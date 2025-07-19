«Бавария» продала 19-летнего вингера Иранкунду «Уотфорду» за 3 млн евро
«Уотфорд» объявил о трансфере вингера «Баварии» Нестори Иранкунды.
Клуб из Чемпионшипа подписал с 19-летним австралийцем контракт на 5 лет.
Согласно Transfermarkt, «Уотфорд» заплатил за Иранкунду мюнхенцам 3 млн евро.
С января игрок выступал за «Грассхоппер» на правах аренды. В 19 матчах чемпионата Швейцарии он забил 1 гол и сделал 3 ассиста.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Уотфорда»
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