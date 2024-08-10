Олимпиада-2024. Легкая атлетика. Мужчины бегут марафон, позже разыграют медали в прыжках в высоту, на 800 и 5000 м, женщины – в копье, 100 м с/б и 1500 м

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10 августа на Олимпиаде в Париже разыграют 9 комплектов наград в легкой атлетике.

Олимпийские игры-2024

Париж, Франция

Легкая атлетика

Мужчины

Марафон

9:00

Фавориты: Элиуд Кипчоге, Бенсон Кипруто, Александер Муньяо (все – Кения), Кенениса Бекеле, Тамират Тола (оба – Эфиопия).

Прыжки в высоту

20:00

Фавориты: Джанмарко Тамбери (Италия), Мутаз Баршим (Катар), Хэмиш Керр (Новая Зеландия), У Сан Хек (Южная Корея), Шелби Макьюэн (США).

800 м

20:15

Фавориты: Эммануэль Ваньоньи (Кения), Джамель Седжати (Алжир), Габриэль Туаль (Франция), Мохамед Аттауи (Испания), Брайс Хоппел (США).

5000 м

20:50

Фавориты: Хагос Гебрхивет, Биниам Мехари (оба – Эфиопия), Грант Фишер (США), Якоб Ингебригтсен (Норвегия), Доминик Локиньомо Лобалу (сборная беженцев).

Эстафета 4х400 м

22:00

Фавориты: США, Великобритания, Ботсвана.

Женщины

Копье

20:30

Фавориты: Маккензи Литтл (Австралия), Флор Денис Руис Уртадо (Колумбия), Харука Китагути (Япония), Мария Андрейчик (Польша), Сара Колак (Хорватия).

100 м с/б

20:35

Фавориты: Джасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико), Акера Ньюджент (Ямайка), Алайша Джонсон, Масаи Расселл, Грейс Старк (все – США).

1500 м

21:15

Фавориты: Фейт Кипьегон (Кения), Джессика Халл (Австралия), Гудаф Цегай, Дирибе Велтеджи (обе – Эфиопия), Лора Мьюр (Великобритания).

Эстафета 4х400 м

22:14

Фавориты: США, Великобритания, Франция.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское. Прямые трансляции – на сайте МОК.

4 комментария
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Под конец, как всегда одна шляпа. Ну если только на Баршима посмотреть.
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Париж потрясающе красивый город! Великолепная архитектура. Смотришь и поражаешься.
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Ответ tolgol1974
Под конец, как всегда одна шляпа. Ну если только на Баршима посмотреть.
он травму получил в квалификации, так что нет ясности как будет прыгать
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