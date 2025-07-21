Первая лига стартовала! «Родина» сыграла вничью с «Черноморцем»

В Первой лиге прошли матчи 1-го тура.
В субботу «Урал» в гостях справился с «Шинником» (1:0).
В воскресенье «Факел» на выезде обыграл «Спартак» из Костромы (1:0), «Торпедо» на своем поле уступило «Челябинску» (2:3).
Завершился тур в понедельник матчем «Родина» – «Черноморец» (1:1).
Первая лига
1-й тур
Гордюшенко Pape Bacary Guèye
Родина
Айдаров, Бессмертный, Тананеев, Мещанинов, Сокол, Тихонов, Гордюшенко, Фищенко, Ушатов, Корян, Максименко
Запасные: Свинцов, Баринов, Дятлов, Егорычев, Абдусаламов, Свинов, Крижан, Тимошенко, Pape Bacary Guèye, Кузьмичев, Гогличидзе, Мусаев
Черноморец:
Матюша, Черов, Николаев, Кирш, Мастерной, Плиев, Тарба, Морозов, Ложкин, Касимов, Алиев
Запасные: Штепа, Жилкин, Крачковский, Стоцкий, Зарыпбеков, Кухарчук, Яковлев, Тоневицкий, Горелов
Уфа
Беленов, Теняев, Перченок, Шляков, Кутин, Троянов, Исаев, Мацхарашвили, Ахатов, Агеян, Минатулаев
Запасные: Ilya Khanenko, Юсупов, Чернов, Лукьянов, Гыстаров, Emil Mayorov
СКА Хабаровск:
Имамов, Шавлохов, Носков, Гребенкин, Гурбан, Алиев, Анисимов, Янов, Багиев, Кутовой, Гурциев
Запасные: Кузнецов, Болатаев, Тур, Alcalde Tellado, Гаглоев, Першин, Максименко
Шинник
Митров, Лысцов, Карпов, Маляров, Черный, Косогоров, Куль, Шипунов, Ланин, Гонгапшев, Порохов
Запасные: Малахов, Мирошниченко, Щелкунов, Голубев, Нафиков, Миронов, Самойлов, Корнюшин, Рукас, Мартовой, Вамбольт, Исмагилов
Урал:
Селихов, Бегич, Прищепа, Мосин, Бардачев, Маргасов, Железнов, Бондарев, Аюпов, Акбашев, Секулич
Запасные: Итало, Ал. Мамин, Ишков, Каштанов, Воронов, Сергеев, Морозов, Малькевич, Харин, Сунгатулин, Ар. Мамин
Волга Ульяновск
Кеняйкин, Хабибуллин, Красильниченко, Ковалев, Ибрагимов, Фольмер, Умников, Мурза, Козлов, Воронин, Каменщиков
Запасные: Шайхутдинов, Кокоев, Рахманов, Гуца, Ларионов, Рахманов, Руденко, Уридия, Пшенников, Молодцов, Зубенко, Гершун
Ротор:
Чагров, Семенов, Покидышев, Клещенко, Бардыбахин, Сафронов, Сасин, Плотников, Мальцев, Макаров, Никишин
Запасные: Лаврищев, Сугробов, Храмцов, Шумских, Шильников, Харлан, Швецов, Коротков, Фомин, Давидян, Арбузов, Хохлачев
Арсенал Тула
Цулая, Бердников, Ботака-Иобома, Большаков, Исаенко, Брнович, Цараев, Раздорских, Липовой, Горбунов, Калмыков
Запасные: Богданец, Алинви, Азявин, Попов, Кармаев, Хабибов, Мелихов, Москаленчик, Пуцко, Аванесян, Джуранович, Рейес Уренья
КАМАЗ:
Анисимов, Маругин, Калистратов, Аюкин, Хубаев, Защепкин, Султонов, Мануйлов, Апеков, Караев, Моторин
Запасные: Бурко, Замерец, Абдуллаев, Голыбин, Дерюгин, Efim Dolgopolov, Andrey Solodukhin
Енисей
Шамов, Цесь, Иллой-Айет, Островский, Масловский, Мазурин, Чуканов, Кенфак, Погосов, Окладников, Канаплин
Запасные: Антипин, Иванов, Надольский, Зазвонкин, Юнусов, Богатырев, Гилязетдинов, Гололобов, Надольский
Чайка:
Фадеев, Рогочий, Пелих, Крутовских, Джебов, Каптилович, Пополитов, Ищенко, Столяров, Маркелов, Библик
Запасные: Гурылев, Иванников, Иванов, Гуляев, Филев, Ivan Sorochinskiy, Криушичев
Спартак Кострома
Гайдаш, Жилмостных, Игнатьев, Тарасов, Назаренко, Киселев, Садов, Енин, Саплинов, Чурсин, Рубцов
Запасные: Чиканчи, Корец, Кудряшов, Мещеряков, Немченко, Демьянов, Хорин, Бугриев, Лях, Сутугин, Тлехугов
Факел:
Фролкин, Журавлев, Гапонов, Юрганов, Нетфуллин, Магомедов, Ковалев, Альшин, Симонов, Гонгадзе, Пуси
Запасные: Багамаев, Багателия, Васин, Обухов, Абдоков, Моцпан, Якимов, Габараев, Гиоргобиани, Уридия, Турищев
Торпедо
Волков, Роганович, Иваньков, Костин, Шевченко, Бородин, Москвичев, Алыкулов, Чурич, Манелов, Чупаев
Запасные: Данилкин, Байтуков, Солдатенко, Бурхин, Червяков, Сысоев, Юшин, Чурилов, Шамкин, Бабурин, Галоян
Челябинск:
Тусеев, Гудков, Кочиев, Гапечкин, Жиров, Левин, Кертанов, Гаджимурадов, Емельянов, Самойлов, Урванцев
Запасные: Гатин, Эза, Никитенков, Комиссаров, Задирака, Новиков, Палкин, Пушкарев, Носов
Нефтехимик
Голубев, Кахидзе, Валиахметов, Ситдиков, Толстопятов, Сухомлинов, Никитин, Шильцов, Кантария, Моисеев, Магомедов
Запасные: Котик, Prisyazhnenko, Ширяев, Родин, Михайлов, Кашинцев, Шарифуллин, Arseni Budylin, Кокоев
Сокол:
Левашов, Глойдман, Чуриков, Шайхтдинов, Печенкин, Ковачевич, Дауров, Шпитальный, Мухин, Ермолин, Киреенко
Запасные: Грибов, Крайков, Бахарев, Бутаев, Лазарев, Синяк, Доля
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Календарь Первой лиги