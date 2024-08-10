Томас Бах покинет пост президента МОК после окончания нынешнего срока – в 2025 году

Глава МОК Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок.

«В результате глубоких размышлений и обширных дискуссий, в том числе с моей семьей, присутствующей здесь, в зале, я пришел к выводу, что не следует продлевать мои полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией», – сказал Бах.

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.

Ранее некоторые члены Международного олимпийского комитета предлагали изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания Баха на третий срок. Он возглавляет МОК с 2013 года.