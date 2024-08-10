«Зенит» единолично лидирует в Мир РПЛ с 12 очками после 4 туров

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Футбол

«Зенит» остался единственным клубом, еще не терявшим очков в Мир РПЛ.

Команда Сергея Семака одолела «Динамо» (1:0), с которым делила первую строчку, в 4-м туре.

На счету действующих чемпионов России 12 баллов после 4 матчей. У «Динамо» и «Локомотива» по 9 очков, «Спартак» завтра может их догнать в случае победы над «Ахматом», а ЦСКА имеет возможность сегодня выйти на вторую строчку с 10 очками, если обыграет «Краснодар».

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52 комментария
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Каждому свое ,кто то трехтуровый а кто то шестикратный
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Главное узнать, какова травма Вендела. Надеюсь, всё обойдётся, но в кубке его и так не выпустят. Дадут отдохнуть. Главное, не расслабляться.
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Редко когда команде удается обыграть гегемона на его поле. Еще реже одной и той же команде удается обыграть гегемона оба раза в чемпионате. Еще реже этой самой команде удается вести борьбу с гегемоном за чемпионство, опережая его на 2 очка за тур до конца. Это что-то невероятное, для этого должны сойтись все звезды.

Это я к чему. Динамо свой шанс упустило в прошлом сезоне и вот таких совпадений больше не будет. Они могут даже играть лучше и быть сильнее, но таких раскладов они больше не увидят. Поезд ушел и повторить поход прошлого чемпионата уже не удастся.
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+17
За лесами за горами, тонет лоДка с мусорами,
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Ответ Дагестан за спартак
Комментарий скрыт
вам же свинину кушать не рекомендуется)
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Абсолютно заслуженно.
И при этом не легковесно.
Зннит выгрыз победу, несмотря на традиционную игру Динамо в «кость», и, похоже, скандальном пенальти, о котором отдельного поста на спортсе, конечно, не будет.
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Динамо как было костоломами,так и осталось. Плюс совсем плохи, нуль по игре. Один левый пенальти.
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Ответ валя_стакан
Комментарий скрыт
Везение в том, что пенальти зачем-то назначили. Вот и всё.
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Ответ Эдуард Глянцев
Редко когда команде удается обыграть гегемона на его поле. Еще реже одной и той же команде удается обыграть гегемона оба раза в чемпионате. Еще реже этой самой команде удается вести борьбу с гегемоном за чемпионство, опережая его на 2 очка за тур до конца. Это что-то невероятное, для этого должны сойтись все звезды. Это я к чему. Динамо свой шанс упустило в прошлом сезоне и вот таких совпадений больше не будет. Они могут даже играть лучше и быть сильнее, но таких раскладов они больше не увидят. Поезд ушел и повторить поход прошлого чемпионата уже не удастся.
Это всё здорово, но откинем все судейство. Вспомним только прошлый матч в Питере. Если бы им судья не затащил конкретно тот матч, никакой интриги бы не было вообще.
Так, к слову.
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Ответ валя_стакан
Комментарий скрыт
Валя, слезь со стакана.
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Ответ Старик Стариканов
Каждому свое ,кто то трехтуровый а кто то шестикратный
В этом сезоне это один и тот же клуб
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Сломал лидера команды соперника, получил жк или кк - не играешь столько же, сколько он восстанавливается. Это будет справедливо.
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Ответ Эдуард Глянцев
Редко когда команде удается обыграть гегемона на его поле. Еще реже одной и той же команде удается обыграть гегемона оба раза в чемпионате. Еще реже этой самой команде удается вести борьбу с гегемоном за чемпионство, опережая его на 2 очка за тур до конца. Это что-то невероятное, для этого должны сойтись все звезды. Это я к чему. Динамо свой шанс упустило в прошлом сезоне и вот таких совпадений больше не будет. Они могут даже играть лучше и быть сильнее, но таких раскладов они больше не увидят. Поезд ушел и повторить поход прошлого чемпионата уже не удастся.
В прошлом сезоне из 4 игр с Динамо Зенит проиграл 3, но какой в этом смысл, если Зенит всё равно взял чемпионство и кубок, а Динамо нет?)
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Ответ Денис Уколов
Кубок УЕФА тоже уже покрылся, и будет покрываться пылью всё больше с каждым годом)
у вас там пачка соли не расползлась от влаги?)
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Ответ Александр Васильев
пылью покрылись эти 22 в музее)
причем бромантановой
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Видимо, в целях клуба — юбилейный сезон без потерь очков и пропущенных мячей. Сильно, конечно! 🥶
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Ответ Денис Уколов
Кубок УЕФА тоже уже покрылся, и будет покрываться пылью всё больше с каждым годом)
У вас и покрываться нечему. Разве что бумажкам, на которых написано "полуфиналы". 😂😂😂
+4
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Пускай Москва кусает локти я как Миллер орал когда Латышонок взвл липовый пенальти
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Ответ Дагестан за спартак
Комментарий скрыт
Овечка Долли скучает, удели ей время, выходные же!
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После таких травм, фоливший игрок должен пропустить столько; сколько пропустить травмированый
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-1
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Ответ Денис Уколов
Комментарий скрыт
пылью покрылись эти 22 в музее)
+8
-6
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В ворота КБ такой левый пенальти, как назначили Зениту, никогда не назначат. Ну ничё. Уже скоро КБ приедут в Питер и будут снова героически биться за....ничью.
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Ответ Денис Уколов
Комментарий скрыт
Вряд ли уже кому интересны 12 чёрно-белых чемпионств КБ. Разве что только вам...
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Ответ Денис Уколов
чемпионства лиги водокачки тоже никого кроме вас не волнуют, не парься)
Так я не парюсь. Ты вдруг решил вспомнить про 22 липовых чемпионства КБ, 12 из которых уже моль сожрала...
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Ответ Michael33
Комментарий удален пользователем
Майкл, про убыточность поподробнее, пожалуйста! Иниересно, откуда столько бабла в стране, может, "зелень" чемоданами из-за рубежа ввозим?
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Ответ Фёдор Кузнецов
В этом сезоне это один и тот же клуб
Не только в этом) при Семаке 5 раз подряд (с сезона 18/19 по сезон 22/23) был чемпионом 3 туров и чемпионом по итогам сезона)) единственный раз, когда проиграли чемпионство 3 туров – сезон 23/24
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Ответ Дагестан за спартак
Комментарий скрыт
Ты вот настолько ненавидишь Зенит? Ты рад, что клоун чуть не нанёс серьёзную травму лучшему игроку лиги? Объясню, чтобы ты поняоПроведите пальцем по роликам, чтобы ты понял :Карраскаль не красавчик, Карраскаль - *****
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Ответ Goldstream
Абсолютно заслуженно. И при этом не легковесно. Зннит выгрыз победу, несмотря на традиционную игру Динамо в «кость», и, похоже, скандальном пенальти, о котором отдельного поста на спортсе, конечно, не будет.
ЭСК настрочит новые формулировки на следующей неделе, чтобы оправдать все это
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Ответ rom-alexandr
как можно болеть за позор России?
не знаю, я за московские клубы не болею )
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Ответ rom-alexandr
как можно болеть за позор России?
Расскажи, всем это интересно, каково это. (нет)
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