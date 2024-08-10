Олимпиада-2024. Баскетбол. Франция и США сойдутся в финале, Германия и Сербия играют за 3-е место

Сегодня проходят решающие матчи олимпийского турнира по баскетболу у мужчин.

В финальной встрече сойдутся хозяева ОИ-2024 Франция с Виктором Вембаньямой и звездная команда США во главе с Леброном Джеймсом.

Германия Шредера и Сербия Йокича играют за 3-е место.

Париж, Франция

Плей-офф

Финал

Матч за 3-е место

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.