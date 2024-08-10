«Краснодар» – ЦСКА. 1:1 – Дивеев сравнял счет. Онлайн-трансляция

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Краснодар онлайны Футбол

ЦСКА играет в гостях с «Краснодаром» в 4-м туре Мир РПЛ.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Жоау Баши открыл счет в добавленное к первому тайму время. Игорь Дивеев на 69-й минуте забил ответный мяч.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Краснодар – ЦСКА 1:1 (первый тайм)
Дата проведения
10 августа, 20:00, «Краснодар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 45+1 Баши, 1:1 – 68 Дивеев.
КраснодарАгкацев, Оласа, Диего Коста, Панталеао (Тормена, 19), Петров, Пина, Кастаньо (Олусегун, 72), Сперцян, Баши, Жоао Виктор, Кобнан Дэвид (Кривцов, 72).
ЦСКААкинфеев, Мойзес, Виллиан (Лукин, 44), Дивеев, Круговой (Койта, 56), Гайич, Обляков, Здьелар, Бистрович (Файзуллаев, 46), Жемалетдинов (Хелвен, 56), Мусаев.
Предупреждения:
Пина (8), Здьелар (62).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

91 комментарий
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Сперцян всего лишь с разбегу прямой ногой в голеностоп влетел. Какая карточка, о чем вы?
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По-моему за такое железно кк давать надо.
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ЦСКА надо брать реванш!
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Ну тут явно красная. ВАР давай смотри!
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Надо игрокам Краснодара напомнить, чтобы не забыли Мусаева с днём физрука поздравить.
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+13
как же комментаторы на премьере выгораживают аратюняна, ничего страшного не произошло, это кровь не от накладки
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-3
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Сперцяна ещё в Воронеже надо было удалять. Хам. А почему здесь даже карточку не показали?
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100% красная!
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+10
Вара нет на матче ?
+12
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Сперцян забирает лавры главной мерзости рпл после ухода зюбы
+9
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+6
Ответ Николай Богдашкин
Вара нет на матче ?
На домашнем стадионе костоломов-ВАР слеп,не первый год!
+8
-3
+5
А что так можно было ? Прямой ногой вперед шипами , вынести голеностоп в кровь и без карточки … ???
+6
-1
+5
Ответ а ты смешной
Сперцян забирает лавры главной мерзости рпл после ухода зюбы
Соболев вне конкурса?
+5
0
+5
Конь — животное благородное. А бык (вернее, вол) — еда. Пусть победит конь.
+14
-9
+5
Ответ ramoncarlos
Сперцян всего лишь с разбегу прямой ногой в голеностоп влетел. Какая карточка, о чем вы?
Это же Сперцян, нельзя, видимо)
+6
-2
+4
Галицкому пора показать красную карточку Мусаеву.
+4
0
+4
Поспорил с другом, отдаст ли Гайич хоть один дельный пас в матче, чую, завтра напьюсь на халяву... У Гайича в башке заложено пороть...
+4
0
+4
Ответ Streetbor
Ну тут явно красная. ВАР давай смотри!
Краснодару?Красную?На его поле?Такое,к сожалению,с Зенитом бы дали и то-не факт...
+9
-5
+4
как грязно сыграл Сперцян
+6
-3
+3
За 23 мин я пока не вижу позитива в игре ЦСКА. Прессинг нулевой, даже поддавливания нет. Теряют мячи…Быки часто проходят в штрафную без сопротивления .
+3
0
+3
Ответ Никита Сухоруков
Не хотел расстраивать, но конина тоже съедобна…казы, например…
Французы и лягушек жрут...
+3
0
+3
Ответ Евгений Цыбулин
На домашнем стадионе костоломов-ВАР слеп,не первый год!
Ну это же трэш
+4
-1
+3
Ответ Ник Прост
Поспорил с другом, отдаст ли Гайич хоть один дельный пас в матче, чую, завтра напьюсь на халяву... У Гайича в башке заложено пороть...
Как по мне, Келлвен получше выглядит .
+3
0
+3
Ничего ЦСКА в Краснодаре не светит, победного потенциала ни у игроков, ни у ТШ нет. Ресурс команды 4 - 6 место, всем равным по классу пролет...
+4
-1
+3
Я все правильно понял, Петрову за игру рукой по мячу летящему в створ карточку не дали? Гол все списал?
+3
-1
+2
Ответ ramoncarlos
Сперцян всего лишь с разбегу прямой ногой в голеностоп влетел. Какая карточка, о чем вы?
Вот если б без разбега, тогда можно красную давать?
+2
0
+2
Ответ Streetbor
Ну тут явно красная. ВАР давай смотри!
оказывается так можно играть
+2
0
+2
30 - это жарко, но вся Бразилия играет. Играет Испания, Греция, Турция при высоких температурах. ... Это правильнее , чем в минус по снегу
+2
0
+2
По делу проигрываем пока! Ни одного удара, ни одной атаки🤦
+2
0
+2
Роша рано или поздно сломался бы. Вся нагрузка на защиту. Команды нет. Опять Березуцкий-тренер 😢 и этот Наполеон локомотивский узкоплечий
+2
-1
+1
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