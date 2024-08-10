Тюкавин о пенальти Нгамале: «Все знали, кто в «Динамо» бьет. Но почему‑то подошел другой человек»

Теги Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Матч ТВ Муми Нгамале Константин Тюкавин Футбол

Константин Тюкавин прокомментировал удар Муми Нгамале с точки в игре с «Зенитом».

Полузащитник «Динамо» не реализовал пенальти, и его команда потерпела поражение со счетом 0:1.

– Как принимали решение о пенальтисте?

– Никак не принимали. Ребята все знали, кто в команде бьет пенальти. Но почему‑то подошел бить другой человек.

– Кто должен был?

– Не знаю, – сказал форвард.

Материалы по теме

62 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
-Все знают, кто бьет пенальти.
-Кто?
-Не знаю.
Прям Тарантиновский диалог.
+144
-2
+142
Иванов должен был бить
+73
-13
+60
Хорошая атмосфера в Динамо, похоже, раз такое в эфир вынес. Ладно бы тренер, но Тюкавин...
+41
-2
+39
Ответ Nogoi89
Иванов должен был бить
ну это уже совсем было бы палево.
пока ещё всё таки шифруются.
+24
-2
+22
Ответ Угараю_с_вас
Человек не стал пальцев тыкать в кого-то и выносить сор из избы, поэтому сказал не знаю
А то что должен бить один, а подошёл к мячу другой, не сор из избы?)
+20
0
+20
Тюкавин хоть понимает что такие вещи нельзя на публику выносить? Да и самому Константину не токсичить надо, а за футбол взяться, а то пока что в этом сезоне для него всё грустно
+22
-3
+19
- все знали кто бьет
- кто бьет?
- не знаю
..........................
- кто дурак?
- где?
+18
0
+18
Лол. Клоунский ответ
+19
-4
+15
Ответ Petter Hegre
Комментарий скрыт
Не нагнетать поэтому неплохо так на Нгамале накинул. Хороший из Костика лидер и партнёр
+13
-1
+12
Нормально так набросал.
+12
0
+12
Ответ Nogoi89
Иванов должен был бить
Лучший 😂🔥🔥🔥
+13
-5
+8
Ответ Alex Yakovleff
Это как это?Все знали а ты нет?Так получается?
Человек не стал пальцев тыкать в кого-то и выносить сор из избы, поэтому сказал не знаю
+18
-10
+8
Гениально
+6
0
+6
Важнее бить в игровых моментах по воротам, а не пенальти. Пока разговоров больше от Тюкавина, чем дела.
+7
-2
+5
Ну если Ты , Костя сопли жевал, то кто-то должен был подойти. К Муми лично нет вопросов, пашет как может., А вот некоторые нам лавке посидеть должны, да замены нет
+5
0
+5
Ответ АланСмити
-Все знают, кто бьет пенальти. -Кто? -Не знаю. Прям Тарантиновский диалог.
Жизнь бывает смешнее анекдотов, да )
+5
-1
+4
Ответ DonaldBrashear 2.0
Прав Тюкавин во всем, такое поведение Нгамале не красит. Есть договоренность, есть выбор уже заранее определенный, зачем ты лезешь? Молодец, Константин, что в СМИ это озвучил, честно очень.
Тюкавин должен был забрать мяч и сам бить. Все просто, как сделал в Челси Палмер
+3
-1
+2
Ну Фомин естественно))))
+3
-1
+2
Ответ АланСмити
-Все знают, кто бьет пенальти. -Кто? -Не знаю. Прям Тарантиновский диалог.
Смотритель маяка очевидно должен был бить
бггг
+3
-1
+2
Ребята все знали, а он не знал. Странно.
+2
0
+2
Костя,ты сегодня на игру то приехал?
+2
0
+2
Ответ Угараю_с_вас
Человек не стал пальцев тыкать в кого-то и выносить сор из избы, поэтому сказал не знаю
Так он и вынес в итоге. Поняли что не Нгамалё
+2
0
+2
Все знали, а он не знает. Ответил бы: "Не скажу!" А так клоуном себя выставил
+2
0
+2
Ответ Crenk
И все таки - кто должен был пробивать. ?
Похоже, он сам. Но не стал настаивать...
+2
0
+2
И все таки - кто должен был пробивать. ?
+1
0
+1
Фомин бьёт.
+1
0
+1
задача Тюкавина на вентилятор накинуть, агент у него знающий...)))
+2
-1
+1
Ответ Nogoi89
Иванов должен был бить
Нет, Иванов свою часть сделки выполнил
+2
-2
0
Ответ ProZ
ну это уже совсем было бы палево. пока ещё всё таки шифруются.
Как говорят, хочешь сделать хорошо - сделай сам.
+1
-1
0
Ответ Why always me?!
А то что должен бить один, а подошёл к мячу другой, не сор из избы?)
Понял, что сболтнул лишнего ))
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий