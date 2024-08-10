«Зенит» единолично лидирует в Мир РПЛ с 12 очками после 4 туров

«Зенит» остался единственным клубом, еще не терявшим очков в Мир РПЛ.

Команда Сергея Семака одолела «Динамо» (1:0), с которым делила первую строчку, в 4-м туре.

На счету действующих чемпионов России 12 баллов после 4 матчей. У « » и « » по 9 очков, « » завтра может их догнать в случае победы над «Ахматом», а имеет возможность сегодня выйти на вторую строчку с 10 очками, если обыграет «Краснодар».