Румынской гимнастке Бэрбосу вернут медаль Олимпиады-2024. CAS признал недействительным пересмотр оценок американки Чайлз

CAS удовлетворил апелляцию НОК Румынии по поводу лишения гимнастки Бэрбосу третьего места.

5 августа румынская гимнастка Ана Бэрбосу заняла третье место в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Париже, американка Чайлз стала пятой.

США подали протест на оценку Чайлз, и ее пересмотрели – американская гимнастка поднялась с пятого места на третье и взяла бронзу Олимпиады, Бэрбосу опустилась на четвертое место.

Национальный олимпийский комитет Румынии и Румынская федерация гимнастики обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за лишения Бэрбосу медали. Сегодня CAS опубликовал решение.

«Заявление, поданное Федерацией гимнастики Румынии и Аной Бэрбосу 6 августа 2024 года, частично удовлетворено.

Запрос, поданный от имени Джордан Чайлз в финале женских вольных упражнений, признан недействительным, так как был подан после окончания крайнего срока в одну минуту, предусмотренного статьей 8.5 Технического регламента FIG 2024 года.

Первоначальная оценка 13,666, выставленная Джордан Чайлз в финале женских вольных упражнений, подлежит восстановлению.

Международная федерация гимнастики присудит медали в соответствии с вышеуказанным решением», – говорится в релизе CAS.

Премьер-министр Румынии отказался ехать на церемонию закрытия Олимпиады из-за лишения гимнастки Бэрбосу бронзы