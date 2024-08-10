Спортсменку из Афганистана, выступающую за команду беженцев, дисквалифицировали за политический лозунг на Олимпиаде

Теги Олимпиада-2024 Политика Брейкинг Олимпийская сборная беженцев Манижа Талаш Экстрим

Спортсменку из команды беженцев дисквалифицировали за политический лозунг.

Манижа Талаш на Олимпиаде-2024 участвовала в турнире по брейк-дансу. Во время выступления Талаш развернула накидку, на которой было написано «Свободу афганским женщинам».

Талаш – уроженка Кабула. Она покинула Афганистан в 2021 году, когда к власти пришло движение «Талибан»*. Сейчас Манижа живет в Испании.

Правило 50 Олимпийской хартии запрещает спортсменам демонстрировать политические лозунги на одежде. Манижа Талаш была дисквалифицирована. 

Уроженка Афганистана, выступающая за команду беженцев, показала на Олимпиаде надпись «Свободу афганским женщинам»

«Талибан»* запретил афганским женщинам заниматься видами спорта, где их тело может быть открыто

* запрещенная в РФ террористическая организация.

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17 комментариев
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Ответ Гжель
кому вообще она это показала? в афганистане почти ни у кого телевизора нет, а за пределами страны никто не будет бороться за афганок
В этом беда, афганские женщины самые бесправные в мире
+23
-3
+20
кому вообще она это показала? в афганистане почти ни у кого телевизора нет, а за пределами страны никто не будет бороться за афганок
+20
-6
+14
Ответ Гжель
кому вообще она это показала? в афганистане почти ни у кого телевизора нет, а за пределами страны никто не будет бороться за афганок
Есть там у всех телевизоры, олимпиаду может по нему и не показывают, но не надо думать что там люди в пещерах живут.
+6
0
+6
Правила есть Правила ...
Но в данном случае - зря (
+10
-5
+5
Кто-то на лодке что-то нарисовал, обошлось, только закрасить заставили, а тут сразу дисквал...
+2
0
+2
Ответ Гжель
кому вообще она это показала? в афганистане почти ни у кого телевизора нет, а за пределами страны никто не будет бороться за афганок
Такие верят, что реально кому-то интересны за пределами политических кампаний
+3
-2
+1
Ответ Гжель
кому вообще она это показала? в афганистане почти ни у кого телевизора нет, а за пределами страны никто не будет бороться за афганок
В Германии афганцев полно, депортировать их низзя
+3
-2
+1
Ответ Старый конформист
Кто-то на лодке что-то нарисовал, обошлось, только закрасить заставили, а тут сразу дисквал...
Это другое((((
+1
0
+1
Надо было это оформить в радужных цветах, тогда бы оставили дальше соревноваться
+1
-1
0
А что это за команда беженцев и из кого она состоит
0
0
0
Ответ Гжель
кому вообще она это показала? в афганистане почти ни у кого телевизора нет, а за пределами страны никто не будет бороться за афганок
Ну вот Вам показала. Так бы и не вспомнили.
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Правила есть Правила ... Но в данном случае - зря (
Кто знает, вдруг это и было её целью.
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