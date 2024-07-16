💣 Саутгейт ушел с поста тренера сборной Англии
Гарет Саутгейт покинул пост тренера сборной Англии.
Об этом было объявлено официально.
53-летний специалист работал со сборной Англии с 2016 года. При нем англичане дважды выходили в финал Евро и доходили до полуфинала и четвертьфинала чемпионата мира, но не взяли трофея.
Последним турниром Англии при Саутгейте стал Евро-2024, где сборная проиграла Испании в финале (1:2).
Гарет провел 102 матча во главе сборной.
Англия отдала два финала Евро подряд. Антирекорд Гарета Саутгейта
Может, увидим атакующую Англию на ЧМ)
Достойное решение. Уважаю.
Достойное решение.
Гарету удачи на клубном уровне, а Англии атакующего футбола
Теперь у Англии вырастут шансы что-то выиграть