«Тоттенхэм» купил Соланке за 55+10 млн фунтов у «Борнмута». Это рекордная покупка «шпор»

«Тоттенхэм» купил Доминика Соланке у «Борнмута».

26-летний форвард подписал контракт до 2030 года. Сообщалось, что сумма сделки составит 65 млн фунтов. BBC отмечает, что 55 млн фунтов будут выплачены при любых условиях, еще 10 млн – в виде возможных бонусов.

По данным Transfermarkt, это рекордная покупка «шпор». Ранее больше всего клуб платил за полузащитника Танги Ндомбеле – 62 млн евро.

В прошлом сезоне АПЛ Соланке стал лучшим бомбардиром «Борнмута» – 19 голов и 2 ассиста в 38 матчах.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» считает приоритетной задачей покупку нападающего.

«Ливерпуль» получит до 9 млн фунтов после перехода Соланке из «Борнмута» в «Тоттенхэм» за 65 млн