Каррагер против иностранных тренеров в сборной: «Англию должен тренировать англичанин – Капелло и Эрикссона не сравнить с Саутгейтом. Не верю, что Пеп или Клопп что-то изменят»

Джейми Каррагер выступил против назначения иностранного тренера в сборную Англии.

«Мы уже делали это раньше. Я работал в те времена под руководством [Йорана-Эрикссона] и – было не очень здорово. Это не идет ни в какое сравнение с тем, что сделал Саутгейт.

Речь не о том, чтобы нанять лучшего тренера в клубном футболе. Клубный футбол – это совершенно другое. Испания только что выиграла турнир с тренером, которого никто толком не знает.

Я не очень-то верю в то, что что-то изменится, если пригласить или . Мы – Англия, и у нас должен быть английский тренер.

Я видел три или четыре имени [на замену Саутгейту], но Эдди Хау, безусловно, лидирует. В плане общения с прессой он бы вел себя так же, как , он очень спокойный и собранный человек.

Он проделал очень хорошую работу в «Борнмуте» и «Ньюкасле» и сделал то, чего не удавалось Гарету. У него есть опыт, он фантастический тренер, он блестяще развивает молодых игроков и, безусловно, в большей степени играет в атакующий футбол. Думаю, что Эдди Хау – самый подходящий человек для этой работы», – сказал бывший игрок сборной Англии.

Саутгейт ушел из сборной Англии. После 8 лет работы и двух проигранных финалов