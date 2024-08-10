Суперкубок Англии. «Ман Сити» против «МЮ». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

«Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 17:00 по московскому времени.

«Горожане» стали в 2024 году чемпионами АПЛ, «красные дьяволы» выиграли в прошлом сезоне Кубок Англии.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.