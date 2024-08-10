Сперцян до крови рассек Роше голень шипами. Защитника ЦСКА заменили, хавбек «Краснодара» карточки не получил

Эдуард Сперцян нанес травму Виллиану Роше.

На 40-й минуте матча 4-го тура Мир полузащитник « » шипами попал в голень защитнику , пытавшемуся выбить мяч из штрафной площади.

Бразильцу оказали медицинскую помощь на поле, а затем вывезли за его пределы игровой зоны на электрокаре. Роша просигнализировал, что ему нужна замена. В месте удара у него выступила кровь, впоследствии в трансляцию попали кадры, на которых видно рассечение.

Следует отметить, что главный судья не стал показывать карточку.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»