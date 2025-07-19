«Локомотив» разнес «Сочи» – 3:0. Руденко забил на 81-й, Воробьев – на 83-й, Бакаев – на 87-й

«Локомотив» разгромил «Сочи» (3:0) в 1-м туре Мир РПЛ.

Матч проходил на «РЖД Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 81-й минуте счет открыл форвард Александр Руденко . На 83-й нападающий хозяев Дмитрий Воробьев с паса Руденко удвоил преимущество команды. На 87-й до разгромного счет довел полузащитник Зелимхан Бакаев .

Отметим, что Воробьев и Бакаев вышли на замену на 60-й минуте.

На 93-й минуте забил защитник южан Кирилл Заика , но судья отменил гол из-за игры рукой.

Премьер-лига. 1 тур 19 июля 15:00, РЖД Арена Локомотив Завершен 3 - 0 Сочи Матч окончен 89’ Крамарич Корнеев Бакаев

87’ Воробьев 84’ Воробьев

83’ Руденко

81’ 74’ Зиньковский Игнатов 64’ Васильев Осипов 64’ Литвинов Чирков Комличенко Воробьев 60’ Салтыков Бакаев 60’ 51’ Макарчук 46’ Барт Ежов 2 тайм Перерыв 5’ Алвес Локомотив Митрюшкин, Сильянов, Монтес, Морозов, Ненахов, Карпукас, Баринов, Батраков, Руденко, Салтыков, Комличенко Запасные: Лантратов, Сарвели, Мялковский, Веселов, Бакаев, Фассон, Воробьев, Погостнов, Ньямси, Годяев 1 тайм Сочи: Дегтев, Макарчук, Алвес, Литвинов, Заика, Сааведра, Васильев, Зиньковский, Крамарич, Барт, Гуарирапа Запасные: Игнатов, Магаль, Осипов, Кайнов, Чирков, Рудаков, Ежов, Корнеев

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