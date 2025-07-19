27

«Акрон» и «Крылья Советов» сыграли вничью – 1:1. Неделчару и Раков забили

«Крылья Советов» и «Акрон» не выявили победителя в дерби – 1:1.

Матч проходил на «Самара-Арене».

Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ионуц Неделчару вывел хозяев вперед на 1-й добавленной к первому тайму минуте. Вадим Раков сравнял счет на 57-й.

Премьер-лига. 1 тур
19 июля 12:30, Самара-Арена
Акрон
Завершен
1 - 1
Крылья Советов
Матч окончен
90’
+2’
Сутормин
86’
Ороз   Солдатенков
Лончар   Кузьмин
84’
77’
Рахманович   Витюгов
Пестряков   Тавареш
73’
69’
Раков   Марин
69’
Бобер   Шитов
Болдырев   Бакаев
63’
Джаковац   Хосонов
63’
56’
  Раков
2тайм
Перерыв
  Неделчару
45’
+1’
Акрон
Гудиев, Р. Фернандес, Бокоев, Неделчару, Савичев, Джаковац, Джурасович, Лончар, Болдырев, Дзюба, Пестряков
Запасные: Кузьмин, Дмитриев, Тавареш, Васютин, Волков, Хосонов, Шершов, Данилин, Эшковал, Бакаев
1тайм
Крылья Советов:
Песьяков, Лепский, Божин, Ороз, Печенин, Бабкин, Фернандо, Сутормин, Бобер, Рахманович, Раков
Запасные: Солдатенков, Хубулов, Витюгов, Кокарев, Евгеньев, Иванисеня, Марин, Шитов, Игнатенко, Фролов
Подробнее

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Календарь РПЛ

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?25992 голоса
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoКрылья Советов
logoАкрон
онлайны
logoпремьер-лига Россия
logoИонуц Неделчару
logoВадим Раков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Тренер Англии Вигман о преклонении колена: «Мы долго это делали, но жест не так эффективен, как мы надеялись. Нужно нечто иное»
34вчера, 22:10
Де Хеа про обвинения в краже пончиков: «Все только об этом и говорили, в этом вся Англия. В тот день Фергюсон поставил на стол в раздевалке коробку пончиков: «Возьми, Давид»
10вчера, 21:44
RFEF назначила специалиста по искусственному интеллекту Алонсо в комитет судей. Он называл себя фанатом «Реала», Рауля и Касильяса в соцсетях
8вчера, 21:42
Мостовой о «Динамо» при Карпине: «В их игре ничего не меняется. В футболе давным-давно все придумано, играют футболисты – какая разница, кто стоит у бровки»
28вчера, 21:26
Холанд выложил селфи по случаю 25-летия: «Прежде чем шутить над моими волосами, взгляните в зеркало и спросите: «Имею ли я право судить прическу, которая лучше моей?»
64вчера, 20:56Фото
«Милан» покупает Эступиньяна у «Брайтона» за 17+2 млн евро
7вчера, 20:47
Защитник «Эспаньола» Эль-Хилали о мигрантах: «Если человек не хочет работать, выдворить его – единственный выход. Такое меньшинство очерняет тех, кто приезжает зарабатывать себе на хлеб»
15вчера, 20:39
Давид Де Хеа: «Мне нравятся Avenged Sevenfold, Slipknot, System of a Down. Я пытался привнести этот жанр в раздевалку, но не получил поддержки. Это музыка не для молодежи»
102вчера, 20:22
«МЮ» недоволен тем, как «Брентфорд» вел переговоры по Мбемо. «Пчелы» хотели, чтобы игрок выбрал «Ньюкасл» или «Тоттенхэм», и несколько раз меняли цену
17вчера, 20:07
Жена Иско о словах Чичарито: «Необходимость доказывать, что у женщин могут быть те же цели и мечты, что и мужчин, изматывает. Но мы боремся за себя, за наших дочерей и сыновей»
21вчера, 19:57
Ко всем новостям
Последние новости
Рафинья завершил карьеру в 39 лет. Защитник 7 раз становился чемпионом Германии с «Баварией» и выиграл ЛЧ
2вчера, 22:05
«Брентфорд» предлагал Мбемо снизить запросы по зарплате, чтобы «МЮ» смог заплатить за него требуемые «пчелами» 70+7 млн фунтов
4вчера, 21:19
«Ренн» купил Ронжье за 7 млн евро, контракт – на 3 года. Хавбек провел 196 матчей за «Марсель»
1вчера, 20:57Фото
Вступайте в лигу болельщиков любимого клуба РПЛ в Основе!
вчера, 20:20Тесты и игры
«Црвена Звезда» бесплатно подписала Арнаутовича. Контракт с 36-летним экс-форвардом «Интера» – на 2 года
8вчера, 19:57Фото
«Фиорентина» показала 3-ю форму на сезон-2025/26 – бирюзовую. Она «вдохновлена водами реки Арно и мостом Понте-Веккьо»
7вчера, 19:18Фото
Давид Де Хеа: «Я много играю. Особенно в Rainbow Six Siege или в EA Sports FC с друзьями»
5вчера, 19:01Игры
Первая лига стартовала! «Родина» сыграла вничью с «Черноморцем»
54вчера, 18:30
«Интер» заключил соглашение с китайским автопроизводителем BYD. Компания предоставит 70 электромобилей и гибридов для игроков, тренеров и топ-менеджмента
9вчера, 18:20
Дебютный кадр четвертого сезона «Теда Лассо» про женскую футбольную команду. Съемки начались
4вчера, 18:17Кино