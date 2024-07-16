Кейн не закончит карьеру в сборной – он хочет выиграть ЧМ-2026 с Англией. Харри вдохновляется примером Месси в сборной Аргентины (The Telegraph)

Теги Бавария Сборная Англии по футболу бундеслига Германия Лионель Месси ЧМ-2026 Харри Кейн Футбол

Харри Кейн не собирается уходить из сборной Англии.

Англичане уступили в финале Евро-2024 сборной Испании со счетом 1:2. Команда Гарета Саутгейта проиграла два финала Евро подряд – в 2021-м уступили Италии (1:1, 2:3 по пенальти).

По данным The Telegraph, 30-летний Кейн не собирается завершать международную карьеру и намерен вдохновляться примером Лионеля Месси, который проиграл свои первые три финала с Аргентиной (чемпионат мира 2014 года и два Кубка Америки в 2015 и 2016 годах), но после выиграл четыре финала подряд – чемпионат мира, два Кубка Америки и Финалиссиму.

Источники, близкие к форварду, полностью отвергли теорию о том, что он может подумать о завершении карьеры в сборной. Они отмечают, что Кейн только что провел лучший сезон в своей карьере, забив 44 гола за «Баварию».

Несмотря на то, что он был «разбит» последним поражением в финале, ожидается, что Кейн будет еще более решительным, чтобы помочь Англии добиться успеха на чемпионате мира 2026 года и после него.

Харри гордится тем, что является капитаном сборной Англии, а также рекордсменом страны по количеству голов, забив 66 раз в 98 матчах.

93 комментария
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Англии нужно сменить тренера, тогда шансы есть выиграть
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А с чего должен заканчивать вообще? 30 это не возраст сейчас для футболиста современного. С таким же успехом можно новости про Ямаля выпускать, что он не собирается из сборной уходить
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Трофеи Месси в сборной начались с назначения Скалони. Я помню, насколько сам скептически к этому отнёсся сперва, и в голове уже крутилась шутка, что Лео назначил тренером тёзку по блату. Но Скалони просто построил самую доминирующую сборную мира из игроков Астон Виллы, Удинезе, Брайтона и Бенфики. Это уже потом они разъехались по топ-клубам, но изначально это была очень тренерская команда с парой звёзд
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Нольтрофеич Кейн не сдается! Ожидается новый сезон!
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Ответ Bombur35
Комментарий скрыт
Гвардиолу уговорить через год
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Так как Саутгейт точно останется, то не видать ему зм, как своих трофеев
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Ответ Adanilove1991
Так и про Англию можно сказать, что там игроки из Эвертона, Пэлас, Астон Виллы с парой звезд
Сака, Кейн, Фоден, Райс, Белингем, Трент, Уокер, Стоунз
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Ему 31 год всего, играть и играть ещё. А в 26м году возьмёт ЛЧ с Баварией, КМ с Англией и золотой мяч вдобавок, вот это будет шикарная история)
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Ответ Adanilove1991
Месси, Лутаро, ди Мария, Альварес, Де Пауль, Дибала а 2022 тоже все из топ клубов
Дибала играл в Роме, при всем уважении - не топ клуб
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а с чего вдруг ему завершать карьеру в 30 лет? откуда вообще могла взяться такая постановка вопроса?
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Ответ Kanye East_1116222356
Вдохновился пенками?
Да, Кейн вдохновился пенками португальца Эусебио на ЧМ 1966 (4 пенальти в плей-офф ЧМ больше всех в истории)
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Правильно, если не он, то кот. Вообще 30 лет сейчас не возраст, даже для напов. Странные разговоры про уход.
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Ответ Adanilove1991
Так и про Англию можно сказать, что там игроки из Эвертона, Пэлас, Астон Виллы с парой звезд
Ты шутишь же? В Англии игроки из Манчестер Сити, Реала, Баварии, Ливерпуля, Челси, Арсенала и парочка откуда ты сказал. А в Аргентине 2021, о которой я и говорил, были Месси, Ди Мария, Лаутаро и ребята из клубов-середняков
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Ответ НИЧЕГО СМЕШНОГО
Комментарий скрыт
Абсолютно бессовестный комментарий о 5 пенках. Где их увидел? Или просто присутствует ненависть к его величайшим достижениям?!
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Честно говоря Кейн провалил Евро. Но в следующем сезоне Бавария надеюсь возьмет Бундеслигу и проклятие будет снято😃
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Разница между Кейном и Месси -45 титулов
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Есть небольшая разница
Кейн и близко не Месси
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а чего ему в 30 с ней заканчивать?
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До Месси оставалось 45 трофеев)
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Ответ jane gunn
Англии нужно сменить тренера, тогда шансы есть выиграть
Уже сменили 😂
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Ответ Bombur35
Комментарий скрыт
Любого.
+2
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Ответ Bombur35
Комментарий скрыт
Клоппа или Тухеля можно позвать
+2
0
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Ответ Nils Michael
Нольтрофеич Кейн не сдается! Ожидается новый сезон!
Не даёт команде шансов ещё на два года)
+2
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«Намерен вдохновляться примером Лионеля Месси, который проиграл свои первые три финала с Аргентиной»
Месси проиграл 4 финала, еще финал Копы в 2007м
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Англии что то надо менять,
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А Саутгейт не хочет закончить карьеру в сборной Англии?
+2
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Мир сошел с ума если Кейн себя с Месси сравнивает
+2
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Ответ Adanilove1991
Какая разница откуда они? Ты считаешь, что условный Ле Норман слабее Стоунса? Или Нико слабее Фодена? Клуб не имеет значения, особенно в АПЛ, где цена вообще не соответствует качеству
Это уже софистика
+1
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Ответ Ali Artikov
Англии что то надо менять,
Как гауарит наш трэнэр, когда заходыт у пункт обмэна уалюты: "Нада чота менять!"
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0
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Только вот к 30 годам Месси выиграл чуть больше титулов, чем Кейн.
+4
-3
+1
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