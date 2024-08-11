Кевин Дюрэнт – первый четырехкратный олимпийский чемпион в мужском баскетболе

Теги Кармело Энтони сборная Франции сборная США Кевин Дюрэнт Олимпиада-2024 олимпийский баскетбольный турнир Баскетбол

Кевин Дюрэнт завоевал четвертую олимпийскую золотую медаль.

Форвард сборной США и «Финикса» Кевин Дюрэнт стал первым игроком, завоевавшим четыре золотые медали в мужском олимпийском баскетболе после того, как сборная США победила Францию ​​в финале Олимпиады-2024 в Париже.

35-летний Дюрэнт выигрывал золото на четырех Олимпиадах подряд: в Лондоне в 2012-м, в Рио-де-Жанейро в 2016-м,  в Токио в 2020-м и в Париже в 2024-м.

Дюрант является лучшим бомбардиром в истории олимпийских сборных США, а также чемпионом мира (2010), двукратным чемпионом НБА (2017, 2018), MVP НБА (2014) и 14-кратным участником Матча всех звезд НБА (2010–2019, 2021–2024).

Дюрэнт превзошел бывшего партнера по сборной, легенду НБА Кармело Энтони, который завоевал три золотые олимпийские медали и одну бронзовую.

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22 комментария
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Для баскетбола сборных Кевин самый лучший, наверное, баскетболист. Он всегда был великолепен.
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Лучший игрок в истории олимпийских игр, количество титулов закономерно соответствует. В Рио и Токио соперникам в плей-офф 18+ устраивал
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ну может быть и 5, будет возраст Леброна в ЛА как раз
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Дюрант велик. Вернулся после травмы и вполне возможно играя через боль выдал турнир класса А. Видя что все бразды правления отданы Леброну и видя как у Карри пошло в решающих двух матчах КД как настоящий мудрец был полезен именно в те отрезки когда он него требовались его феноменальные попадания, уникальные по релизу исполнения. И ведь он попадал.....
Этой своей четвертой победной Олимпиадой и учитывая его МВП чемпионата мира 2010 он вписал свое имя возможно как лучшего игрока международного баскетбола.
Ну и вообще конечно надо отдать должное Бате, Стефу и Дюранту за эту Олимпиаду. Своей победой и железными яйцами они закрывают страницу олдовых топов НБА, сейчас наступает время Тейтума, Зайона, Халибертона, подорванного Моранта, Холмгрена, Ламело Бола, Ингрема, Скотти Барнса, Банкеро, вот и посмотрим какую они книгу напишут в международном баскетболе. Есть большие сомнения что они способны вот так вот на зубах давать результат как железные легенды Леброн, Стеф и КД.
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Поздравляю 4-х кратного олимпийского чемпиона. Кевин классный мастер и великий игрок.
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КД велик!
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А чего бы не стать и пятикратным? Тем более, олимпиада дома
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Ответ A.G
А Леброн? Почему пропустил какую то?
Рио и Токио пропустил.
От Рио отказался, как и Кобе. А в Токио не поехал то ли из-за травмы, то ли из-за своего «Космического джема»
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Легенда
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Это надолго. Разве что догнать сможет какой-нибудь Эдвардс, но не превзойти

Да и сам он ещё может тряхнуть, так сказать, став пятикратным
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
В Токио 2021,если уж быть точным.
Не совсем. Вы путаете дату и нейминг. Евро тоже называлось 2020, а не 2021, но официально название не меняли
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Ему ток 35, вполне возможно еще увидим😏
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Фигня. Дюрант, в отличие от Мело, никогда не выиграет бронзу!!!
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Ответ МТБ
Не совсем. Вы путаете дату и нейминг. Евро тоже называлось 2020, а не 2021, но официально название не меняли
в новости написана именно дата, а не название олимпиады.
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Токио 2021
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А как так что у кари только одно чемпионство?
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В Токио 2021,если уж быть точным.
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Ответ vaslover
Дюрант велик. Вернулся после травмы и вполне возможно играя через боль выдал турнир класса А. Видя что все бразды правления отданы Леброну и видя как у Карри пошло в решающих двух матчах КД как настоящий мудрец был полезен именно в те отрезки когда он него требовались его феноменальные попадания, уникальные по релизу исполнения. И ведь он попадал..... Этой своей четвертой победной Олимпиадой и учитывая его МВП чемпионата мира 2010 он вписал свое имя возможно как лучшего игрока международного баскетбола. Ну и вообще конечно надо отдать должное Бате, Стефу и Дюранту за эту Олимпиаду. Своей победой и железными яйцами они закрывают страницу олдовых топов НБА, сейчас наступает время Тейтума, Зайона, Халибертона, подорванного Моранта, Холмгрена, Ламело Бола, Ингрема, Скотти Барнса, Банкеро, вот и посмотрим какую они книгу напишут в международном баскетболе. Есть большие сомнения что они способны вот так вот на зубах давать результат как железные легенды Леброн, Стеф и КД.
Видя что все бразды правления отданы Леброну и видя как у Карри пошло в решающих двух матчах КД как настоящий мудрец был полезен именно в те отрезки когда он него требовались его феноменальные попадания, уникальные по релизу исполнения. И ведь он попадал.....
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В целом у этой сборной США был хороший настрой на турнир. Когда у Карри не получалось поначалу, он тоже не психовал и не мешал партнёрам проявить себя. Но тут было слишком много опытных ветеранов-чемпионов, чтобы ещё устраивать разборки и меряться приборами. Каждый сделал свой вклад и не мешал другим.
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Ответ zloba124
Фигня. Дюрант, в отличие от Мело, никогда не выиграет бронзу!!!
А вдруг в ЛА через четыре года сможет.
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Ответ Керенский А.Ф.
А как так что у кари только одно чемпионство?
Ну вот так. На какие-то турниры его не брали, а от каких-то он сам отказался. Например, в Токио он решил не лететь, чтобы лучше подготовиться к сезону. Кстати, не зря. Сезон окончился титулом и МВП финала.
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