Матч окончен
«Локомотив» разнес «Сочи» – 3:0. Руденко забил на 81-й, Воробьев – на 83-й, Бакаев – на 87-й
«Локомотив» разгромил «Сочи» (3:0) в 1-м туре Мир РПЛ.
Матч проходил на «РЖД Арене».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 81-й минуте счет открыл форвард Александр Руденко. На 83-й нападающий хозяев Дмитрий Воробьев с паса Руденко удвоил преимущество команды. На 87-й до разгромного счет довел полузащитник Зелимхан Бакаев.
Отметим, что Воробьев и Бакаев вышли на замену на 60-й минуте.
На 93-й минуте забил защитник южан Кирилл Заика, но судья отменил гол из-за игры рукой.
Премьер-лига. 1 тур
19 июля 15:00, РЖД Арена
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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