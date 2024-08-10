Дмитрий Губерниев: «Олимпиада была просто блестящей с точки зрения большого спорта и зрительского интереса»

Теги Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Олимпиада-2024 Гребля

Дмитрий Губерниев назвал блестящей Олимпиаду-2024 в Париже.

Церемония закрытия Игр состоится 11 августа.

«Ребята, Олимпиада завершается! Скоро церемония закрытия! Ее по традиции никто у нас смотреть не будет! Но можно уже сейчас начинать рассказывать, как она иных бесит…Что время терять? Такую личную неприязнь испытывают иные к закрытию, что кушать не могут…» – написал комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.

«Но умные люди, всецело преданные спорту российскому, все понимают! Олимпиада была просто блестящей с точки зрения большого спорта и зрительского интереса! Невероятные эмоции дарит нам спорт! Спорт мировой, куда мы обязательно вернемся!

И огромное спасибо нашей небольшой, но гордой команде спортсменов в Париже! Каждый старался как мог! Спасибо, спортсмены! Вы молодцы!» – позже добавил Губерниев.

На Олимпиаде в столице Франции выступали 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер – серебро в парном разряде.

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70 комментариев
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Уважение к Губерниеву!
Реально очень насыщенная Олимпиада была.
Жаль, что наши дети не смогли посмотреть соревнования.
Спортивные секции не досчитаются сотен, если не тысяч детей (
Многие дети выбирают спорт после просмотра великих выступлений олимпийцев
+108
-31
+77
Дмитрий хайпует, но в данном случае невозможно не согласиться.
Крутейшая Олимпиада со спортивного и зрительского ракурса.
Ну а какая красота, тут французы постарались. Куча стартов в центре, серфинг на Таити, кайт в акватории Марселя, современное пятиборье и конный спорт в Версале, каноэ и байдарка на озере с уточками, крутейшая арена у художниц, велогонки вокруг замков с легендарным подъемом на Монмартр, пляжный волейбол в софитах у Эйфелевой башни, старый-добрый Берси, лучники у дома Инвалидов, все и не упомнишь!

А количество спортивных драм надеюсь Спортс посчитает. Это была невероятно насыщенная Олимпиада. Даже унылый футбол на ОИ вчера выдал две супер драмы!
+74
-13
+61
Ответ ennioguzzo
Комментарий скрыт
Ведь уже все адекватно объяснили. Она женщина, не мужик. И никогда мужиком не была.
+43
-6
+37
Ответ bublgum
Мне особенно понравилась картинкм с посещаемостью когда на здоровенной трибуне сидел 1(один) чел. Эта педолимпиада ни кому нафиг не нужна т.к. даже спонсоры в отказ пошли...
Посещаемость по всем видам спорта почти била рекорды. За час до матча можно пустую трибуну показать и что?
+26
-2
+24
Тут он прав,Олимпиада была хороша
+32
-12
+20
Это тот редчайший случай, когда Дмитрий говорит абсолютно правильные вещи и ещё более редкий, когда я с ним полностью согласен.
Респект и уважение!
+25
-5
+20
Ответ bublgum
Мне особенно понравилась картинкм с посещаемостью когда на здоровенной трибуне сидел 1(один) чел. Эта педолимпиада ни кому нафиг не нужна т.к. даже спонсоры в отказ пошли...
О, бот пришел)) Олимпиада там все рекорды бьет с дикими толпами даже на не самых популярных видах
+18
-2
+16
Ответ beltravel71
Тут он прав,Олимпиада была хороша
От атлетики кайфонул прям, каждый день интересный
Первый раз так слежу за этим видом спорта
+15
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Ответ Domian
Комментарий удален модератором
Это тот редкий случай, когда Губерниев не поддакивает властям и депутатам, а высказывает точку зрения именно тренеров, спортсменов и болельщиков.
Как можно было отказаться от трансляций ОИ, крутейших стартов 4-летия?
Тому же МатчТВ это не мешает буквально тут же купить трансляции чемпионатов Италии, Германии, и т.д. Где логика и последовательность?
Так всё-таки отказываемся платить "врагам" за их контент или нет?)))
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+11
Ответ Николай Ульянов
На редкость адекватное заявление Губера. Не ожидал от него)
А я поймал себя на мысли, что в последнее время все чаще с ним соглашаюсь...
+12
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+9
Ответ Buti India
Комментарий скрыт
Свинья везде грязь найдёт
+9
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+8
Подписываюсь под каждым словом.
+21
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+7
Согласен. Смотрел каждый день. Но думаю это из-за удобного времени.
+16
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Ответ Николай Ульянов
На редкость адекватное заявление Губера. Не ожидал от него)
После каждого заявления губера есть такой комментарий
+7
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Да, Олимпиада уж точно стала лучше токийской ковидной, смотрел немало видов спорта больше половины и везде было смотрибельно и интересно. Жаль что российские спортсмены теперь чужие на этом празднике спорта...
+8
-2
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Я смотрел. Нормальная олимпиада. Как всегда - не лучше, не хуже. Понравились Дюплантис и футбольный финал. Дама из какой то Сент Люсии. Джокович. Сербия - США в баскете. Чувак - копьемет из Пакистана. В общем, норм. Побегали попрыгали. Без нас. Нашего отсутствия особо не заметили.
А чего так восхищаться то?
+10
-4
+6
На редкость адекватное заявление Губера. Не ожидал от него)
+28
-22
+6
Ответ bublgum
Мне особенно понравилась картинкм с посещаемостью когда на здоровенной трибуне сидел 1(один) чел. Эта педолимпиада ни кому нафиг не нужна т.к. даже спонсоры в отказ пошли...
На каком соревновании? Смотрела далеко не всё, но везде где видела - народу было очень много на трибунах. Специально внимание обращала.
+6
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+6
Как из Губера превратиться в своего и уважаемого Дмитрия...
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+6
Олимпиада - это одно из главных событий в мире спорта. То что некоторых стран там нет, не делает ее менее значимой.
+8
-3
+5
Если объединить места проведения, забитые трибуны и атмосферу в Париже и организацию всего остального в Токио - вот что такое идеальная Олимпиада. В Токио, к сожалению, очень сильно не хватало трибун.
+6
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+5
Олимпиада - блестящая, а тебе на удалось покомментировать :)
Вот невезуха, флюгер :)
+10
-6
+4
Особенно женский бокс наверно тебе понравился Дмитрий
+6
-2
+4
Ответ Abdul Suleymanov
Олимпиада - это одно из главных событий в мире спорта. То что некоторых стран там нет, не делает ее менее значимой.
А многие западные спортсмены сказали что без русских спортсменов уже "не то".
И как быть?
+7
-3
+4
Иной приспособленец не мог не высказаться
Спешит подытожить очевидное
+6
-2
+4
💩💩💩
+4
-1
+3
Ответ Mbest77
Уважение к Губерниеву! Реально очень насыщенная Олимпиада была. Жаль, что наши дети не смогли посмотреть соревнования. Спортивные секции не досчитаются сотен, если не тысяч детей ( Многие дети выбирают спорт после просмотра великих выступлений олимпийцев
Дети не выбирают, это делают за них родители.
+3
0
+3
Ответ VRED
Это тот редчайший случай, когда Дмитрий говорит абсолютно правильные вещи и ещё более редкий, когда я с ним полностью согласен. Респект и уважение!
Респект не появится, но сказал правду, которая очень не нравится части нашей элиты ни на что не способной кроме распилов и единоглпсного"одобрямс"
+6
-4
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Спорт интересен и прекрасен всегда и везде! Губерниева, пиявку спорта - в ж.. С Днем физкультурника всех!
+2
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Губерниев голосует за всё это, начиная от оскорбления христиан за вакханалию на церемонии открытия, избиение женщин "мужичками" в боксе и заканчивая поддержкой всей этой русофобии. Позор! Может уже его СК проверит?
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-2
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