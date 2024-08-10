Сперцян до крови рассек Роше голень шипами. Защитника ЦСКА заменили, хавбек «Краснодара» карточки не получил
Эдуард Сперцян нанес травму Виллиану Роше.
На 40-й минуте матча 4-го тура Мир РПЛ полузащитник «Краснодара» шипами попал в голень защитнику ЦСКА, пытавшемуся выбить мяч из штрафной площади.
Бразильцу оказали медицинскую помощь на поле, а затем вывезли за его пределы игровой зоны на электрокаре. Роша просигнализировал, что ему нужна замена. В месте удара у него выступила кровь, впоследствии в трансляцию попали кадры, на которых видно рассечение.
Следует отметить, что главный судья Владимир Москалев не стал показывать Сперцяну карточку.
Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»
да, он не специально, но Эдика периодически заносит, и он играет очень неосторожно. здесь это 100% красная, судьи не разобрались.
Роше здоровья, "дыра" там серьёзная.
Заработал красную ?
Нет красной...это другие правила - местные.