Олимпиада-2024. Баскетбол. Франция и США сойдутся в финале, Германия и Сербия играют за 3-е место
Сегодня проходят решающие матчи олимпийского турнира по баскетболу у мужчин.
В финальной встрече сойдутся хозяева ОИ-2024 Франция с Виктором Вембаньямой и звездная команда США во главе с Леброном Джеймсом.
Германия Шредера и Сербия Йокича играют за 3-е место.
Париж, Франция
Плей-офф
Финал
- Дата проведения
- 10 августа, 22.30, «АккорХотелс Арена»
Матч за 3-е место
- Дата проведения
- 10 августа, 12.00, «АккорХотелс Арена»
- Германия
- Ф. Вагнер (17 + 7 подборов), Обст (9), Шредер (8 + 5 потерь), Фойгтманн (3), Тайс (2) – старт; Тиманн (9), Бонга (6), Уайлер-Бэбб (3), М. Вагнер (2), Ло (0).
- Сербия
- Йокич (12 + 7 подборов + 9 передач), Аврамович (11), Петрушев (11), Богданович (10), Добрич (5) – старт; Мицич (16), Маринкович (5), Гудурич (0), Йович (0), Милутинов (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Но они выкладываются невероятно как будто бы не было матча против США.
Ну а сербы уж точно посильнее немцев