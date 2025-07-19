Мостовой о лимите: «Если ужесточить, «Зенит» скажет: «Нам надо выпускать пятерых русских, а из них трое слабее иностранцев. Мы не выиграем чемпионат». И что делать?»

Александр Мостовой высказался против ужесточения лимита на легионеров в РПЛ.

«Все зависит не от лимита. Паспорт в футбол не играет, игрок выходит на поле. Нет никакой разницы, какой ты национальности.

Многие говорят: а вот нашим дорогу не дают! Почему? А если иностранец сильнее? Вот я главный тренер. Если футболист сильнее, он будет у меня играть, а если ты слабее, ты будешь сидеть на скамейке. Все решает конкуренция.

А если ужесточить лимит, тогда «Зенит» скажет: «Ну ничего себе! Нам тогда надо выпускать пятерых русских, а из них трое слабее иностранцев. Мы не выиграем чемпионат». И что делать?» — сказал экс-футболист «Спартака» и сборной России.

Сергей Егоров об изменении лимита: «Решение могут принять осенью: 10 легионеров в заявке, 7 или 6 на поле. Жестко против будут три клуба: «Зенит», «Спартак» и «Краснодар»