«Ман Сити» выиграл Суперкубок Англии в 7-й раз и впервые с 2019 года – было три поражения подряд
«Манчестер Сити» прервал неудачную серию в играх за Суперкубок Англии.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы по пенальти одолела «Манчестер Юнайтед» и выиграла трофей впервые с 2019 года. В 2021-м, 2022-м и 2023-м она терпела поражения.
Всего на счету «горожан» теперь 7 побед. Больше только у «Эвертона» (9), «Ливерпуля» (16), «Арсенала» (17) и «Ман Юнайтед» (21).
Ждём начала лучшего чемпионата!!!
МЮ, на мой взгляд, изначально имел больше шансов на победу в этом матче, чем Сити. Все-таки, МЮ в предсезонке больше игроков основы наигрывал, чем в Сити. Уж не знаю, с чего буки такой коэффициент вывалили на победу Сити.
По игре МЮ был более цельным и ближе к победе, поэтому я бы на месте фанов МЮ не расстраивался.
Всё самое интересное еще впереди.
Но Сити респект за то, что доборолись до конца.
Отдельный респект Бернардо, что подарил серию пенальти, что было интересно посмотреть всем зрителям.
Гвардиола гений
В Англии и без этого матча загруженный календарь, у Сити 4-5 основных игрока до сих пор в отпуске после Евро, у МЮ кто-то же в лазарете, а кто-то только на прошлой неделе вернулся из отпуска - никто и не готов бегать и рубится со всей силы, отсюда и такая игра
Или ты первый раз смотрел подобное?