«Бавария» продала 19-летнего вингера Иранкунду «Уотфорду» за 3 млн евро

«Уотфорд» объявил о трансфере вингера «Баварии» Нестори Иранкунды .

Клуб из Чемпионшипа подписал с 19-летним австралийцем контракт на 5 лет.

Согласно Transfermarkt, «Уотфорд » заплатил за Иранкунду мюнхенцам 3 млн евро.

С января игрок выступал за «Грассхоппер» на правах аренды. В 19 матчах чемпионата Швейцарии он забил 1 гол и сделал 3 ассиста.