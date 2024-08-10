Сперцян до крови рассек Роше голень шипами. Защитника ЦСКА заменили, хавбек «Краснодара» карточки не получил

Теги ЦСКА премьер-лига Россия травмы судьи Краснодар Владимир Москалев Виллиан да Силва Роша Эдуард Сперцян Здоровье Футбол

Эдуард Сперцян нанес травму Виллиану Роше.

На 40-й минуте матча 4-го тура Мир РПЛ полузащитник «Краснодара» шипами попал в голень защитнику ЦСКА, пытавшемуся выбить мяч из штрафной площади.

Бразильцу оказали медицинскую помощь на поле, а затем вывезли за его пределы игровой зоны на электрокаре. Роша просигнализировал, что ему нужна замена. В месте удара у него выступила кровь, впоследствии в трансляцию попали кадры, на которых видно рассечение.

Следует отметить, что главный судья Владимир Москалев не стал показывать Сперцяну карточку.

Изображения: кадры из трансляции «Матч ТВ»

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50 комментариев
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Чистая красная
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Стопроцентная карточка для Сперцяна. Для чего ВАР на матче??? У Роши кровь на ноге не останавливается
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И даже желтую на дали !!!🤦🏻‍♂️
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Ответ Okkervil
Странно, во время трансляции комментаторы даже не заикнулись о красной карточке. Я думал судья пойдёт смотреть, а он даже жёлтую не показал. Может быть я ошибаюсь, но ведь прямая нога. Тут вопросов-то быть не должно.
Это чистейшая красная . Пятка оторвана от земли, прямой ногой, в мяч не попал . Судьи или коррумпированные по самые помидоры , или просто проф не пригодны …. Не тянут откровенно уровень команд ..
+18
0
+18
Странно, во время трансляции комментаторы даже не заикнулись о красной карточке. Я думал судья пойдёт смотреть, а он даже жёлтую не показал. Может быть я ошибаюсь, но ведь прямая нога. Тут вопросов-то быть не должно.
+16
-1
+15
Ответ wolkov
это так то оранжевая... судейки топчик😄😄
А почему оранжевая? Накладка, с нанесением травмы, прямой ногой. Классика для красной. Где тут хоть одно смягчающее обстоятельство? Как выше пишут, «не хотел»?
+16
-4
+12
Красная без вопросов! Коров просто за уши тянут! Впрочем как и всегда!
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Роше — здоровья. Как минимум желтая Сперцяну. Не думаю, что умышленно, но травму нанёс, открытыми шипами шёл в голень
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Нормально чё ,обычный игровой момент ,продолжение судейства в кубке .Клоуны на варе сидят ,молодцы 🤦🏻‍♂️
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Ответ Алексей Елистратов
Комментарий скрыт
То есть Сперцян смог ударить шипами согнутой ногой? Вау, фокусник!
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это так то оранжевая... судейки топчик😄😄
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Складывается впечатление, что у Сперцяна сезонный абонемент из индульгенций, освобождающиx от желтыx карточек :)
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Ответ Артём Амирджанян
Стопроцентная карточка для Сперцяна. Для чего ВАР на матче??? У Роши кровь на ноге не останавливается
Как итог, через минуту, вышедший с лавки Лукин, проиграл первое же единоборство, приведшее к голу...
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Ответ Алексей Елистратов
Комментарий скрыт
Прямая нога с продавливанием выше голени. Это не красная?
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Что ещё можно сделать Сперцяну чтобы красную получить? очевидное удаление
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А что вас удивляет? Именно Москалёв не увидел нарушения,когда Фернандо засадил ногой в голову Дриусси .Того тоже унесли с поля.Мне интересно другое, почему этот персонаж ещё судит, у него одного косяков хватит на весь судейский корпус
+3
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ВАР в это время видимо Суперкубок Англии пересматривал))
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Ответ Dmitry_1986
Это чистейшая красная . Пятка оторвана от земли, прямой ногой, в мяч не попал . Судьи или коррумпированные по самые помидоры , или просто проф не пригодны …. Не тянут откровенно уровень команд ..
Сперцяна и в прошлом туре с Факелом не удалили за неспортивное поведение.
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удивительно, что судьи не пошли смотреть монитор, но ещё и комментаторы даже ни разу не заикнулись о том, что это фол на красную!
да, он не специально, но Эдика периодически заносит, и он играет очень неосторожно. здесь это 100% красная, судьи не разобрались.

Роше здоровья, "дыра" там серьёзная.
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Ключевой игрок Краснодара. Очередной раз ломает соперника грязной игрой. Удачно сломал ключевого защитника соперника, чтобы забить потом без него на поле.
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Ответ Дмитрий Викторович
Чистая красная
100%
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почему то я не удивлен
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Интересно, как будут оправдывать судей, которые в шесть глаз не видят нарушения, там где ничего кроме КК дать просто не возможно.
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Ну а если это не фол, то нашим игрокам надо взять на заметку, что так можно делать
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Судья - элтон_джон
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Тут даже и кровь есть,а вот карточка нет.ю
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Игра в Краснодаре ?
Заработал красную ?
Нет красной...это другие правила - местные.
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Клоун Москалев + Безбородов на ВАР не увидели прямой КК. Ладно, Москалев может просмотрел момент, но ты как судья видишь, что хлещет кровь из ноги, в ней дыра, как можно не дать хотя бы ЖК??
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Наше судейство все хуже и хуже
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Судейство в том сезоне вызывает вопросы.И Вар что?
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