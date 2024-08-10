«Тоттенхэм» купил Соланке за 55+10 млн фунтов у «Борнмута». Это рекордная покупка «шпор»

Теги премьер-лига Англия трансферы Тоттенхэм Борнмут Доминик Соланке Танги Ндомбеле деньги Футбол

«Тоттенхэм» купил Доминика Соланке у «Борнмута».

26-летний форвард подписал контракт до 2030 года. Сообщалось, что сумма сделки составит 65 млн фунтов. BBC отмечает, что 55 млн фунтов будут выплачены при любых условиях, еще 10 млн – в виде возможных бонусов.

По данным Transfermarkt, это рекордная покупка «шпор». Ранее больше всего клуб платил за полузащитника Танги Ндомбеле – 62 млн евро.

В прошлом сезоне АПЛ Соланке стал лучшим бомбардиром «Борнмута» – 19 голов и 2 ассиста в 38 матчах.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» считает приоритетной задачей покупку нападающего.

«Ливерпуль» получит до 9 млн фунтов после перехода Соланке из «Борнмута» в «Тоттенхэм» за 65 млн

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23 комментария
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Какие бешенные и неадекватные ценники в АПЛ
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Ришарлисон все по ходу...
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Эдиты в тикток всё также будет выкладывать?
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Ответ djamel
Ришарлисон все по ходу...
Зато он умеет голубя
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Ответ Вадим Белозёров
Какие бешенные и неадекватные ценники в АПЛ
Паспортисты, классика.
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С предыдущим "рекордным подписанием" жиденько обделались; надеюсь, с Соланке другая история будет
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76 млн евро за контракт на 6 лет. Через месяц игроку 27 лет, то есть ТХ продать удачно потом его уже не сможет. Как-то не в стиле Леви
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За такие деньги такой игрок - абсурд полнейший. Понятно, что в АПЛ его бы дешевли не отдали, но так развести именно Леви - надо уметь.
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Ответ almagrosp
Охренеть, лучше бы детдому какому нибудь помогли
Тому где ты сидишь?
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Больше похоже на развод, но спасибо Дом за 12 млн евро Ливерпулю
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челси там за воспитанника хоть пару лямов фунтов не перепало?
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Воспитанники Кобхэма в это ТО продаются,как горячие пирожки среди студентов зимой
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Неплохо так ттх развели. У парня один топ сезон всего
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Хороший вариант, может стать страйкером, которого не хватало ТТХ.
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Соланке?вы на приколе что ли? Лучше бы Соболева за 10 взяли
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Ответ News13
Зато он умеет голубя
🕊🕊🕊🕊😅😅😅
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Ответ neolol0
Ричи как раз на мощном ходу. Просто когда он травмируется, приходится играть в центре Сону, а он не сказать чтобы прирождённый ЦН. Хорош, конечно, но не то пальто.
ахахаххаха мощный ход
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Ответ Вадим Белозёров
Какие бешенные и неадекватные ценники в АПЛ
хорошие футболисты давно за полтинник стоят, чему удивляться
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Ответ Вадим Белозёров
Какие бешенные и неадекватные ценники в АПЛ
Так Соланке топовый по английским меркам страйкер. Уж явно лучше ришарлисона, да и Борнмут несильно хотел с ним прощаться, так что такая стоимость оправдана
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Ответ HMD
76 млн евро за контракт на 6 лет. Через месяц игроку 27 лет, то есть ТХ продать удачно потом его уже не сможет. Как-то не в стиле Леви
Нужен сильный страйкер здесь и сейчас для конкуренции. Играть некому впереди.
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Ответ arspurs9
За такие деньги такой игрок - абсурд полнейший. Понятно, что в АПЛ его бы дешевли не отдали, но так развести именно Леви - надо уметь.
Как вариант - Леви отвлекли.
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