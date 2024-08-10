Спортсменку из Афганистана, выступающую за команду беженцев, дисквалифицировали за политический лозунг на Олимпиаде
Спортсменку из команды беженцев дисквалифицировали за политический лозунг.
Манижа Талаш на Олимпиаде-2024 участвовала в турнире по брейк-дансу. Во время выступления Талаш развернула накидку, на которой было написано «Свободу афганским женщинам».
Талаш – уроженка Кабула. Она покинула Афганистан в 2021 году, когда к власти пришло движение «Талибан»*. Сейчас Манижа живет в Испании.
Правило 50 Олимпийской хартии запрещает спортсменам демонстрировать политические лозунги на одежде. Манижа Талаш была дисквалифицирована.
Уроженка Афганистана, выступающая за команду беженцев, показала на Олимпиаде надпись «Свободу афганским женщинам»
«Талибан»* запретил афганским женщинам заниматься видами спорта, где их тело может быть открыто
* запрещенная в РФ террористическая организация.
Но в данном случае - зря (