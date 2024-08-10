«Ман Сити» выиграл Суперкубок Англии в 7-й раз и впервые с 2019 года – было три поражения подряд

«Манчестер Сити» прервал неудачную серию в играх за Суперкубок Англии.

Сегодня команда по пенальти одолела « » и выиграла трофей впервые с 2019 года. В 2021-м, 2022-м и 2023-м она терпела поражения.

Всего на счету «горожан» теперь 7 побед. Больше только у «Эвертона» (9), «Ливерпуля» (16), «Арсенала» (17) и «Ман Юнайтед» (21).