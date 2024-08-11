Кевин Дюрэнт – первый четырехкратный олимпийский чемпион в мужском баскетболе
Кевин Дюрэнт завоевал четвертую олимпийскую золотую медаль.
Форвард сборной США и «Финикса» Кевин Дюрэнт стал первым игроком, завоевавшим четыре золотые медали в мужском олимпийском баскетболе после того, как сборная США победила Францию в финале Олимпиады-2024 в Париже.
35-летний Дюрэнт выигрывал золото на четырех Олимпиадах подряд: в Лондоне в 2012-м, в Рио-де-Жанейро в 2016-м, в Токио в 2020-м и в Париже в 2024-м.
Дюрант является лучшим бомбардиром в истории олимпийских сборных США, а также чемпионом мира (2010), двукратным чемпионом НБА (2017, 2018), MVP НБА (2014) и 14-кратным участником Матча всех звезд НБА (2010–2019, 2021–2024).
Дюрэнт превзошел бывшего партнера по сборной, легенду НБА Кармело Энтони, который завоевал три золотые олимпийские медали и одну бронзовую.
Этой своей четвертой победной Олимпиадой и учитывая его МВП чемпионата мира 2010 он вписал свое имя возможно как лучшего игрока международного баскетбола.
Ну и вообще конечно надо отдать должное Бате, Стефу и Дюранту за эту Олимпиаду. Своей победой и железными яйцами они закрывают страницу олдовых топов НБА, сейчас наступает время Тейтума, Зайона, Халибертона, подорванного Моранта, Холмгрена, Ламело Бола, Ингрема, Скотти Барнса, Банкеро, вот и посмотрим какую они книгу напишут в международном баскетболе. Есть большие сомнения что они способны вот так вот на зубах давать результат как железные легенды Леброн, Стеф и КД.
От Рио отказался, как и Кобе. А в Токио не поехал то ли из-за травмы, то ли из-за своего «Космического джема»
Да и сам он ещё может тряхнуть, так сказать, став пятикратным
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В целом у этой сборной США был хороший настрой на турнир. Когда у Карри не получалось поначалу, он тоже не психовал и не мешал партнёрам проявить себя. Но тут было слишком много опытных ветеранов-чемпионов, чтобы ещё устраивать разборки и меряться приборами. Каждый сделал свой вклад и не мешал другим.