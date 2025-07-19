«Акрон» и «Крылья Советов» сыграли вничью – 1:1. Неделчару и Раков забили

«Крылья Советов» и «Акрон» не выявили победителя в дерби – 1:1.

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ? 25992 голоса Алексей Батраков Джон Кордоба Эдуард Сперцян Максим Глушенков Эсекиэль Барко Кто-то другой Поделитесь c миром своим ответом