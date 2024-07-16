FFF подала жалобу на расистскую кричалку игроков Аргентины: «Эти шокирующие высказывания противоречат ценностям спорта и правам человека»

Федерация футбола Франции подала жалобу на поведение игроков сборной Аргентины.

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку об игроках сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.

«Президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло самым решительным образом осуждает неприемлемые расистские и дискриминационные высказывания, которые были сделаны в адрес игроков сборной Франции в песне, спетой игроками и болельщиками аргентинской команды после ее победы на Кубке Америки и транслировавшейся в видеоролике в социальных сетях.

Столкнувшись с серьезностью этих шокирующих высказываний, противоречащих ценностям спорта и правам человека, президент FFF решил напрямую обратиться к своему аргентинскому коллеге и и подать юридическую жалобу на расистские оскорбления и дискриминационные высказывания», – говорится в пресс-релизе Федерации футбола Франции.