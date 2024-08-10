«Краснодар» – ЦСКА. 1:1 – Дивеев сравнял счет. Онлайн-трансляция
ЦСКА играет в гостях с «Краснодаром» в 4-м туре Мир РПЛ.
Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Жоау Баши открыл счет в добавленное к первому тайму время. Игорь Дивеев на 69-й минуте забил ответный мяч.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 10 августа, 20:00, «Краснодар»
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Краснодар –
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Панталеао (Тормена, 19), Петров, Пина, Кастаньо (Олусегун, 72), Сперцян, Баши, Жоао Виктор, Кобнан Дэвид (Кривцов, 72).
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ЦСКА –
Акинфеев, Мойзес, Виллиан (Лукин, 44), Дивеев, Круговой (Койта, 56), Гайич, Обляков, Здьелар, Бистрович (Файзуллаев, 46), Жемалетдинов (Хелвен, 56), Мусаев.