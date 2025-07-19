Мостовой о зарплатах в РПЛ: «Видел русских, получающих по 2 млн евро, забили один гол за 5 лет. Сидят в запасе, иногда выходят и радуются жизни»
Александр Мостовой высказался о завышенных зарплатах в Мир РПЛ.
«Русским не дают играть. А кто им не мешает? Я таких русских видел, которые получают по 2 млн евро [в год], забили один гол за пять лет. Сидят во многих командах в запасе, иногда выходят и радуются жизни», — сказал экс-футболист «Спартака» и сборной России.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: NEWS.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости