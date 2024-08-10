Румынской гимнастке Бэрбосу вернут медаль Олимпиады-2024. CAS признал недействительным пересмотр оценок американки Чайлз

Теги спортивная гимнастика сборная США жен сборная Румынии жен CAS Джордан Чайлз Ана Бэрбосу Гимнастика

CAS удовлетворил апелляцию НОК Румынии по поводу лишения гимнастки Бэрбосу третьего места.

5 августа румынская гимнастка Ана Бэрбосу заняла третье место в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Париже, американка Чайлз стала пятой. 

США подали протест на оценку Чайлз, и ее пересмотрели – американская гимнастка поднялась с пятого места на третье и взяла бронзу Олимпиады, Бэрбосу опустилась на четвертое место. 

Национальный олимпийский комитет Румынии и Румынская федерация гимнастики обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за лишения Бэрбосу медали. Сегодня CAS опубликовал решение.

«Заявление, поданное Федерацией гимнастики Румынии и Аной Бэрбосу 6 августа 2024 года, частично удовлетворено.

Запрос, поданный от имени Джордан Чайлз в финале женских вольных упражнений, признан недействительным, так как был подан после окончания крайнего срока в одну минуту, предусмотренного статьей 8.5 Технического регламента FIG 2024 года.

Первоначальная оценка 13,666, выставленная Джордан Чайлз в финале женских вольных упражнений, подлежит восстановлению.

Международная федерация гимнастики присудит медали в соответствии с вышеуказанным решением», – говорится в релизе CAS. 

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27 комментариев
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Так было её жаль, когда посреди празднования объявили пересмотр. Хорошо, что справедливость восстановлена, но осадок от пропущенного награждения останется
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-3
+40
Это прекрасно 👌
+24
-5
+19
Ответ QueenAmidala
Так было её жаль, когда посреди празднования объявили пересмотр. Хорошо, что справедливость восстановлена, но осадок от пропущенного награждения останется
пусть румынка подает в суд на МОК за то, что не была допущена к процедуре награждения, иск на 10 миллионов долларов
+20
-8
+12
Американцы настолько оборзели, что положили болт даже на чисто формальные критерии. Ждем "наведения порядка" не только в WADA, но и в CAS?
+15
-12
+3
Эль шкандаль, однако. Почище грязной Сены...Коробочку с плакатиком передать не забудьте.
+8
-5
+3
Ответ Мотобаллок
Это прекрасно 👌
Прекрасен итог. Но ведь не стали отрицать сам факт пересмотра. Типа Америке правильно пересчитали
+3
0
+3
Ура, премьер-министр приедет
+4
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Если честно, больше жаль американку. То есть, получается, что по факту она выполнила программу на медаль, но из-за нерасторопности команды ее не получит
+8
-7
+1
Ответ Carasa
Ура, премьер-министр приедет
Ага, и у меня сразу мысль эта всплыла)
+2
-1
+1
Ответ melnik24
А на основании чего вообще пересматривали (оперативно-то как пересмотрели по запросу США!) оценки американке?
Может судьи сложность упражнения не всю засчитатали, по мнению американцев.
+2
-1
+1
Молодец CAS !
Щёлкнули по носу америкосов !
+4
-4
0
Когда баллы пересмотрели, нельзя было выставить столько же, сколько и румынки и обеим дать бронзу и все?

Все остались бы довольны. А так, получается американка получила баллы меньше, чем заслужила, судьи зажали ей баллы, но процедуру подачи жалобы нарушили, и она в итоге без медали осталась.

Румынке вроде вернули медаль, но награждения не было, премьер-министр что-то там паниковала, тоже не особо красиво все.
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Сейчас скажут что в Румынии мало демократии.
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Ответ Ola BP
Есть вероятность, что просто нужные люди надавили и ей пересмотрели оценки. А так как после румынского протеста не нашли оснований для завышения оценок, то решили свернуть этот фарс, дабы избежать ещё большего скандала с обвинением в предвзятости. Я, по крайней мере, это вижу так.
Румыны протест подавали на оценку другой своей спортсменки.
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Ответ Александр Кудрявцев
Нашли кого и чего жалеть 😏😏😏
Что плохого успела сделать лично Чайлз.
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Ответ Нагрузки Сборной
Сразу писал, что ограбили румынку! Ура!
Причём, ограбили, вроде, другую.
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