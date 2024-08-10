«Зенит» единолично лидирует в Мир РПЛ с 12 очками после 4 туров
«Зенит» остался единственным клубом, еще не терявшим очков в Мир РПЛ.
Команда Сергея Семака одолела «Динамо» (1:0), с которым делила первую строчку, в 4-м туре.
На счету действующих чемпионов России 12 баллов после 4 матчей. У «Динамо» и «Локомотива» по 9 очков, «Спартак» завтра может их догнать в случае победы над «Ахматом», а ЦСКА имеет возможность сегодня выйти на вторую строчку с 10 очками, если обыграет «Краснодар».
Это я к чему. Динамо свой шанс упустило в прошлом сезоне и вот таких совпадений больше не будет. Они могут даже играть лучше и быть сильнее, но таких раскладов они больше не увидят. Поезд ушел и повторить поход прошлого чемпионата уже не удастся.
И при этом не легковесно.
Зннит выгрыз победу, несмотря на традиционную игру Динамо в «кость», и, похоже, скандальном пенальти, о котором отдельного поста на спортсе, конечно, не будет.
Так, к слову.