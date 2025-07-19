Матч окончен
«Акрон» и «Крылья Советов» сыграли вничью – 1:1. Неделчару и Раков забили
«Крылья Советов» и «Акрон» не выявили победителя в дерби – 1:1.
Матч проходил на «Самара-Арене».
Спортс” провел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ионуц Неделчару вывел хозяев вперед на 1-й добавленной к первому тайму минуте. Вадим Раков сравнял счет на 57-й.
Премьер-лига. 1 тур
19 июля 12:30, Самара-Арена
Завершен
1 - 1
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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