Суперкубок Англии. «Ман Сити» против «МЮ». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
«Манчестер Сити» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок Англии.
Sports проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Начало – в 17:00 по московскому времени.
«Горожане» стали в 2024 году чемпионами АПЛ, «красные дьяволы» выиграли в прошлом сезоне Кубок Англии.
- Дата проведения
- 10 августа, 17:00, «Уэмбли»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Кстати про шансы 0.01, у основы Сити МЮ выиграл в кубке Англии )
За футбол)