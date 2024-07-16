💣 Саутгейт ушел с поста тренера сборной Англии

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Евро-2024 Футбол

Гарет Саутгейт покинул пост тренера сборной Англии.

Об этом было объявлено официально.

53-летний специалист работал со сборной Англии с 2016 года. При нем англичане дважды выходили в финал Евро и доходили до полуфинала и четвертьфинала чемпионата мира, но не взяли трофея.

Последним турниром Англии при Саутгейте стал Евро-2024, где сборная проиграла Испании в финале (1:2).

Гарет провел 102 матча во главе сборной.

Англия отдала два финала Евро подряд. Антирекорд Гарета Саутгейта

243 комментария
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Все на трафальгарскую!
+259
-6
+253
Ответ Carasa
Все на трафальгарскую!
Надо теперь назначить Роберто Мартинеса, чтобы успешно про**ть золотое поколение
+161
-4
+157
Лучшая новость дня.
Может, увидим атакующую Англию на ЧМ)
+148
-18
+130
Сообщается, что Гарет сам ушёл.
Достойное решение. Уважаю.
+114
-1
+113
Ответ ARAMIS777
Сообщается, что Гарет сам ушёл. Достойное решение. Уважаю.
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+56
-3
+53
Ответ Алексей Павлов
Лучшая новость дня. Может, увидим атакующую Англию на ЧМ)
По титулам лучше не будет. Скринь.
+51
-6
+45
Ответ Алексей Павлов
Лучшая новость дня. Может, увидим атакующую Англию на ЧМ)
Не увидим). Перспективную и распиаренную да
+55
-14
+41
Ответ Carasa
Все на трафальгарскую!
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+42
-6
+36
Сдержал свое слово - не выиграю, уйду.
Достойное решение.

Гарету удачи на клубном уровне, а Англии атакующего футбола
+29
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+28
Лучший тренер за английскую историю. Ждём в дальнейшем очередные не выходы из групп
+33
-5
+28
Это значит, что следующий финал Англия увидит не скоро
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+25
Ответ ARAMIS777
Сообщается, что Гарет сам ушёл. Достойное решение. Уважаю.
Плюс если взять его время, то у него хорошие достижения, то есть в историю войдёт как успешный тренер!)
+21
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Молитвы спортса были услышаны
+25
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+20
Англия будет играть в яркий футбол, на ЧМ отлетит в четвертьфинале от кого-нибудь, кто будет играть, как они сейчас.
+18
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+17
Лучшее решение сборной Англии за последние годы. Браво!
+23
-10
+13
Спасибо за все и удачи!
+15
-3
+12
Ответ Алексей Павлов
Лучшая новость дня. Может, увидим атакующую Англию на ЧМ)
При Саутгейте видели финалы ЧЕ, теперь будут видеть вылеты из группы. Зато "атакующий футбол"!
+11
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+10
Руни нужно вместо него. Хоть весело будет
+11
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+9
Буду громко смеяться, когда Англия с «атакующим» футболом опять влетит какой-нибудь Исландии в 1/16 ЧМ или 1/8 Евро. Саутгейт давал такой результат, который его предшественники не давали — а в футболе сборных это самое главное.
+11
-2
+9
Ответ Алексей Павлов
Лучшая новость дня. Может, увидим атакующую Англию на ЧМ)
Это если слухи о переговорах с Хау или Поттером правда,зная английскую федерацию футбола они вполне могут условного Лэмпарда или Тони Пьюлиса нанять
+8
0
+8
Ответ sashkan77
Руни нужно вместо него. Хоть весело будет
Если по таким критериям, то тогда Мостового или Володьку
+8
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Да ладно, это не учебная тревога
+8
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+7
Результат давал, игра конечно была полное гэ
+7
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Ушел футбольной походкой, параллельно чеканя
+7
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Ответ Госпокрин
Лучшее решение сборной Англии за последние годы. Браво!
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+6
Предлагаю англичанам 16 июля сделать выходным днём
+8
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Ответ Алексей Павлов
Лучшая новость дня. Может, увидим атакующую Англию на ЧМ)
Всё-таки болельщики сборной Англии предпочли бы увидеть не атакующую, а побеждающую (конечно лучше в атакующем стиле) сборную Англии. А если команда даже с суператакующей игрой провалится на следующем крупном турнире, то все с ностальгией будут вспоминать Саутгейта)))
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Жаль.
Теперь у Англии вырастут шансы что-то выиграть
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Прощай, лучший тренер в истории сборной Англии, после Альфреда Рэмзи. Гарет единственный, кто понял фишку: с английскими деревяхами и бегунками нельзя играть в открытый, атакующий футбол. Там нет хороших футболистов, кроме Джуда. Остальные это либо беспонтовые бегунки, типа саки, либо "лучший игрок апл" фоден, также известный как "0+0". Теперь Англия продолжит традицию вылетов из группы и 1/8, с чем их и поздравляю.
+11
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+5
Сдержал своё слово, а это достойно уважения, в отличии от футбола, который он ставил
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