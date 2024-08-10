Денисов запретил смотреть матчи РПЛ в академии «Торпедо»: «Говорю смотреть ЛЧ, финал ЧМ – там плотность. В РПЛ возомнивший о себе игрок пешком ходит – раздражает»

Теги Игорь Денисов премьер-лига Россия Атлетико Лига чемпионов УЕФА Диего Симеоне Торпедо детский футбол Футбол

Игорь Денисов запретил смотреть матчи РПЛ в академии «Торпедо».

Экс-полузащитник сборной России и «Зенита» работает в академии «Торпедо» с игроками 2011 года рождения.

– Согласен, что интенсивность резко упала в РПЛ?

– Я детям вообще запрещаю смотреть чемпионат России. Я им говорю: смотрите Лигу чемпионов, смотрите финал чемпионата мира. Там все сказано. Это плотность, никто не дает голову поднимать.

Я играл против «Атлетико» Симеоне – там такая плотность, между зонами вообще нет пространства, они быстро переходят из обороны в атаку, из атаки в оборону. Причем все!

Я смотрел статистику – у них Торрес и Коста делали объем работы как опорный полузащитник. Гризманн, большой футболист, – он просто везде!

И я удивляюсь, когда смотрю чемпионат России, где какой-то возомнивший о себе игрок пешком ходит по полю, имеет право недоработать, не закрыть зону – это же все видно по картинке. Меня это раздражает, я просто начинаю заводиться, – сказал Денисов.

Денисов – детский тренер: убрал сына из академии и тратит миллион в месяц на ребят в «Торпедо»

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71 комментарий
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Ответ Evgeny Trifonov
Напомню что сам Деньгисов провёл всю карьеру в РПЛ, попутно выбивая из родного клуба большую зарплату имея действующий контракт.
Просто напомню, Денисов - автор гола в финале Кубка УЕФА против «Рейнджерс», и в целом несколько лет своей карьеры играл в ЕК против топовых команд
+155
-12
+143
Всё таки очень нестандартный человек Денисов.
Нельзя не уважать за это.
+76
-8
+68
Ну а в чем он не прав в данном случае?
+64
-6
+58
Ответ Evgeny Trifonov
Напомню что сам Деньгисов провёл всю карьеру в РПЛ, попутно выбивая из родного клуба большую зарплату имея действующий контракт.
И? Допустим, сам Денисов не уехал в Европу, но что плохо в том, что он пытается ориентировать детей на просмотр качественного футбола? Или такие советы могут давать только поигравшие в Европе?
+44
-2
+42
кто бы че не говорил, но честнее игрока чем денисов в последние лет 15 не было точно. и правильно что малым в пример ставит только топов, а не сытых тюленей из рпл
+30
-6
+24
Ответ Evgeny Trifonov
Напомню что сам Деньгисов провёл всю карьеру в РПЛ, попутно выбивая из родного клуба большую зарплату имея действующий контракт.
Он в Рпл играл, когда это был турнир действительно хорошего уровня. С конкуренцией, с сильными легионерами и сильнейшим поколением местных футболистов в российской истории
+25
-4
+21
Ответ Evgeny Trifonov
Напомню что сам Деньгисов провёл всю карьеру в РПЛ, попутно выбивая из родного клуба большую зарплату имея действующий контракт.
Денисов при всех своих тараканах в голове - на пике был лучшим опорником в России, да и в Европе был в топ 10.
+22
-4
+18
Красавчик! Нужно ориентироваться на лучший футбол. Например, в АПЛ матчи большой интенсивности. Денисов, будучи игроком, грыз каждый сантиметр поля и был лучшим по самоотдаче. Неуступчивость и заряженность передаст детям из академии
+22
-5
+17
Напомню что сам Деньгисов провёл всю карьеру в РПЛ, попутно выбивая из родного клуба большую зарплату имея действующий контракт.
+77
-63
+14
Ответ Каба
И? Допустим, сам Денисов не уехал в Европу, но что плохо в том, что он пытается ориентировать детей на просмотр качественного футбола? Или такие советы могут давать только поигравшие в Европе?
Ну, тут наверное дело в том, что Денисов в принципе не самый умный человек. Какая разница, что они смотрят, важно то, что делают на тренировках.
А то по его логике, любой, кто смотрит топовые матчи - должен хорошо играть. Это разве так работает?)
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Ответ Evgeny Trifonov
Напомню что сам Деньгисов провёл всю карьеру в РПЛ, попутно выбивая из родного клуба большую зарплату имея действующий контракт.
Номер он никогда не отбывал
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Ответ gifighter76
Свой чемпионат надо Всегда уважать. Да и сейчас зрелищность растëт. Забивают по три мяча за матч!
В чемпионатах водокачки и по десять за матч забивают! Вот на что надо ориентироваться
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Придётся детям покупать подписку на Окко
+5
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А это быть может наш ответ Симеоне и Гасперини. Он и Калешин очень правильные вещи говорят, было бы крайне интересно на них посмотреть в РПЛ
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Ответ Матрос Кот
Денисов много лет был лучшим опорником в РПЛ. Он честный человек. Его обвиняют в развале отличной на тот момент команды Зенит,так там вина самодуров,которые возомнили себя знатоками в покупке Халка и назначении ему огромной зп. Денисов пошел разбираться,его почти никто явно не поддержал. Обвинили в стяжательстве. Но с покупки Халка,которая принесла больше вреда,чем пользы,начался бразиль ский вектор в Зените. А это для города где одна команда,тысячи мальчишек мечтают играть за Зенит,вообще за гранью добра и зла!
что еще за бразильский вектор в Зените с приходом Халка? что за чушь вы несете?)
+4
-2
+2
Просто человек - не ватник, не любитель стадного образа жизни. Вот и все, никаких секретов нет. Живет своим умом, в первую очередь для себя и семьи, как и все адекватные в мире люди
+10
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+2
Здравое решение от Гарика!
+7
-5
+2
Не доводите Гарика!
+6
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+2
Ответ Joker2104
Интересно, почему он сам себе, в бытность футболистом, не "запрещал играть в матчах РПЛ?" Играл бы только в "Лигах Чемпионов" и "Финалах Чемпионатов Мира".
в его годы и РПЛ была на несколько уровней сильней чем сейчас
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Ответ gukmamop
Из этих детей с вероятностью 100 процентов до финала лч никто не дойдет, а в наш чемпионат возможно и попадет. Зачем этот запрет?
что бы мозг детям не засирать, пусть в это время лучше книжку почитают или с мячом побегают... а если уж и тратить время на просмотр матчей, так смотреть лучшее...
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Ответ Z1980
Проще говоря, Денисов запретил своим подопечным смотреть то, как он играл в РПЛ.
Денисов ленился на поле, хочешь это сказать?
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Ответ Матрос Кот
Денисов много лет был лучшим опорником в РПЛ. Он честный человек. Его обвиняют в развале отличной на тот момент команды Зенит,так там вина самодуров,которые возомнили себя знатоками в покупке Халка и назначении ему огромной зп. Денисов пошел разбираться,его почти никто явно не поддержал. Обвинили в стяжательстве. Но с покупки Халка,которая принесла больше вреда,чем пользы,начался бразиль ский вектор в Зените. А это для города где одна команда,тысячи мальчишек мечтают играть за Зенит,вообще за гранью добра и зла!
а потом с приходом Паредеса начался аргентинский вектор))))). Такую ахинею можно только после бурной пятницы писать. Надо понижать уровень этанола в крови.
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Ответ RedRoy
Комментарий скрыт
Мбаппе тоже не отрабатывал в обороне как и Роналду, за них это делают другие, а они дают результат взамен, просто вам сложно это понять, ибо просто смотрите футбол и все, есть определённые установки тренера и экономия сил топовых игроков, которые из перехода оборона-атака создают голевую ситуацию.
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Ответ chalkidis nikolai
А это быть может наш ответ Симеоне и Гасперини. Он и Калешин очень правильные вещи говорят, было бы крайне интересно на них посмотреть в РПЛ
Калешин? Он же поехал кукухой
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Ответ Антонио Мартынов
Он в Рпл играл, когда это был турнир действительно хорошего уровня. С конкуренцией, с сильными легионерами и сильнейшим поколением местных футболистов в российской истории
Ага, и ежегодными еврокубковыми матчами которые как ни крути а наши ведущие клубы держали в тонусе.
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Ответ Z1980
Уровень того РПЛ был таков, что после ухода Тимощука, Зенит с Денисовым вылетал от Осера, Твенте и Базеля.
Ты 2 года на сайте, и первые комментарии у тебя - все к новостям с Денисовым? Ну отлетал зенит тогда от базелей и осеров, что Денисов виноват в этом больше всех? Худшим он точно не был, потому что по самоотдаче это один из лучших российских игроков. Или ни один топ клуб в Европе не отлетал от аутсайдера? Я тебя десяток примеров могу накидать, и там в основе звёзды похлеще Денисова.
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Ответ Evgeny Trifonov
Напомню что сам Деньгисов провёл всю карьеру в РПЛ, попутно выбивая из родного клуба большую зарплату имея действующий контракт.
И как этот факт противоречит сказанному Денисовым ?
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Ответ Evgeny Trifonov
Напомню что сам Деньгисов провёл всю карьеру в РПЛ, попутно выбивая из родного клуба большую зарплату имея действующий контракт.
Напомню что мостовой много поиграл в европе,много умного он чего сказал?
+2
-1
+1
Ответ Evgeny Trifonov
Напомню что сам Деньгисов провёл всю карьеру в РПЛ, попутно выбивая из родного клуба большую зарплату имея действующий контракт.
Так и есть. Сам рубил бабло, переходил в Анжи, не думал про Европу, хотя в его амплуа и с его уровнем легко мог даже не в середняках играть.
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Ответ Evgeny Trifonov
Напомню что сам Деньгисов провёл всю карьеру в РПЛ, попутно выбивая из родного клуба большую зарплату имея действующий контракт.
Денисов был одним из лучших игроков в РПЛ, когда она была около топлигой. Сейчас уровень очень упал, нынешние 5-8 места боролись бы за выживание
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