«Краснодар» – ЦСКА. 1:1 – Дивеев сравнял счет. Онлайн-трансляция

ЦСКА играет в гостях с «Краснодаром» в 4-м туре Мир РПЛ.

Sports ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Жоау Баши открыл счет в добавленное к первому тайму время. Игорь Дивеев на 69-й минуте забил ответный мяч.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Таблица Мир РПЛ

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