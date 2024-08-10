Боксерша с повышенным тестостероном Линь Юй-тин победила Юлию Шеремету и стала олимпийской чемпионкой

Теги Олимпиада-2024 бокс Линь Юй-тин Юлия Шеремета Бокс/MMA/UFC

В Париже подходит к концу боксерский олимпийский турнир. В финальном поединке среди девушек до 57 кг подрались представительница Тайваня Линь Юй-тин и Юлия Шеремета из Польши.

Юй-тин победила единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27) и стала олимпийской чемпионкой.

В 2023 году Юй-тин дисквалифицировали с чемпионата мира по боксу, который проводился под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA). Организация заявила, что боксерша не прошла гендерный тест (без уточнения его специфики).

Затем глава IBA Умар Кремлев добавил, что речь о ДНК-тесте и обнаружении XY-хромосом. Позже МОК оправдал Юй-тин и допустил до Олимпиады.

Как двух боксерш допустили на Олимпиаду, если их забанили год назад?

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14 комментариев
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Тот случай, когда мем ББПЕ вышел из-под контроля)
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ББПЕ!
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При вспышке фотокамер были блики от ее яиц.
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И тут мужики лучше женщин, да что же это такое!
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А есть какие-то конкретные данные "про повышенный тестестерон"? Насколько повышенный? Или опять все языками почесали и все?
Сегодня вон странная дама выходила в тяжелой атлетике за Доминикану. Но как-то тихо...
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Респект мужику)
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Ответ Midnight Train
Тот случай, когда мем ББПЕ вышел из-под контроля)
Поздний час, половина первого, 7 тысяч над Землёй..))
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Ответ Kuryanin
Яйца, яйца, планета вся любуется!
Вышла боксерша на крыльцо почесать свое яйцо.
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