Кейн не закончит карьеру в сборной – он хочет выиграть ЧМ-2026 с Англией. Харри вдохновляется примером Месси в сборной Аргентины (The Telegraph)

Харри Кейн не собирается уходить из сборной Англии.

Англичане уступили в финале Евро-2024 сборной Испании со счетом 1:2. Команда Гарета Саутгейта проиграла два финала Евро подряд – в 2021-м уступили Италии (1:1, 2:3 по пенальти).

По данным The Telegraph, 30-летний Кейн не собирается завершать международную карьеру и намерен вдохновляться примером , который проиграл свои первые три финала с (чемпионат мира 2014 года и два Кубка Америки в 2015 и 2016 годах), но после выиграл четыре финала подряд – чемпионат мира, два Кубка Америки и Финалиссиму.

Источники, близкие к форварду, полностью отвергли теорию о том, что он может подумать о завершении карьеры в сборной. Они отмечают, что Кейн только что провел лучший сезон в своей карьере, забив 44 гола за «Баварию».

Несмотря на то, что он был «разбит» последним поражением в финале, ожидается, что будет еще более решительным, чтобы помочь Англии добиться успеха на чемпионате мира 2026 года и после него.

Харри гордится тем, что является капитаном сборной , а также рекордсменом страны по количеству голов, забив 66 раз в 98 матчах.