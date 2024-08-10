Суперкубок Англии. «Ман Сити» против «МЮ». Онлайн-трансляция начнется в 17:00

Теги Манчестер Юнайтед Манчестер Сити результаты Суперкубок Англии онлайны Футбол

«Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии.

Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 17:00 по московскому времени.

«Горожане» стали в 2024 году чемпионами АПЛ, «красные дьяволы» выиграли в прошлом сезоне Кубок Англии.

Суперкубок Англии

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
10 августа, 17:00, «Уэмбли»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

22 комментария
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Большой футбол возвращается ! Все с началом сезона
+21
0
+21
Ответ PIT-BUL
Без Родри, Фодена, Уокера и ( возможно Эдерсона ) у МЮ будет шанс. Против основы Сити шансов было бы 0.01 Так что матч будет огненный .
У МЮ не будет Шоу, Йоро, Линеделефа, Хойлунда. ЛЗ вообще нет в команде. Так что по потерям +/- равенство.

Кстати про шансы 0.01, у основы Сити МЮ выиграл в кубке Англии )
+10
-3
+7
Ответ Football_legend
Для одних победа в этом матче сродни победы в товарняке, для других - возможность выиграть долгожданный титул
Какой ещё долгожданный титул, если маню только в мае выиграли кубок?
+8
-1
+7
Glory, glory, Man United !
+12
-8
+4
Ответ PIT-BUL
Без Родри, Фодена, Уокера и ( возможно Эдерсона ) у МЮ будет шанс. Против основы Сити шансов было бы 0.01 Так что матч будет огненный .
МЮ обыграл основу Сити в финале кубка
+3
0
+3
Ответ Lex Lex
Большой футбол возвращается ! Все с началом сезона
Дождались !)
+3
0
+3
Определяющий матч для Тен Хага, чтобы потом всем рассказывать весь сезон, что МЮ уже с трофеем)
+3
-1
+2
Ответ PIT-BUL
Без Родри, Фодена, Уокера и ( возможно Эдерсона ) у МЮ будет шанс. Против основы Сити шансов было бы 0.01 Так что матч будет огненный .
Для напоминания, в КА основы играли
+2
0
+2
Ответ sintenced
МЮ обыграл основу Сити в финале кубка
Сити был после алкотрипа
+2
-1
+1
Ништяк!
+1
-1
0
За Юнайтед
За футбол)
+5
-5
0
про битву лысых шарлатанов, уже каламбурили?
0
0
0
Думается МС по классике сольёт в Суперкубке
+1
-1
0
За МЮ 🙏🙏🙏
0
0
0
Ответ Капибарбер
Комментарий скрыт
Ну причём тут это?
+1
-1
0
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