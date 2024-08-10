Томас Бах покинет пост президента МОК после окончания нынешнего срока – в 2025 году

Теги МОК Томас Бах Легкая атлетика

Глава МОК Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок.

«В результате глубоких размышлений и обширных дискуссий, в том числе с моей семьей, присутствующей здесь, в зале, я пришел к выводу, что не следует продлевать мои полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией», – сказал Бах.

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции. 

Ранее некоторые члены Международного олимпийского комитета предлагали изменить Олимпийскую хартию ради переизбрания Баха на третий срок. Он возглавляет МОК с 2013 года. 

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36 комментариев
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Хороший пример, под себя закон менять не стал.
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Фанаты Баха минусуют всюду)) Ребята, это не Иоганн)
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Ответ Jevgenijs Sapronenko
Фанаты Баха минусуют всюду)) Ребята, это не Иоганн)
Это работа фан-секторов Бетховена, Мендельсона и Вивальди.
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Переписывание хартий, конституций и сидение в руководящем кресле безлимитно в состоянии деменции, когнитивных и психических искажений это абсолютное деструктивное зло.
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Ответ Ковид 07.10.52
Хороший пример, под себя закон менять не стал.
Не у каждого есть своя Терешкова.
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Бах - позор мирового спорта!
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Ответ Ковид 07.10.52
Хороший пример, под себя закон менять не стал.
Чеферин тоже говорил, что того, на покой))) и где он?)))
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Он что перестанет ссать в наших спотривных подъездах? Придется раскручивать следующего виновника.
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Квасные радуются, но что-то подсказывает, что следующий президент МОКа "нагнёт гойдовцев" в первый свой рабочий день, перед обедом.
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Мавр сделал своё дело...
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Незавидная, видно должность. Все время прогибаться.
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Грядет реквием Баха.
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От Баха ничего не зависит.Америка командует.
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Ответ Melnikov1968
Мутко? А что, английский он знает.
И криминала не будет.
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Ответ Sarumian
Квасные радуются, но что-то подсказывает, что следующий президент МОКа "нагнёт гойдовцев" в первый свой рабочий день, перед обедом.
Да, Бах был очень лоялен к России, учитывая обстоятельства в которых он находился. Но квасовые это воспринимают за слабость и требуют все больше и больше. Следующий хуже будет явно
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