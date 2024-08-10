Николич о нарушении Сперцяна: «Чистое удаление на Роше в 1-м тайме, которое не смотрел ВАР. ЦСКА пропустил в последнюю минуту именно из зоны, где Роша доминирует в РПЛ»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы судьи Краснодар Владимир Москалев видеоповторы Марко Николич Матч ТВ Виллиан да Силва Роша Эдуард Сперцян Футбол

Марко Николич оценил эпизод между Эдуардом Сперцяном и Виллианом Рошей.

На 40-й минуте матча полузащитник «Краснодара» Сперцян нанес травму Роше, шипами попав ему в голень защитнику ЦСКА

Бразильцу оказали медицинскую помощь, а затем вывезли за пределы игровой зоны на электрокаре. Роша просигнализировал, что ему нужна замена. В месте удара у него выступила кровь, впоследствии в трансляцию попали кадры, на которых видно рассечение.

Следует отметить, что главный судья Владимир Москалев не стал показывать Сперцяну карточку.

«Для меня было чистое удаление на Роше в первом тайме, которое не смотрел ВАР.

А потом пропустили гол со стандарта в последнюю минуту именно из зоны, где Роша доминирует в чемпионате России», – сказал главный тренер ЦСКА в эфире «Матч Премьер».

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24 комментария
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Ответ Игорь Бабаков
Нет, это понятно. А забивать то кто будет?
Дивеев.
+15
-1
+14
Нет, это понятно. А забивать то кто будет?
+14
-1
+13
Это есть типичный Николич-стайл (оно же Слуцкий-стайл(при всем к нему моем уважении), оно же Семак-стайл). Что есть этот самый стайл? Это играть на выезде  со всеми, включая всякое говно (к Краснодару это не относится) так, как будто ты играешь с самим Реалом. Т.е. сидеть на измене, пока тебя не заставят отыгрываться. А как только ты отыгрался, снова садиться на измену.
+8
-6
+2
Ответ Pucheslav
В Локомотиве тоже самое было. Странно ждать другого
Абсолютли!
+2
0
+2
Ответ Осоавиахим
Это есть типичный Николич-стайл (оно же Слуцкий-стайл(при всем к нему моем уважении), оно же Семак-стайл). Что есть этот самый стайл? Это играть на выезде  со всеми, включая всякое говно (к Краснодару это не относится) так, как будто ты играешь с самим Реалом. Т.е. сидеть на измене, пока тебя не заставят отыгрываться. А как только ты отыгрался, снова садиться на измену.
В Локомотиве тоже самое было. Странно ждать другого
+2
0
+2
Ответ Артем Галкин
Особенно Зенит сидит.
В этом году пока не сидит. А если вспомнить прошлые годы? А если вспомнить всякие Динамо Минск и Мальмё в Европе?
+5
-3
+2
Краснодарский край - вотчина армян.
Владелец команды - армянин.
Нарушил - армянин.
КАКАЯ КРАСНАЯ ?
+3
-1
+2
В доварные времена никто такое и не смотрел даже. Да, больно, но там столкновение обоюдное. ОДин выносил, другой бил. Больно, страшно, но это часть игры. Это не то, что один другого переиграл и заставил ошибиться и не то, что ктото сыграл недисциплинированно и грязно. Это рабочий стык, когда никто не хотел уступать...
+4
-3
+1
Ответ Free Walker
Нападающих нет, забивать некому. Бегают молодые бегунки без какого-либо потенциала. ЦСКА нужен нормальный нападающий, мужик, а не эти мальцы, которые падают от дуновения ветра.
Как это нет нападающих в ЦСКА? Гайч, Мусаев, Койта. Сколько вам нужно ещё нападающих?
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Ответ Артем Галкин
Да,хорошие 8-1 и победа над мальме с Холандом.
Просвети, будь добр, что за победа над Холандом на выезде? Может ты, уважаемый, перепутал Мальмё с Мольбе? Ну пусть даже и перепутал, но тому же Модьде с Холандом Зенит тоже продул на выезде 1:2. И как так получается, что я, старый конь, историю Зенита знаю лучше?
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Ничего нового в судействе. Одни и те же упыри.
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Ответ Игорь Бабаков
Нет, это понятно. А забивать то кто будет?
Нападающих нет, забивать некому. Бегают молодые бегунки без какого-либо потенциала.
ЦСКА нужен нормальный нападающий, мужик, а не эти мальцы, которые падают от дуновения ветра.
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Всем проиграем, опять пропустим в добавленное время - всё как мы любим.
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А про потерю концентрации ,кто говорить будет?
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Это вск понятно. Марко, а что сделал ты как тренер за эти 90 минут?
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Ответ Осоавиахим
В этом году пока не сидит. А если вспомнить прошлые годы? А если вспомнить всякие Динамо Минск и Мальмё в Европе?
Да,хорошие 8-1 и победа над мальме с Холандом.
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Ответ igor.igorev
Не было там никакой КК. Футбол контактный вид спорта, умысла нанести травму у Сперцяна явно не было, оба шли на мяч.
Умысла ни у кого нет, но фол за три красных тянет, шипами въехал.
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