«Челси» проведет расследование относительно расистской кричалки Энцо о сборной Франции

«Челси» изучит ситуацию со скандальным видео Энцо Фернандеса.

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку об игроках сборной : «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» , но вскоре прервал трансляцию.

Сообщалось, что французские футболисты «синих» были очень возмущены поведением партнера по команде.

Лондонский клуб проведет расследование относительно этого видеоролика, пишет журналист Daily Mail Киран Гилл. « » намерен отнестись к этой ситуации серьезно и принять надлежащие меры.

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