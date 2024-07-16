💣 Саутгейт ушел с поста тренера сборной Англии

Гарет Саутгейт покинул пост тренера сборной Англии.

Об этом было объявлено официально.

53-летний специалист работал со сборной Англии с 2016 года. При нем англичане дважды выходили в финал Евро и доходили до полуфинала и четвертьфинала чемпионата мира, но не взяли трофея.

Последним турниром Англии при Саутгейте стал Евро-2024, где сборная проиграла Испании в финале (1:2).

Гарет провел 102 матча во главе сборной.

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