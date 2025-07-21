Первая лига стартовала! «Родина» сыграла вничью с «Черноморцем»

В Первой лиге прошли матчи 1-го тура.

В субботу «Урал » в гостях справился с «Шинником » (1:0).

В воскресенье «Факел » на выезде обыграл «Спартак» из Костромы (1:0), «Торпедо » на своем поле уступило «Челябинску» (2:3).

Завершился тур в понедельник матчем «Родина» – «Черноморец» (1:1).

Первая лига

1-й тур

Первая лига. 1 тур 19 июля 13:30, Шинник Шинник Завершен 0 - 1 Урал Матч окончен 90’ +1’ Акбашев Воронов 90’ +1’ Маргасов Малькевич Карпов 90’ 88’ Сунгатулин Порохов Мартовой 84’ Гонгапшев Самойлов 84’ Лысцов Корнюшин 76’ Шипунов Миронов 76’ 71’ Ишков 65’ Железнов Ишков Косогоров Малахов 58’ 56’ Мосин Харин 56’ Бондарев Сунгатулин 2 тайм Перерыв 37’ Железнов

Шинник Митров, Лысцов, Карпов, Маляров, Черный, Косогоров, Куль, Шипунов, Ланин, Гонгапшев, Порохов Запасные: Малахов, Мирошниченко, Щелкунов, Голубев, Нафиков, Миронов, Самойлов, Корнюшин, Рукас, Мартовой, Вамбольт, Исмагилов 1 тайм Урал: Селихов, Бегич, Прищепа, Мосин, Бардачев, Маргасов, Железнов, Бондарев, Аюпов, Акбашев, Секулич Запасные: Итало, Ал. Мамин, Ишков, Каштанов, Воронов, Сергеев, Морозов, Малькевич, Харин, Сунгатулин, Ар. Мамин

Первая лига. 1 тур 20 июля 15:00, Нефтехимик Нефтехимик Завершен 0 - 0 Сокол Матч окончен 85’ Шпитальный Бахарев Никитин Михайлов 78’ 77’ Лазарев 71’ Шайхтдинов Бутаев 71’ Мухин Синяк Магомедов Котик 64’ Сухомлинов Кокоев 64’ 60’ Дауров Лазарев 60’ Киреенко Грибов 54’ Шпитальный 47’ Мухин 2 тайм Перерыв Толстопятов 30’ Нефтехимик Голубев, Кахидзе, Валиахметов, Ситдиков, Толстопятов, Сухомлинов, Никитин, Шильцов, Кантария, Моисеев, Магомедов Запасные: Котик, Prisyazhnenko, Ширяев, Родин, Михайлов, Кашинцев, Шарифуллин, Arseni Budylin, Кокоев 1 тайм Сокол: Левашов, Глойдман, Чуриков, Шайхтдинов, Печенкин, Ковачевич, Дауров, Шпитальный, Мухин, Ермолин, Киреенко Запасные: Грибов, Крайков, Бахарев, Бутаев, Лазарев, Синяк, Доля

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Первой лиги