Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Мужчины бегут марафон, позже разыграют медали в прыжках в высоту, на 800 и 5000 м, женщины – в копье, 100 м с/б и 1500 м
10 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 9 комплектов наград в легкой атлетике.
Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Легкая атлетика
Мужчины
Марафон
9:00
Фавориты: Элиуд Кипчоге, Бенсон Кипруто, Александер Муньяо (все – Кения), Кенениса Бекеле, Тамират Тола (оба – Эфиопия).
Прыжки в высоту
20:00
Фавориты: Джанмарко Тамбери (Италия), Мутаз Баршим (Катар), Хэмиш Керр (Новая Зеландия), У Сан Хек (Южная Корея), Шелби Макьюэн (США).
800 м
20:15
Фавориты: Эммануэль Ваньоньи (Кения), Джамель Седжати (Алжир), Габриэль Туаль (Франция), Мохамед Аттауи (Испания), Брайс Хоппел (США).
5000 м
20:50
Фавориты: Хагос Гебрхивет, Биниам Мехари (оба – Эфиопия), Грант Фишер (США), Якоб Ингебригтсен (Норвегия), Доминик Локиньомо Лобалу (сборная беженцев).
Эстафета 4х400 м
22:00
Фавориты: США, Великобритания, Ботсвана.
Женщины
Копье
20:30
Фавориты: Маккензи Литтл (Австралия), Флор Денис Руис Уртадо (Колумбия), Харука Китагути (Япония), Мария Андрейчик (Польша), Сара Колак (Хорватия).
100 м с/б
20:35
Фавориты: Джасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико), Акера Ньюджент (Ямайка), Алайша Джонсон, Масаи Расселл, Грейс Старк (все – США).
1500 м
21:15
Фавориты: Фейт Кипьегон (Кения), Джессика Халл (Австралия), Гудаф Цегай, Дирибе Велтеджи (обе – Эфиопия), Лора Мьюр (Великобритания).
Эстафета 4х400 м
22:14
Фавориты: США, Великобритания, Франция.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на сайте МОК.