Олимпиада-2024. Баскетбол. Франция и США сойдутся в финале, Германия и Сербия играют за 3-е место

Теги результаты сборная Франции сборная Германии сборная США сборная Сербии Олимпиада-2024 олимпийский баскетбольный турнир Баскетбол

Сегодня проходят решающие матчи олимпийского турнира по баскетболу у мужчин.

В финальной встрече сойдутся хозяева ОИ-2024 Франция с Виктором Вембаньямой и звездная команда США во главе с Леброном Джеймсом.

Германия Шредера и Сербия Йокича играют за 3-е место.

Олимпиада-2024

Париж, Франция

Плей-офф

Финал

Франция – США
Дата проведения
10 августа, 22.30, «АккорХотелс Арена»
Онлайн матча

Матч за 3-е место

Германия – Сербия 61:72 (3 четверть)
Дата проведения
10 августа, 12.00, «АккорХотелс Арена»
Онлайн матча
Германия
Ф. Вагнер (17 + 7 подборов), Обст (9), Шредер (8 + 5 потерь), Фойгтманн (3), Тайс (2) – старт; Тиманн (9), Бонга (6), Уайлер-Бэбб (3), М. Вагнер (2), Ло (0).
Сербия
Йокич (12 + 7 подборов + 9 передач), Аврамович (11), Петрушев (11), Богданович (10), Добрич (5) – старт; Мицич (16), Маринкович (5), Гудурич (0), Йович (0), Милутинов (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Материалы по теме

27 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Alex 1982-2000.
Удачи и победы сборным США и Германии 👍.
С точностью да наоборот 👍🏼
+9
-4
+5
В матче за 3-е место за сборную Сербии.
+12
-8
+4
Жаль, что кто-то из пары Германия - Сербия останется без медалей.
+5
-1
+4
Удачи и победы сборным США и Германии 👍.
+15
-13
+2
После такого матча против США у сербов могло просто не остаться ни физических, ни моральных сил на сегодня.

Но они выкладываются невероятно как будто бы не было матча против США.
+2
0
+2
Сербы падают как спелые вишни, конечно, но и немцам аккуратнее надо играть
+3
-2
+1
Не думаю, что у Дрим Тим возникнут проблемы в игре с французами.
Ну а сербы уж точно посильнее немцев
+2
-1
+1
Франц на первую звезду пока вообще не тянет, конечно.
+1
0
+1
Ответ Сергей Орлов
Да. И?
А то, что сегодня почти 40 комплектов наград разыгрывается. И матч за бронзу абсолютно логично поставлен на первую половину дня.
+1
-1
0
Ответ Сергей Орлов
Поставить матч за медаль на 11 утра это, мягко говоря, странное решение.
Ты расписание сегодняшнего дня видел?)
+2
-2
0
Пешич неисправим, сначала загонял Йокича с амерами до полу-обморока, сейчас тоже. Ладно хоть пока время Аврамовича с Мицичем нормально раскидывает -Мицич успевает отдохнуть.
0
0
0
Два шага , останавливается. Потом ещё шаг. Новые правила)))
0
0
0
Что за приколы с технарями за флопы?)) сначала Германия получает, в следующей атаке Сербия
0
0
0
+19 это уже комфортный отрыв, который надо не упустить сербам.
0
0
0
Сербы доказывают что они лучшие!
0
0
0
Деннис Шрюдер просто хоронит Германию - постоянные потери и никакого импакта в атаке
0
0
0
Видимо, не отошли немцы от полуфинала. Всё из рук валится.
0
0
0
Обе команды могли играть в финале, но так сложилось, что теперь играют за третье место. Шансов больше у сербов, но до клатча лучше не доводить.
+1
-1
0
Позволит ли Витя Шефу накидать трёшек? 🤔
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий