Мостовой о лимите: «Если ужесточить, «Зенит» скажет: «Нам надо выпускать пятерых русских, а из них трое слабее иностранцев. Мы не выиграем чемпионат». И что делать?»
Александр Мостовой высказался против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.
«Все зависит не от лимита. Паспорт в футбол не играет, игрок выходит на поле. Нет никакой разницы, какой ты национальности.
Многие говорят: а вот нашим дорогу не дают! Почему? А если иностранец сильнее? Вот я главный тренер. Если футболист сильнее, он будет у меня играть, а если ты слабее, ты будешь сидеть на скамейке. Все решает конкуренция.
А если ужесточить лимит, тогда «Зенит» скажет: «Ну ничего себе! Нам тогда надо выпускать пятерых русских, а из них трое слабее иностранцев. Мы не выиграем чемпионат». И что делать?» — сказал экс-футболист «Спартака» и сборной России.
Сергей Егоров об изменении лимита: «Решение могут принять осенью: 10 легионеров в заявке, 7 или 6 на поле. Жестко против будут три клуба: «Зенит», «Спартак» и «Краснодар»
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: NEWS.ru
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