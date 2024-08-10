Тюкавин о пенальти Нгамале: «Все знали, кто в «Динамо» бьет. Но почему‑то подошел другой человек»
Константин Тюкавин прокомментировал удар Муми Нгамале с точки в игре с «Зенитом».
Полузащитник «Динамо» не реализовал пенальти, и его команда потерпела поражение со счетом 0:1.
– Как принимали решение о пенальтисте?
– Никак не принимали. Ребята все знали, кто в команде бьет пенальти. Но почему‑то подошел бить другой человек.
– Кто должен был?
– Не знаю, – сказал форвард.
-Кто?
-Не знаю.
Прям Тарантиновский диалог.
пока ещё всё таки шифруются.
- кто бьет?
- не знаю
..........................
- кто дурак?
- где?
бггг