Фетисов – Овечкину: «Я прошу, все мужики страны просят – ты должен побить рекорд Гретцки. Все брось, у тебя осталось 42 гола»

Теги Вашингтон Вячеслав Фетисов Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Чемпионат.com Хоккей

Вячеслав Фетисов попросил Александра Овечкина побить рекорд Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» идет на втором месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (853 шайбы), уступая лишь Гретцки (894).

«Когда Гретцки закончил играть, никто не думал, что кто-то его сможет превзойти. Этот рекорд, к которому Саша подобрался, нужно забирать.

Я говорю Саше: «Все брось, у тебя осталось 42 гола. Я тебя прошу, все мужики страны тебя просят – ты должен сделать все, чтобы побить этот рекорд», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Команда Овечкина с Капризовым, Малкиным и Марченко сыграла вничью с командой Фетисова, Ковальчука и Морозова в гала‑матче детского турнира Ovi Cup

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83 комментария
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А я прошу СДЕЛАЙТЕ УЖЕ НОРМАЛЬНУЮ, ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ !!! В городе который вырастил Юлию Ефимову! Юлию Гущину (олимпийскую чемпионку) и бессмысленного депутата городской думы и бессмысленного боксёра Дмитрия Кудряшова.
+222
-12
+210
Ответ Андрей Томинов_1116164949
А я прошу СДЕЛАЙТЕ УЖЕ НОРМАЛЬНУЮ, ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ !!! В городе который вырастил Юлию Ефимову! Юлию Гущину (олимпийскую чемпионку) и бессмысленного депутата городской думы и бессмысленного боксёра Дмитрия Кудряшова.
Сейчас, рекорд Гретцки побъём и сразу, без раскачки канализацию чинить. Надо немного потерпеть
+159
-5
+154
Ответ Андрей Томинов_1116164949
А я прошу СДЕЛАЙТЕ УЖЕ НОРМАЛЬНУЮ, ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ КАНАЛИЗАЦИЮ В ГОРОДЕ ВОЛГОДОНСКЕ !!! В городе который вырастил Юлию Ефимову! Юлию Гущину (олимпийскую чемпионку) и бессмысленного депутата городской думы и бессмысленного боксёра Дмитрия Кудряшова.
Вы вообще Россию любите?
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За себя отвечай, Славян! Тебя все мужики страны не уполномочивали за них слово держать.
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Ну да, это то, что нам сейчас нужно больше всего.
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+35
Вячеслав, тебя все мужики страны просят, хватит гнать пургу и заниматься лизоблюдством
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Славик, ты можешь за себя говорить, а не за всех? Тебе полномочий не давали говорить за всех.
Овечкин никому ничего не должен и потом, что это за такая постановка вопроса - все мужики страны просят, брось все? Кто эти все мужики страны? Сколько их? У них вообще спросили насчёт рекорда? Все ли об этом рекорде знают?
Некоторые мужики страны сейчас думают о том, как бы без головы не остаться и как бы унести ноги из Курской области, а не про 895 шайб.
+25
-6
+19
А современный Фетисов относит себя к мужикам ? ?
+23
-7
+16
Овечкин-Фетисову: а, ну раз мужики просят, завтра же сделаю, что ж ты сразу не сказал то.
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Что должен бросить Овечкин? Чем он занимается,о чем мы не знаем? Работает на разведку? Агитирует за Трампа?
+15
-2
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Мужики много чего просят и я думаю рекорд Овечкина точно не в топе
+5
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+5
Будут потом из этого лепить очередную скрепу про величие
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+5
Ответ Александр Никитин
хера толку Гретцки великий хоккеист выиграл тучу кубков и с клубом и со сборной и еще голевых сколько набрал. а саша набиватель статы чисто индивидуал так сказать
Ну да, "ихние" всегда у соевых дурачков молодцы, а наши - так, парни с дворовой хоккейной коробки
+19
-15
+4
Нет, не все
+6
-2
+4
Спросила всех "мужиков" которые рядом, сказали, что ни о чем Овечкина не просили. Так что Вячеслав видимо соврамши😊😊
+5
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+4
Обоим послание: 🖕
+5
-1
+4
Ответ adeptik
Комментарий скрыт
Мы - это кто? Обычные граждане должны чинить канализацию на деньги, которые выделили чиновникам? Ещё, зарубите себе на носу: нет государственных денег, есть только деньги налогоплательщиков. Хотя, Вам это объяснять бесполезно - до человека разумного Вам ещё миллионы и миллионы лет эволюции.
+5
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+3
Ответ Как дела на заводе
и тебя тоже не знают))
Речь и не про меня
+4
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+3
Любитель говорить за всех
+3
0
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Минуточку, а что такого выдающегося для сборной России сделал Овечкин?
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
А современный Фетисов относит себя к мужикам ? ?
Задай ему этот вопрос
+3
-1
+2
Да он и сам всё понимает
+3
-1
+2
Господин Фетисов, мне, в отличие от вас, Овечкин ничего не должен.
Ну по крайне мере до того момента как он сядет в депутатское кресло. Если вы понимаете о чем я)
+3
-1
+2
"всё брось" - а надо было говорить ему "вес сбрось".
+2
0
+2
Щас накрутят Овечкина, он вообще по шайбе попадать перестанет. Вот ######! Побьёт - хорошо, не побьёт - ну и хрен с ним...
+2
0
+2
"- Мой милый, хороший,
Пришли мне калоши,
И мне, и жене, и Тотоше."
+2
-1
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Ответ Петруша Хомяков
Ты из Харькова. Какое тебе дело до России?
Он давно переехал
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Славик, никогда не говори за всех
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Ответ wlad wasew
Это спортивная новость. Про спорт. Спортивная про спорт. Понятно так ? Со своей политотой, го в Царьград.
Обязательно найдётся хотя бы один мужик, который хоккеем не интересуется и про рекорд не знает.
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Ответ Как дела на заводе
Животик пивной втяните))
А я не пью пиво и животика у меня нет))
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