Дмитрий Губерниев: «Олимпиада была просто блестящей с точки зрения большого спорта и зрительского интереса»
Дмитрий Губерниев назвал блестящей Олимпиаду-2024 в Париже.
Церемония закрытия Игр состоится 11 августа.
«Ребята, Олимпиада завершается! Скоро церемония закрытия! Ее по традиции никто у нас смотреть не будет! Но можно уже сейчас начинать рассказывать, как она иных бесит…Что время терять? Такую личную неприязнь испытывают иные к закрытию, что кушать не могут…» – написал комментатор Губерниев в своем телеграм-канале.
«Но умные люди, всецело преданные спорту российскому, все понимают! Олимпиада была просто блестящей с точки зрения большого спорта и зрительского интереса! Невероятные эмоции дарит нам спорт! Спорт мировой, куда мы обязательно вернемся!
И огромное спасибо нашей небольшой, но гордой команде спортсменов в Париже! Каждый старался как мог! Спасибо, спортсмены! Вы молодцы!» – позже добавил Губерниев.
На Олимпиаде в столице Франции выступали 15 российских спортсменов в нейтральном статусе. Единственную медаль завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер – серебро в парном разряде.
Реально очень насыщенная Олимпиада была.
Жаль, что наши дети не смогли посмотреть соревнования.
Спортивные секции не досчитаются сотен, если не тысяч детей (
Многие дети выбирают спорт после просмотра великих выступлений олимпийцев
Крутейшая Олимпиада со спортивного и зрительского ракурса.
Ну а какая красота, тут французы постарались. Куча стартов в центре, серфинг на Таити, кайт в акватории Марселя, современное пятиборье и конный спорт в Версале, каноэ и байдарка на озере с уточками, крутейшая арена у художниц, велогонки вокруг замков с легендарным подъемом на Монмартр, пляжный волейбол в софитах у Эйфелевой башни, старый-добрый Берси, лучники у дома Инвалидов, все и не упомнишь!
А количество спортивных драм надеюсь Спортс посчитает. Это была невероятно насыщенная Олимпиада. Даже унылый футбол на ОИ вчера выдал две супер драмы!
Респект и уважение!
Первый раз так слежу за этим видом спорта
Как можно было отказаться от трансляций ОИ, крутейших стартов 4-летия?
Тому же МатчТВ это не мешает буквально тут же купить трансляции чемпионатов Италии, Германии, и т.д. Где логика и последовательность?
Так всё-таки отказываемся платить "врагам" за их контент или нет?)))
А чего так восхищаться то?
Вот невезуха, флюгер :)
И как быть?
Спешит подытожить очевидное