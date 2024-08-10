Николич о нарушении Сперцяна: «Чистое удаление на Роше в 1-м тайме, которое не смотрел ВАР. ЦСКА пропустил в последнюю минуту именно из зоны, где Роша доминирует в РПЛ»

Марко Николич оценил эпизод между Эдуардом Сперцяном и Виллианом Рошей.

На 40-й минуте матча полузащитник « » нанес травму Роше, шипами попав ему в голень защитнику .

Бразильцу оказали медицинскую помощь, а затем вывезли за пределы игровой зоны на электрокаре. Роша просигнализировал, что ему нужна замена. В месте удара у него выступила кровь, впоследствии в трансляцию попали кадры, на которых видно рассечение.

Следует отметить, что главный судья не стал показывать Сперцяну карточку.

«Для меня было чистое удаление на Роше в первом тайме, которое не смотрел ВАР.

А потом пропустили гол со стандарта в последнюю минуту именно из зоны, где Роша доминирует в чемпионате России», – сказал главный тренер ЦСКА в эфире «Матч Премьер».