к сезону и так играть за кубок, типа МЮ бери я не хочу этот кубок, а МЮ такой нееее у меня есть кубок Англии спасибо не нужно. Ты посмотри как в Испании бьются за кубок, знаю что в середине проводят Суперкубок но это кубок
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Ответ Эксперт Спортс
Что за унылая игра от обеих команд 😑😑. И это лучшая лига мира?
Из отпуска ещё не вышли. У меня вообще ощущение сложилось что для игроков прошлый сезон будто и не закончился. Уставшие были.
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Ответ Эксперт Спортс
Что за унылая игра от обеих команд 😑😑. И это лучшая лига мира?
Это супер кубок Англии
Или ты первый раз смотрел подобное?
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Ответ cektor
Сити конечно топище Гвардиола гений
Сити реально отскочил. 1 удар в створ и 1 гол
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Ответ cektor
Сити конечно топище Гвардиола гений
Смешно, а в чем в этом матче Гвардиола был топищем? Ты матч то смотрел?
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Ответ NikitaNik
Сити был в общем то совсем не топище в этом матче, если бы у Рэша ноги из того места росли, то МЮ победил. Но Сити победил не смотря ни на что, все таки показатель.
Как раз таки у Рэшфорда ноги из того самого места и растут, все нормально
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Ответ cektor
Сити конечно топище Гвардиола гений
сити должен был 3-1 пролететь, но депутат играл сегодня за ваших
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Жаль МЮ по моментам они были ближе к победе(только у Решфорда было два отличных момента) но если игрок при пробитии пенальти не может попасть даже в ворота как это получилось у МЮ, то выиграть не возможно.
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Если бы победу одержал МЮ, то контракт с голландцем пролили бы сразу на 3 года.
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