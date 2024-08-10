Боксерша с повышенным тестостероном Линь Юй-тин победила Юлию Шеремету и стала олимпийской чемпионкой

В Париже подходит к концу боксерский олимпийский турнир. В финальном поединке среди девушек до 57 кг подрались представительница Тайваня Линь Юй-тин и Юлия Шеремета из Польши.

Юй-тин победила единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27) и стала олимпийской чемпионкой.

В 2023 году Юй-тин дисквалифицировали с чемпионата мира по боксу, который проводился под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA). Организация заявила, что боксерша не прошла гендерный тест (без уточнения его специфики).

Затем глава IBA Умар Кремлев добавил, что речь о ДНК-тесте и обнаружении XY-хромосом. Позже МОК оправдал Юй-тин и допустил до Олимпиады.

Как двух боксерш допустили на Олимпиаду, если их забанили год назад?