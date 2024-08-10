Фетисов – Овечкину: «Я прошу, все мужики страны просят – ты должен побить рекорд Гретцки. Все брось, у тебя осталось 42 гола»
Вячеслав Фетисов попросил Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Гретцки (894).
«Когда Гретцки закончил играть, никто не думал, что кто-то его сможет превзойти. Этот рекорд, к которому Саша подобрался, нужно забирать.
Я говорю Саше: «Все брось, у тебя осталось 42 гола. Я тебя прошу, все мужики страны тебя просят – ты должен сделать все, чтобы побить этот рекорд», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
Команда Овечкина с Капризовым, Малкиным и Марченко сыграла вничью с командой Фетисова, Ковальчука и Морозова в гала‑матче детского турнира Ovi Cup
Овечкин никому ничего не должен и потом, что это за такая постановка вопроса - все мужики страны просят, брось все? Кто эти все мужики страны? Сколько их? У них вообще спросили насчёт рекорда? Все ли об этом рекорде знают?
Некоторые мужики страны сейчас думают о том, как бы без головы не остаться и как бы унести ноги из Курской области, а не про 895 шайб.
Ну по крайне мере до того момента как он сядет в депутатское кресло. Если вы понимаете о чем я)
Пришли мне калоши,
И мне, и жене, и Тотоше."