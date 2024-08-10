Фетисов – Овечкину: «Я прошу, все мужики страны просят – ты должен побить рекорд Гретцки. Все брось, у тебя осталось 42 гола»

Вячеслав Фетисов попросил Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Гретцки (894).

«Когда Гретцки закончил играть, никто не думал, что кто-то его сможет превзойти. Этот рекорд, к которому Саша подобрался, нужно забирать.

Я говорю Саше: «Все брось, у тебя осталось 42 гола. Я тебя прошу, все мужики страны тебя просят – ты должен сделать все, чтобы побить этот рекорд», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Команда Овечкина с Капризовым, Малкиным и Марченко сыграла вничью с командой Фетисова, Ковальчука и Морозова в гала‑матче детского турнира Ovi Cup