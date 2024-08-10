Тюкавин о пенальти Нгамале: «Все знали, кто в «Динамо» бьет. Но почему‑то подошел другой человек»

Константин Тюкавин прокомментировал удар Муми Нгамале с точки в игре с «Зенитом».

Полузащитник « » не реализовал пенальти, и его команда потерпела поражение со счетом 0:1.

– Как принимали решение о пенальтисте?

– Никак не принимали. Ребята все знали, кто в команде бьет пенальти. Но почему‑то подошел бить другой человек.

– Кто должен был?

– Не знаю, – сказал форвард.