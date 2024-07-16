«Челси» проведет расследование относительно расистской кричалки Энцо о сборной Франции
«Челси» изучит ситуацию со скандальным видео Энцо Фернандеса.
Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку об игроках сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.
Сообщалось, что французские футболисты «синих» были очень возмущены поведением партнера по команде.
Лондонский клуб проведет расследование относительно этого видеоролика, пишет журналист Daily Mail Киран Гилл. «Челси» намерен отнестись к этой ситуации серьезно и принять надлежащие меры.
Фофана о кричалке Энцо и игроков Аргентины: «Расизм в дикой форме»
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Вот же дебил необразованный, пришел за 150 лямов, весь на понтах, сыграл за 2 года нормально полторы игры от силы… таких типов нужно конкретно проучить
Посмотри любой матч Копы или южноамериканских чемпионатов. Все эти страшные африканские тафгаи взвыли бы через полчаса после такого🤓
Один пристает к престарелой банкирше имея на руках контракт на много миллионов фунтов, второй пялит бухую клубную прошман...кхм, которая после дает пару интервью, и самого перспективного ЛЗ в мире закрывают. Третий с подружкой что-то выяснить не может, будучи чуть ли не самым перспективным в мире, и имея возможность просто менять баб как перчатки, а не рукоприкладством выяснять отношения. Четвертый постит откровенную херню, которая заведомо известно чем закончится. И всё это в век, когда все смугло-жено-биполярные персоны крайне обидчивы, а их меньшинства влиятельны, и все вокруг них пляшут🤦♂️