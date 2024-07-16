Гибралтар пожалуется в УЕФА из-за криков Ямаля и Родри «Гибралтар – испанский» во время празднования победы Испании на Евро

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Сборная Испании по футболу Евро-2024 Федерация футбола Гибралтара сборная Гибралтара по футболу Политика Родри Ламин Ямаль Футбол

Гибралтар пожалуется на поведение игроков сборной Испании после финала Евро-2024.

Вчера сборная Испании отпраздновала в Мадриде победу на Евро-2024 – в финале турнира команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Англию (2:1).

Перед началом празднования в центре испанской столицы Ламин Ямаль и Родри пританцовывали и пели: «Гибралтар – испанский».

Футбольная ассоциация Гибралтара сообщила, что пожалуется на инцидент в УЕФА.

«Футбольная ассоциация Гибралтара отметила крайне провокационный и оскорбительный характер празднования победы Испании на Евро-2024.

Ассоциация приняла решение подать жалобу в руководящий орган европейского футбола, УЕФА, в связи с неприемлемыми скандированиями и песнями о Гибралтаре, которые исполняли игроки. В футболе нет места подобному поведению», – говорится в заявлении ассоциации.

Гибралтар – заморская территория Великобритании, ее граждане являются британскими подданными. Такая принадлежность оспаривается Испанией, которая по-своему трактует условия Утрехтского мирного договора, заключенного в 1713 году и обусловившего переход Гибралтара к Великобритании.

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72 комментария
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Гибралтар пожалуется в УЕФА из-за криков Бутусова «Гибралтар – Лабрадор» во время концерта в Зеленом Театре
+99
-10
+89
Ответ Gleb
А лабрадоры пожалуются?
На ретриверов
+38
-2
+36
Ответ Ебздрогыч
Гибралтар пожалуется в УЕФА из-за криков Бутусова «Гибралтар – Лабрадор» во время концерта в Зеленом Театре
А лабрадоры пожалуются?
+36
-2
+34
Гибралтар - испанский, кричал Ямаль ...потом подумал и добавил - а Барселона нет.
+29
-1
+28
Евро и копа закончились, пришло время жалоб и обид
+30
-4
+26
Ответ For Beautiful Game4everr
Ямалю условку в детскую комнату милиции или штраф на родителей?😂
На ямаля пожалуется ямало-ненецкий автономный округ, не торопи события
+23
-1
+22
Ямалю условку в детскую комнату милиции или штраф на родителей?😂
+19
-1
+18
Ответ Gleb
А лабрадоры пожалуются?
Они бы пожаловались, но у них лапки
+14
0
+14
Они должны были петь "Гибралтар, Лабрадор, за окном крадется вор"
+13
0
+13
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
По большому счету большинство адекватных людей давно считают Гибралтар испанским.
По большому счету большинство людей давно считают Гибралтар тестом на дикцию
+14
-2
+12
Ответ Gleb
А лабрадоры пожалуются?
От имени лабрадоров жалобу подаст газзаев
+4
0
+4
Ответ Gleb
А лабрадоры пожалуются?
Да, черные ламбрадоры организуют Блэк ливс ламбрадор мэттер (БЛЛМ)
+4
0
+4
Ответ QWertY
Гибралтар и Косово -независимые страны!
С какого перепугу Гибралтар независимый ? Он Великобритании принадлежит, которая отжала его в свое время у Испании
+5
-1
+4
Теперь Родри мимо ЗМ.
+5
-1
+4
Ответ For Beautiful Game4everr
Ямалю условку в детскую комнату милиции или штраф на родителей?😂
Ямаль, со своим характером, скоро может закончиться.
+13
-9
+4
многоликие монголы пьют карбидовые смолы,
турки скачут по гробам прямо в город Амстердам
Гибралтар , Лабрадор, за окном крадётся вор.

Жалобу на Бутусова подали монголы, оскорбленные турки, напуганные жители Амстердама, лабрадор из Гибралтара за нарушение имиджевых прав.
Вор, который был за окном, жалоб не имеет.
+6
-2
+4
Что характерно, Великобритания не спешит расстаться с колониальным прошлым в лице Гибралтара )
+5
-2
+3
Весь мир - Россия
Кроме Гибралтара
Гибралтар - Лабрадор
+3
0
+3
А представляете, какая команда получилась бы, если бы сборную Испании обьединить со сборной Гибралтара??
+3
0
+3
Ответ Gleb
А лабрадоры пожалуются?
Гав!
+3
0
+3
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
По большому счету большинство адекватных людей давно считают Гибралтар испанским.
С чего бы это. Гибралтар владение британской короны и сами гибралтарцы говорят в основном по английски (хотя и испанский многие знают) и не горят желанием присоединяться к Испании. Ибо уровень жизни в Великобритании и соответственно в Гибралтаре гораздо выше, чем в Испании. Многие испанцы ходят через границу на работу в Гибралтар, заработки для неквалифицированной рабочей силы там выше
+7
-5
+2
Ответ Ебздрогыч
Гибралтар пожалуется в УЕФА из-за криков Бутусова «Гибралтар – Лабрадор» во время концерта в Зеленом Театре
лабрадор пожалуется, тогда уж
+2
0
+2
Ответ Bam Magera
Гав!
Валерий Георгиевич, какими судьбами?
+2
0
+2
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
По большому счету большинство адекватных людей давно считают Гибралтар испанским.
Он уже несколько столетий принадлежит Великобритании, при этом референдум о переходе в Испанию провалился. О каких "адекватных" людях речь?
+1
0
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Ответ Алексей Марков
Так лабрадор и есть ретривер
Лабрадор це не ретривер!!!
+1
0
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Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
По большому счету большинство адекватных людей давно считают Гибралтар испанским.
я там был, полная чушь. там сторонников независимости то немного, а уж желающих быть с Испанией вообще нет.
+1
0
+1
Ответ Чечеватов
Евро и копа закончились, пришло время жалоб и обид
Простотне надо политики.пусть футьол играют и заткнутся
+4
-3
+1
Ответ Carasa
На ямаля пожалуется ямало-ненецкий автономный округ, не торопи события
Не, будет "Ямал НАШ!"
+1
0
+1
Ну Ямаль то знает конечно, сам истинный испанец)
+1
0
+1
Ответ SopTecret
Дисквалификация на 5 лет с конфискацией)
С конфискацией несовершеннолетнего ребёнка у родителей?)
+1
0
+1
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