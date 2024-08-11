Кевин Дюрэнт – первый четырехкратный олимпийский чемпион в мужском баскетболе

Кевин Дюрэнт завоевал четвертую олимпийскую золотую медаль.

Форвард сборной США и «Финикса» стал первым игроком, завоевавшим четыре золотые медали в мужском олимпийском баскетболе после того, как сборная США победила Францию ​​в финале Олимпиады-2024 в .

35-летний Дюрэнт выигрывал золото на четырех Олимпиадах подряд: в Лондоне в 2012-м, в Рио-де-Жанейро в 2016-м, в Токио в 2020-м и в Париже в 2024-м.

Дюрант является лучшим бомбардиром в истории олимпийских сборных США, а также чемпионом мира (2010), двукратным чемпионом НБА (2017, 2018), MVP НБА (2014) и 14-кратным участником Матча всех звезд НБА (2010–2019, 2021–2024).

Дюрэнт превзошел бывшего партнера по сборной, легенду НБА Кармело Энтони, который завоевал три золотые олимпийские медали и одну бронзовую.