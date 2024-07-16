«Челси» проведет расследование относительно расистской кричалки Энцо о сборной Франции

Теги Челси премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Энцо Фернандес дискриминация Футбол

«Челси» изучит ситуацию со скандальным видео Энцо Фернандеса.

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку об игроках сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.

Сообщалось, что французские футболисты «синих» были очень возмущены поведением партнера по команде.

Лондонский клуб проведет расследование относительно этого видеоролика, пишет журналист Daily Mail Киран Гилл. «Челси» намерен отнестись к этой ситуации серьезно и принять надлежащие меры. 

Фофана о кричалке Энцо и игроков Аргентины: «Расизм в дикой форме»

Фофана, Дисаси и Гюсто отписались от Энцо на фоне расистской кричалки

73 комментария
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Недалёкого ума парень оказался
+40
-4
+36
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
никакого, она имеет отношение к игрокам Челси. нужно напоминать, какое отношение к ФА имеет Челси или додуешь сам?
+16
-2
+14
Конченая сборная у аргов, никакого достоинства. И Энцо с Мартинесом как две гнилые вишни на торте.
+27
-17
+10
Все в одинаковых куртках, все небольшого роста…
+8
0
+8
Ответ ta-tosha
Ты там был? Если отбросить Москву и Питер - остальная Россия это сплошное село на планете розовых пони по сравнению с Аргентиной. Да, есть проблема инфляции, но в остальном все норм
Казань, Екатеринбург, Новосибирск, село по сравнению с чем в Аргентине. И да инфляция это ведь такая никчемная вещь))
+8
-2
+6
Ответ Дима
как и любой аргентинец уровень жизни и образования в стране ни чуть не лучше образования и уровню жизни в Алжире или Марокко.
Ты был-то хоть раз в Аргентине? Съезди, удивишься, какой там уровень жизни.
+11
-5
+6
Ответ onsigne
Конченая сборная у аргов, никакого достоинства. И Энцо с Мартинесом как две гнилые вишни на торте.
причём оба играют в командах, где до фига афрофранцузов, афронгличан и других чёрных игроков. я почти уверен, что Челси продаст Энцо. интересно, что будет делать Астон Вилла. если Мартинес не засветился на видео, то могут спустить на тормозах.
+7
-1
+6
Да тут скорее даже расследование Челси необязательно. Не удивляюсь, если ФА закроет Энцо на матчей десять. Дисквала всем, кто засветился на видео не избежать, скорее, вопрос в количестве матчей. Прецедент с Даку уже был.
+9
-4
+5
Кричалка была совершенно не ко времени. ГлупА и неуместна. Одних извинений Энцо будет недостаточно
+7
-3
+4
Ответ Proper Chels
А вообще бред. Там вся команда пела эту песенку, из Энцо пытаются сделать козла отпущения. В соц сетях уже фанаты других клубов АПЛ и не только разгоняют какой Энцо негодяй, хотя там буквально рядом были те же Гарначо, Лисандро, Лаутаро и другие. Раз уж Энцо решили кенселить одного, тогда я за него.
И другим прилетит, скорее всего.
+4
0
+4
А шо там расследовать, если этот идиот сам видос снимал и постил? Кто то загримировался под него и всю эту гоп компанию? для чего? Думаю штрафонут на пару лямов минимум, а если Лига отстранит его по опыту за такое матчей на 10 - положит половину своей годовой ЗП.
Вот же дебил необразованный, пришел за 150 лямов, весь на понтах, сыграл за 2 года нормально полторы игры от силы… таких типов нужно конкретно проучить
+5
-1
+4
Единственное что можно расследовать в этой кричалке, то трахал ли действительно Мбаппе транса))) остальное это аксиома
+18
-14
+4
Ответ Сергей Максимюк
Мне смешно от того как ригоберка из кожи вон лезет в комментариях под новостями про это))))
Звездный час! Еще и барсеоона за все титулы до третьего января обычно борется, тоже будет много, потом пропадет до финала лч, как обычно
+3
0
+3
вот и хорошо, проведите расследование, и продайте его ..в Ливерпуль, к Макалистеру)
+2
0
+2
по-любому, дело очень запутанное. жаль, Шерлока Холмса не существует, а из зацепок - только видео с места событий. разбирательство будет долгим.
+2
0
+2
Ответ rigobersong
Хоть бы контракт расторгли, и Энцо перешёл в нормальную команду бесплатно:))
Нормальная, это которую пешеход обобрал, что теперь ток бесплатно могут?
+1
0
+1
Ответ Максим Ларченков
Все в одинаковых куртках, все небольшого роста…
Папа - стакан мате
+1
0
+1
Ответ &_Bishep_&
Чувствую латиноса начнут реально ломать в следующем сезоне.
Латиноса? Ломать? Вот это угроза🤓
Посмотри любой матч Копы или южноамериканских чемпионатов. Все эти страшные африканские тафгаи взвыли бы через полчаса после такого🤓
+2
-1
+1
Ответ vitalis
никакого, она имеет отношение к игрокам Челси. нужно напоминать, какое отношение к ФА имеет Челси или додуешь сам?
Додумывать это не про этого персонажа
+1
0
+1
Ответ Дима
как и любой аргентинец уровень жизни и образования в стране ни чуть не лучше образования и уровню жизни в Алжире или Марокко.
В Марокко отличный уровень жизни, по многим вопросам есть чему поучиться у них.
+2
-1
+1
Ответ rigobersong
Читай внимательнее, я уже давно об этом написал:))
От этого он белее не стал брат.
+2
-1
+1
Вообще, удивительно какие в последнее время дегенераты среди молодых ногомячистов...
Один пристает к престарелой банкирше имея на руках контракт на много миллионов фунтов, второй пялит бухую клубную прошман...кхм, которая после дает пару интервью, и самого перспективного ЛЗ в мире закрывают. Третий с подружкой что-то выяснить не может, будучи чуть ли не самым перспективным в мире, и имея возможность просто менять баб как перчатки, а не рукоприкладством выяснять отношения. Четвертый постит откровенную херню, которая заведомо известно чем закончится. И всё это в век, когда все смугло-жено-биполярные персоны крайне обидчивы, а их меньшинства влиятельны, и все вокруг них пляшут🤦‍♂️
+1
0
+1
Челси то проведет, но ведь все может пойти еще дальше. Энцо вел трансляцию, он просто всех сдал. Но все аргентинцы, кроме Месси и Армани, играют в европейских клубах, почти везде есть французы. Думаю, проблемы могут возникнуть не только в Челси. Тот же идиот Мартинес имеет в АВ Диня, Камара, Лангле и Диаби.
+2
-1
+1
Клубы РПЛ, не спите) топ-игрока можно на шару подписать, а он при этом даже еще законы не нарушил)
+1
0
+1
Мне смешно от того как ригоберка из кожи вон лезет в комментариях под новостями про это))))
+4
-3
+1
Ответ стоун
Гарначо пофигу, из МЮ все чёрные французы свалили
А как же Майну?
0
0
0
Ответ morphvirg
А как же Майну?
ты хороршо ЧЕ смотрел? за кого там Майну играл
0
0
0
Ответ стоун
ты хороршо ЧЕ смотрел? за кого там Майну играл
Я знаю. Я про то, что тоже может подняться волна, т.к он-чернокожий.
0
0
0
Ответ Артём Ларсон
Челси дожен был начать расследование в отношении Лаутаро или Гарначо?
Гарначо пофигу, из МЮ все чёрные французы свалили
0
0
0
Ответ Proper Chels
А вообще бред. Там вся команда пела эту песенку, из Энцо пытаются сделать козла отпущения. В соц сетях уже фанаты других клубов АПЛ и не только разгоняют какой Энцо негодяй, хотя там буквально рядом были те же Гарначо, Лисандро, Лаутаро и другие. Раз уж Энцо решили кенселить одного, тогда я за него.
Челси дожен был начать расследование в отношении Лаутаро или Гарначо?
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий