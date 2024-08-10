Николич о нарушении Сперцяна: «Чистое удаление на Роше в 1-м тайме, которое не смотрел ВАР. ЦСКА пропустил в последнюю минуту именно из зоны, где Роша доминирует в РПЛ»
Марко Николич оценил эпизод между Эдуардом Сперцяном и Виллианом Рошей.
На 40-й минуте матча полузащитник «Краснодара» Сперцян нанес травму Роше, шипами попав ему в голень защитнику ЦСКА.
Бразильцу оказали медицинскую помощь, а затем вывезли за пределы игровой зоны на электрокаре. Роша просигнализировал, что ему нужна замена. В месте удара у него выступила кровь, впоследствии в трансляцию попали кадры, на которых видно рассечение.
Следует отметить, что главный судья Владимир Москалев не стал показывать Сперцяну карточку.
«Для меня было чистое удаление на Роше в первом тайме, которое не смотрел ВАР.
А потом пропустили гол со стандарта в последнюю минуту именно из зоны, где Роша доминирует в чемпионате России», – сказал главный тренер ЦСКА в эфире «Матч Премьер».
Владелец команды - армянин.
Нарушил - армянин.
КАКАЯ КРАСНАЯ ?
ЦСКА нужен нормальный нападающий, мужик, а не эти мальцы, которые падают от дуновения ветра.