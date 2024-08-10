Денисов запретил смотреть матчи РПЛ в академии «Торпедо»: «Говорю смотреть ЛЧ, финал ЧМ – там плотность. В РПЛ возомнивший о себе игрок пешком ходит – раздражает»

Игорь Денисов запретил смотреть матчи РПЛ в академии «Торпедо».

Экс-полузащитник сборной России и «Зенита» работает в академии «Торпедо» с игроками 2011 года рождения.

– Согласен, что интенсивность резко упала в РПЛ?

– Я детям вообще запрещаю смотреть чемпионат России. Я им говорю: смотрите Лигу чемпионов, смотрите финал чемпионата мира. Там все сказано. Это плотность, никто не дает голову поднимать.

Я играл против «Атлетико» Симеоне – там такая плотность, между зонами вообще нет пространства, они быстро переходят из обороны в атаку, из атаки в оборону. Причем все!

Я смотрел статистику – у них Торрес и Коста делали объем работы как опорный полузащитник. Гризманн, большой футболист, – он просто везде!

И я удивляюсь, когда смотрю чемпионат России, где какой-то возомнивший о себе игрок пешком ходит по полю, имеет право недоработать, не закрыть зону – это же все видно по картинке. Меня это раздражает, я просто начинаю заводиться, – сказал Денисов.

Денисов – детский тренер: убрал сына из академии и тратит миллион в месяц на ребят в «Торпедо»