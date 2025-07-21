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Первая лига стартовала! «Родина» сыграла вничью с «Черноморцем»

В Первой лиге прошли матчи 1-го тура.

В субботу «Урал» в гостях справился с «Шинником» (1:0).

В воскресенье «Факел» на выезде обыграл «Спартак» из Костромы (1:0), «Торпедо» на своем поле уступило «Челябинску» (2:3).

Завершился тур в понедельник матчем «Родина» – «Черноморец» (1:1).

Первая лига

1-й тур

Первая лига. 1 тур
21 июля 16:30, Малая спортивная арена Локомотив
Родина
Завершен
1 - 1
Черноморец
Матч окончен
83’
Морозов   Крачковский
83’
Мастерной   Стоцкий
75’
Кухарчук
Мещанинов   Крижан
74’
Тананеев
73’
Мещанинов
70’
69’
Касимов   Кухарчук
Максименко
64’
Фищенко   Егорычев
61’
Ушатов   Тимошенко
61’
Бессмертный
58’
57’
Тарба   Зарыпбеков
57’
Ложкин   Горелов
55’
Мастерной
Гордюшенко   Pape Bacary Guèye
46’
2тайм
Перерыв
Фищенко
36’
23’
  Мастерной
Тихонов   Абдусаламов
18’
  Тихонов
13’
Родина
Айдаров, Бессмертный, Тананеев, Мещанинов, Сокол, Тихонов, Гордюшенко, Фищенко, Ушатов, Корян, Максименко
Запасные: Свинцов, Баринов, Дятлов, Егорычев, Абдусаламов, Свинов, Крижан, Тимошенко, Pape Bacary Guèye, Кузьмичев, Гогличидзе, Мусаев
1тайм
Черноморец:
Матюша, Черов, Николаев, Кирш, Мастерной, Плиев, Тарба, Морозов, Ложкин, Касимов, Алиев
Запасные: Штепа, Жилкин, Крачковский, Стоцкий, Зарыпбеков, Кухарчук, Яковлев, Тоневицкий, Горелов
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Первая лига. 1 тур
19 июля 13:00, Нефтяник
Уфа
Завершен
1 - 1
СКА Хабаровск
Матч окончен
Юсупов
90’
+4’
90’
+4’
Гаглоев
88’
Алиев   Максименко
Ахатов   Гыстаров
83’
Теняев   Лукьянов
77’
74’
Гребенкин
71’
Гурциев   Гаглоев
Троянов   Юсупов
66’
Перченок
64’
63’
Янов   Тур
63’
Кутовой   Alcalde Tellado
2тайм
Перерыв
  Мацхарашвили
36’
27’
  Беленов
Уфа
Беленов, Теняев, Перченок, Шляков, Кутин, Троянов, Исаев, Мацхарашвили, Ахатов, Агеян, Минатулаев
Запасные: Ilya Khanenko, Юсупов, Чернов, Лукьянов, Гыстаров, Emil Mayorov
1тайм
СКА Хабаровск:
Имамов, Шавлохов, Носков, Гребенкин, Гурбан, Алиев, Анисимов, Янов, Багиев, Кутовой, Гурциев
Запасные: Кузнецов, Болатаев, Тур, Alcalde Tellado, Гаглоев, Першин, Максименко
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Первая лига. 1 тур
19 июля 13:30, Шинник
Шинник
Завершен
0 - 1
Урал
Матч окончен
90’
+1’
Акбашев   Воронов
90’
+1’
Маргасов   Малькевич
Карпов
90’
88’
Сунгатулин
Порохов   Мартовой
84’
Гонгапшев   Самойлов
84’
Лысцов   Корнюшин
76’
Шипунов   Миронов
76’
71’
Ишков
65’
Железнов   Ишков
Косогоров   Малахов
58’
56’
Мосин   Харин
56’
Бондарев   Сунгатулин
2тайм
Перерыв
37’
  Железнов
Шинник
Митров, Лысцов, Карпов, Маляров, Черный, Косогоров, Куль, Шипунов, Ланин, Гонгапшев, Порохов
Запасные: Малахов, Мирошниченко, Щелкунов, Голубев, Нафиков, Миронов, Самойлов, Корнюшин, Рукас, Мартовой, Вамбольт, Исмагилов
1тайм
Урал:
Селихов, Бегич, Прищепа, Мосин, Бардачев, Маргасов, Железнов, Бондарев, Аюпов, Акбашев, Секулич
Запасные: Итало, Ал. Мамин, Ишков, Каштанов, Воронов, Сергеев, Морозов, Малькевич, Харин, Сунгатулин, Ар. Мамин
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Первая лига. 1 тур
19 июля 14:00, стадион Труд Ульяновск
Волга Ульяновск
Завершен
1 - 2
Ротор
Матч окончен
90’
+5’
Чагров
Ковалев   Молодцов
86’
85’
Плотников
83’
  Клещенко
76’
Арбузов
Умников   Зубенко
76’
Мурза   Пшенников
76’
Умников
73’
73’
Семенов   Храмцов
Воронин   Уридия
71’
Каменщиков   Руденко
71’
64’
Мальцев   Лаврищев
59’
Никишин   Арбузов
59’
Сафронов   Хохлачев
59’
Сасин   Давидян
  Хабибуллин
48’
2тайм
Перерыв
Мурза
41’
29’
  Сафронов
27’
Макаров
7’
Никишин
Волга Ульяновск
Кеняйкин, Хабибуллин, Красильниченко, Ковалев, Ибрагимов, Фольмер, Умников, Мурза, Козлов, Воронин, Каменщиков
Запасные: Шайхутдинов, Кокоев, Рахманов, Гуца, Ларионов, Рахманов, Руденко, Уридия, Пшенников, Молодцов, Зубенко, Гершун
1тайм
Ротор:
Чагров, Семенов, Покидышев, Клещенко, Бардыбахин, Сафронов, Сасин, Плотников, Мальцев, Макаров, Никишин
Запасные: Лаврищев, Сугробов, Храмцов, Шумских, Шильников, Харлан, Швецов, Коротков, Фомин, Давидян, Арбузов, Хохлачев
Подробнее
Первая лига. 1 тур
19 июля 16:00, стадион Спартак
Арсенал Тула
Завершен
1 - 1
КАМАЗ
Матч окончен
Раздорских   Аванесян
90’
88’
Абдуллаев
84’
  Апеков
83’
Мануйлов   Efim Dolgopolov
71’
Султонов   Голыбин
71’
Защепкин   Абдуллаев
71’
Караев   Дерюгин
Рейес Уренья
70’
Калмыков   Джуранович
68’
  Калмыков
59’
Горбунов   Рейес Уренья
56’
Цараев   Алинви
56’
Большаков
54’
53’
Аюкин
2тайм
Перерыв
Арсенал Тула
Цулая, Бердников, Ботака-Иобома, Большаков, Исаенко, Брнович, Цараев, Раздорских, Липовой, Горбунов, Калмыков
Запасные: Богданец, Алинви, Азявин, Попов, Кармаев, Хабибов, Мелихов, Москаленчик, Пуцко, Аванесян, Джуранович, Рейес Уренья
1тайм
КАМАЗ:
Анисимов, Маругин, Калистратов, Аюкин, Хубаев, Защепкин, Султонов, Мануйлов, Апеков, Караев, Моторин
Запасные: Бурко, Замерец, Абдуллаев, Голыбин, Дерюгин, Efim Dolgopolov, Andrey Solodukhin
Подробнее
Первая лига. 1 тур
20 июля 10:00, стадион Центральный Красноярск
Енисей
Завершен
0 - 3
Чайка
Матч окончен
87’
Ищенко   Гуляев
87’
Пополитов   Гурылев
86’
  Пополитов
75’
Маркелов   Иванников
69’
Библик   Филев
69’
Джебов   Иванов
Островский   Зазвонкин
59’
Мазурин   Гилязетдинов
59’
Цесь
55’
51’
Маркелов
50’
  Библик
Погосов   Надольский
46’
2тайм
Перерыв
5’
  Библик
Енисей
Шамов, Цесь, Иллой-Айет, Островский, Масловский, Мазурин, Чуканов, Кенфак, Погосов, Окладников, Канаплин
Запасные: Антипин, Иванов, Надольский, Зазвонкин, Юнусов, Богатырев, Гилязетдинов, Гололобов, Надольский
1тайм
Чайка:
Фадеев, Рогочий, Пелих, Крутовских, Джебов, Каптилович, Пополитов, Ищенко, Столяров, Маркелов, Библик
Запасные: Гурылев, Иванников, Иванов, Гуляев, Филев, Ivan Sorochinskiy, Криушичев
Подробнее
Первая лига. 1 тур
20 июля 13:00, Урожай
Спартак Кострома
Завершен
0 - 1
Факел
Матч окончен
Гайдаш
90’
+7’
81’
Магомедов   Якимов
81’
Ковалев   Гиоргобиани
81’
Пуси   Турищев
Чиканчи
74’
73’
Альшин   Моцпан
Садов   Сутугин
73’
Чурсин   Лях
73’
Саплинов
69’
64’
Симонов   Багамаев
63’
Магомедов
62’
Симонов
47’
  Пуси
Назаренко   Тлехугов
46’
2тайм
Перерыв
Рубцов   Чиканчи
35’
Жилмостных   Бугриев
30’
Тарасов
19’
Спартак Кострома
Гайдаш, Жилмостных, Игнатьев, Тарасов, Назаренко, Киселев, Садов, Енин, Саплинов, Чурсин, Рубцов
Запасные: Чиканчи, Корец, Кудряшов, Мещеряков, Немченко, Демьянов, Хорин, Бугриев, Лях, Сутугин, Тлехугов
1тайм
Факел:
Фролкин, Журавлев, Гапонов, Юрганов, Нетфуллин, Магомедов, Ковалев, Альшин, Симонов, Гонгадзе, Пуси
Запасные: Багамаев, Багателия, Васин, Обухов, Абдоков, Моцпан, Якимов, Габараев, Гиоргобиани, Уридия, Турищев
Подробнее
Первая лига. 1 тур
20 июля 15:00, Арена Химки
Торпедо
Завершен
2 - 3
Челябинск
Матч окончен
  Шевченко
82’
Манелов   Байтуков
79’
77’
  Жиров
70’
Кертанов   Палкин
Москвичев   Шамкин
70’
70’
Гаджимурадов   Носов
64’
Урванцев   Комиссаров
64’
Емельянов   Эза
Алыкулов   Галоян
56’
Чупаев   Червяков
56’
Костин   Юшин
46’
2тайм
Перерыв
39’
  Жиров
34’
  Гаджимурадов
  Алыкулов
16’
Торпедо
Волков, Роганович, Иваньков, Костин, Шевченко, Бородин, Москвичев, Алыкулов, Чурич, Манелов, Чупаев
Запасные: Данилкин, Байтуков, Солдатенко, Бурхин, Червяков, Сысоев, Юшин, Чурилов, Шамкин, Бабурин, Галоян
1тайм
Челябинск:
Тусеев, Гудков, Кочиев, Гапечкин, Жиров, Левин, Кертанов, Гаджимурадов, Емельянов, Самойлов, Урванцев
Запасные: Гатин, Эза, Никитенков, Комиссаров, Задирака, Новиков, Палкин, Пушкарев, Носов
Подробнее
Первая лига. 1 тур
20 июля 15:00, Нефтехимик
Нефтехимик
Завершен
0 - 0
Сокол
Матч окончен
85’
Шпитальный   Бахарев
Никитин   Михайлов
78’
77’
Лазарев
71’
Шайхтдинов   Бутаев
71’
Мухин   Синяк
Магомедов   Котик
64’
Сухомлинов   Кокоев
64’
60’
Дауров   Лазарев
60’
Киреенко   Грибов
54’
Шпитальный
47’
Мухин
2тайм
Перерыв
Толстопятов
30’
Нефтехимик
Голубев, Кахидзе, Валиахметов, Ситдиков, Толстопятов, Сухомлинов, Никитин, Шильцов, Кантария, Моисеев, Магомедов
Запасные: Котик, Prisyazhnenko, Ширяев, Родин, Михайлов, Кашинцев, Шарифуллин, Arseni Budylin, Кокоев
1тайм
Сокол:
Левашов, Глойдман, Чуриков, Шайхтдинов, Печенкин, Ковачевич, Дауров, Шпитальный, Мухин, Ермолин, Киреенко
Запасные: Грибов, Крайков, Бахарев, Бутаев, Лазарев, Синяк, Доля
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Первой лиги

Кого первым надо взять в свою команду Фэнтези РПЛ?25992 голоса
Алексей БатраковАлексей Батраков
Джон КордобаДжон Кордоба
Эдуард СперцянЭдуард Сперцян
Максим ГлушенковМаксим Глушенков
Эсекиэль БаркоЭсекиэль Барко
Кто-то другойМаксим Осипенко
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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