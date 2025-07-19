«Интер» может купить Гонсалеса у «Юве» за 20+ млн евро, видя в нем альтернативу Лукману

«Интер» рассматривает возможность подписания хавбека «Ювентуса» Николаса Гонсалеса.

Миланцы видят в 27-летнем игроке сборной Аргентины альтернативу Адемоле Лукману из «Аталанты», сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По данным источника, переход Гонсалеса оценивается в 20 млн евро плюс бонусы. В пятницу «Интер » контактировал с окружением полузащитника, на которого также претендует саудовский «Аль-Ахли».

В 38 матчах прошлого сезона во всех турнирах за «Ювентус » на счету Гонсалеса 5 голов и 4 ассиста.