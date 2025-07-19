Агент Паласиоса подтвердил предложение ЦСКА «Эстудиантесу»: «Но будет сложно, думаю»

Агент Тьяго Паласиоса оценил вероятность его перехода в ЦСКА.

Сообщалось, что «Эстудиантес» намерен выручить от трансфера 24-летнего уругвайского вингера 12 млн евро.

— Сообщается, что ЦСКА сделал предложение по игроку «Эстудиантеса» Тьяго Паласиосу. Это так?

— Да, это так. Но я думаю, что это будет сложно, — сказал Эмилиано Инсуа.

В 17 матчах текущего чемпионата Аргентины Паласиос забил 3 гола и сделал 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.