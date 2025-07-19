Агент Паласиоса подтвердил предложение ЦСКА «Эстудиантесу»: «Но будет сложно, думаю»
Агент Тьяго Паласиоса оценил вероятность его перехода в ЦСКА.
Сообщалось, что «Эстудиантес» намерен выручить от трансфера 24-летнего уругвайского вингера 12 млн евро.
— Сообщается, что ЦСКА сделал предложение по игроку «Эстудиантеса» Тьяго Паласиосу. Это так?
— Да, это так. Но я думаю, что это будет сложно, — сказал Эмилиано Инсуа.
В 17 матчах текущего чемпионата Аргентины Паласиос забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
Алексей Батраков
Джон Кордоба
Эдуард Сперцян
Максим Глушенков
Эсекиэль Барко
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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