FFF подала жалобу на расистскую кричалку игроков Аргентины: «Эти шокирующие высказывания противоречат ценностям спорта и правам человека»

Теги Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу ФИФА Кубок Америки Федерация футбола Франции Федерация футбола Аргентины дискриминация Филипп Диалло Футбол

Федерация футбола Франции подала жалобу на поведение игроков сборной Аргентины.

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку об игроках сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.

«Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло самым решительным образом осуждает неприемлемые расистские и дискриминационные высказывания, которые были сделаны в адрес игроков сборной Франции в песне, спетой игроками и болельщиками аргентинской команды после ее победы на Кубке Америки и транслировавшейся в видеоролике в социальных сетях.

Столкнувшись с серьезностью этих шокирующих высказываний, противоречащих ценностям спорта и правам человека, президент FFF решил напрямую обратиться к своему аргентинскому коллеге и ФИФА и подать юридическую жалобу на расистские оскорбления и дискриминационные высказывания», – говорится в пресс-релизе Федерации футбола Франции.

77 комментариев
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Ответ Мэр Чунга-чанги
Энцо Фернандес забыл сколько у него одноклубников-французов? Болтами своими по лбу ему надают)
Ну так аргентинец. Ещё на чм было заметно, что они не особо думают над своим поведением
+37
-8
+29
Энцо Фернандес забыл сколько у него одноклубников-французов? Болтами своими по лбу ему надают)
+40
-11
+29
Почему в СМИ писать о том что Мбаппе встречался с трансформером можно, а петь про это нельзя?
+34
-17
+17
Ответ Дядя ТУРА
Таким высказываниям не место в проф футболе и у адекватных людей в целом (кроме фанатов Барселоны). Надеюсь накажут виновников
И зачем то приплел фанатов Барселоны
+23
-6
+17
Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».

Это же 99% состава сборной.
+27
-13
+14
Ответ idjon503
А что собственно шокирующего? Факт африканских корней у 90% сборной Франции - это не новость. Да и обижаться тут не на что. Их же не оскорбляют за цвет кожи или национальность
Ну точно, аргентинцы хотели выразить уважение французам таким образом! Точно-точно!!!
+17
-5
+12
Ответ ОттоДракула
Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Это же 99% состава сборной.
Так это всё равно, что сказать про аргентинцев : их папы итальянцы, а мамы испанки, а в паспорте аргентинец.
+12
-3
+9
Шокирующим образом из жалобы пропал куплет про трансов.
+9
-2
+7
Надо бы французам спеть песенку про дедушек и бабушек аргентинцев служивших в сс
+6
-1
+5
Ответ Вадим flanec
Так это всё равно, что сказать про аргентинцев : их папы итальянцы, а мамы испанки, а в паспорте аргентинец.
Ну да. И что тут такого?
+8
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+5
Ответ RomanEremeev
И зачем то приплел фанатов Барселоны
Фанаты Аргентины и барсы одни и теже люди
+7
-2
+5
Ответ Vano from Tbilisi
Надо бы французам спеть песенку про дедушек и бабушек аргентинцев служивших в сс
думаешь почему они такие песенки поют?)
+4
0
+4
А кто всерьез воспринимает этих аргентинских дикарей?
+8
-4
+4
Ответ idjon503
А что собственно шокирующего? Факт африканских корней у 90% сборной Франции - это не новость. Да и обижаться тут не на что. Их же не оскорбляют за цвет кожи или национальность
это прикол?
+6
-2
+4
Ответ Мэр Чунга-чанги
Энцо Фернандес забыл сколько у него одноклубников-французов? Болтами своими по лбу ему надают)
Забанить быдлана Энцо на годик
Всегда мерзко себя на поле ведет
А уж вне поля всем показал отсутствие мозгов
+10
-7
+3
Вратаря Аргентины Мартинеса после последнего ЧМ посадили бы на евро-кол ( дисквалифицировали УЕФА хотя бы в Европе) - не было бы новых кричалок, а то аргентинцев начали бы массово дисквалифицировать в Европе.
+6
-3
+3
Ответ Дядя ТУРА
Таким высказываниям не место в проф футболе и у адекватных людей в целом (кроме фанатов Барселоны). Надеюсь накажут виновников
Ты ,конечно, ярко показал свою "адекватность", запихав десятки миллионов человек в одну интеллектуальную корзину , только на основе их клубных предпочтений.
+7
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+3
Ответ sargerasxd
это прикол?
Он живёт в другой мультивселенной, или он просто головой ударился
+4
-1
+3
Ответ Diego3576
А в чем тут оскорбление-то?))
В том, что они подразумевают, что это неправильно. Что они "не настоящие французы". Зачем вы придуриваетесь? Вы же прекрасно понимаете о чем кричалка и что в ней оскорбительного. БОЛЕЕ ТОГО, вы прекрасно понимаете, что не будь она оскорбительной, они бы её вообще не кричали, ибо в этом ее смысл.
+4
-2
+2
Ответ Эрнандес Эрнандес
Неадекваты?
Конечно
+2
0
+2
Ответ AminO2
Шокирующим образом из жалобы пропал куплет про трансов.
Куплет про трансов являлся бы смягчающими обстоятельствами.
Поэтому сосредоточились на "расизме".
+1
0
+1
Ответ Вадим flanec
Так это всё равно, что сказать про аргентинцев : их папы итальянцы, а мамы испанки, а в паспорте аргентинец.
Нет, это хуже. Все аргентинцы примерно такие - папы итальянцы, а мамы испанки условно. А тут подразумеваются, что есть правильные французы, а эти ребята неправильные
+3
-2
+1
Ответ ten Hag
Забанить быдлана Энцо на годик Всегда мерзко себя на поле ведет А уж вне поля всем показал отсутствие мозгов
А игрок то увы сильный. Без него Бенфика рассыпалась
+2
-1
+1
Аргентинцы все такие тупые?
+5
-5
0
Ответ Александр Александров
>любит: сборная франции по футболу ни слова больше, 🐓
Ты оправдываешь аргов только потому что болеешь за конкретного человека? Оно тебе надо? После завтра он закончит, а позор всех этих мартинесов-энцо и прочих обитаталей зоопарка останется.
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Ответ Александр Александров
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Когда такое кричат болелы - покрутишь пальцем у виска, без комментариев. А эти отличаются второй раз подряд. Они думают:"У нас Месси, нам все можно"?
+8
-8
0
Ответ Александр Александров
у тебя родня с анголы какая-то присутствует или в чем причина подрыва?
аахахахаа
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-1
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Ответ Александр Александров
анголец ущемился?
Комментарий удален модератором
Ответ Богдан Агафонов
FIFArgentina как обычно. Не зря Месси паинькой всю карьеру прикидывается - теперь арги творят че хотят и им ничего не сделают
Ну бывает Багданумумба из Анголы.
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