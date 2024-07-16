Гибралтар пожалуется в УЕФА из-за криков Ямаля и Родри «Гибралтар – испанский» во время празднования победы Испании на Евро

Гибралтар пожалуется на поведение игроков сборной Испании после финала Евро-2024.

Вчера сборная Испании отпраздновала в Мадриде победу на Евро-2024 – в финале турнира команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Англию (2:1).

Перед началом празднования в центре испанской столицы и пританцовывали и пели: «Гибралтар – испанский».

Футбольная ассоциация Гибралтара сообщила, что пожалуется на инцидент в УЕФА.

«Футбольная ассоциация Гибралтара отметила крайне провокационный и оскорбительный характер празднования победы на .

Ассоциация приняла решение подать жалобу в руководящий орган европейского футбола, УЕФА, в связи с неприемлемыми скандированиями и песнями о Гибралтаре, которые исполняли игроки. В футболе нет места подобному поведению», – говорится в заявлении ассоциации.

Гибралтар – заморская территория Великобритании, ее граждане являются британскими подданными. Такая принадлежность оспаривается Испанией, которая по-своему трактует условия Утрехтского мирного договора, заключенного в 1713 году и обусловившего переход Гибралтара к Великобритании.

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