Каррагер против иностранных тренеров в сборной: «Англию должен тренировать англичанин – Капелло и Эрикссона не сравнить с Саутгейтом. Не верю, что Пеп или Клопп что-то изменят»

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Джейми Каррагер выступил против назначения иностранного тренера в сборную Англии.

«Мы уже делали это раньше. Я работал в те времена под руководством Свена [Йорана-Эрикссона] и Фабио Капелло – было не очень здорово. Это не идет ни в какое сравнение с тем, что сделал Саутгейт.

Речь не о том, чтобы нанять лучшего тренера в клубном футболе. Клубный футбол – это совершенно другое. Испания только что выиграла турнир с тренером, которого никто толком не знает.

Я не очень-то верю в то, что что-то изменится, если пригласить Пепа Гвардиолу или Юргена Клоппа. Мы – Англия, и у нас должен быть английский тренер.

Я видел три или четыре имени [на замену Саутгейту], но Эдди Хау, безусловно, лидирует. В плане общения с прессой он бы вел себя так же, как Гарет, он очень спокойный и собранный человек.

Он проделал очень хорошую работу в «Борнмуте» и «Ньюкасле» и сделал то, чего не удавалось Гарету. У него есть опыт, он фантастический тренер, он блестяще развивает молодых игроков и, безусловно, в большей степени играет в атакующий футбол. Думаю, что Эдди Хау – самый подходящий человек для этой работы», – сказал бывший игрок сборной Англии.

Саутгейт ушел из сборной Англии. После 8 лет работы и двух проигранных финалов

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50 комментариев
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Куда уж ноунеймам Капелло и Эрикссону до сэра Саутгейта
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-6
+43
- 58 лет без титулов, будем ли мы что-то менять?
- Нет.
+35
-3
+32
Ответ Плейбуки Дока Риверса
А чего эти мастера Капелло и Эрикссон добились в сборной?
Капелло и Эрикссон еще до сборной сделали имена
а из уст Каррагера звучит так будто это ноунеймы какие
Типичный пиар своих от бриташек
+29
-5
+24
Ответ SergioRamos92
Куда уж ноунеймам Капелло и Эрикссону до сэра Саутгейта
А чего эти мастера Капелло и Эрикссон добились в сборной?
+17
-9
+8
Понимаете, до Ди Маттео Челси не выигрывал ЛЧ, а с ним выиграл, значит он лучше Моуриньо и Анчелотти.
Англия при Саутгейте прошла только одного соперника который не уступал в классе - Германия на евро 2020. Которая дважды не вышла из группы на ЧМ, и еле еле выползла в плей-офф. Всё. Он дома, против Италии, которая пропустила в начале игры успокоил игру, и англы катали вату до пенальти. Разговор про красивые цифры в виде побед в плей-офф и два финала расчитаны на тех, кто не смотрел матчи Англии.
+8
-1
+7
Англичане и тут не желают идти в ногу с современными реалиями, цепляются за свои традиции. Оттого и футбол у них отстал на много лет от остальной Европы. После сэра Алекса у них не было выдающихся тренеров англичан, да и тот шотландец.
+7
-1
+6
Мы Англия, титулы сами можем раздавать, ваш титул нам не нужен
+6
0
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Сити и Ливерпуль должны тренировать англичане. Не верю, что Пеп и Клопп что-то изменят.
+6
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+6
Чем больше читаю высказывания Невилла/Каррагера о сб. Англии тем меньше вижу в них экспертов. Такие же эксперты сидят видно и в ФА. А потом Англия не выигрывает ничего десятилетиями .
+4
0
+4
Ответ DolJun
гвардиола точно ничего не изменит, там ему на каждую позицию игроков нужных подвозить не будут. жду лэмпарда или руни, гулять так гулять!
А лучше к ним в пару еще и джеррарда и сразу триумвират будет, не выиграют, так хоть поржем над консилиумом
+4
-1
+3
Вот этот консерватизм и узколобость и мешает Англии стать топ-сборной.
+3
0
+3
Если уж кто и изменит мышление и игру англичан, то это точно Пеп или Клопп или им подобные и нисколько не сомневаюсь в этом в отличие от Каррагера живущего похоже в своей реальности!👌
+3
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Ответ Плейбуки Дока Риверса
Ну сделали имена, а дальше что? Почему у так называемого физрука Саутгейта результаты лучше? Лучший результат на двоих - это 1/4 ЧМ. Слабовато, причём это с Лэмпардом, Джеррардом, Бекхэмом, Руни
Потому что Евро расширили и теперь можно доходить до финала не играя с сильными соперниками. А на ЧМ даже хорваты оказались непреодолимой преградой. Два раза попались топы - два поражения.
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+3
Ответ SergioRamos92
А что карьеры Капелло и Эрикссона ограничиваются только сборной ?
Не ограничивается. Но какой результат они дали в сборной? Чем Капелло лучше Саутгейта именно в сборной?
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Невилла надо звать, он хорошо в Валенсии работал
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Англия для английских!!!
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ну вот, Мостовой распаковывает чемоданы
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В шипе как раз подрастает Каррик🧐
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У тебя есть 2 стула, на одном Шалимов, на втором Талалаев, какой англии выберешь, какой французам?
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назови мне хотябы 3 действующих английских тренаре, хоть что то выйгравших.
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Ответ matroskin1203
Потому что Евро расширили и теперь можно доходить до финала не играя с сильными соперниками. А на ЧМ даже хорваты оказались непреодолимой преградой. Два раза попались топы - два поражения.
«Даже хорваты»
Как будто это не серебро и бронза двух ЧМ подряд, а какие-то залётные албанцы🤓
+2
-1
+1
Ответ Плейбуки Дока Риверса
Ну сделали имена, а дальше что? Почему у так называемого физрука Саутгейта результаты лучше? Лучший результат на двоих - это 1/4 ЧМ. Слабовато, причём это с Лэмпардом, Джеррардом, Бекхэмом, Руни
А что карьеры Капелло и Эрикссона ограничиваются только сборной ?
+1
0
+1
Ответ Плейбуки Дока Риверса
А чего эти мастера Капелло и Эрикссон добились в сборной?
А чем думали родоначальники футбола приглашая тренеров без опыта в сборных?
+3
-2
+1
Ответ BaldFraud
А ты много знаешь тренеров, которые имеют титулы со сборными? Ну не считая каких-нибудь тренеров ЮА команд, где раз в год могут турниры проводить.
Вообще-то 3-4 раза в год
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Хау шикарный вариант для сборной (и единственный адекватный из англичан), но вряд ли саудиты его отпустят.
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Ответ Фанат Доры Дуры
Ну да, у Англии же не на каждую позиции игроки...
Уровня Сити - явно не на каждую.
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Ответ BaldFraud
А ты много знаешь тренеров, которые имеют титулы со сборными? Ну не считая каких-нибудь тренеров ЮА команд, где раз в год могут турниры проводить.
Вообще-то 3-4 раза в год
0
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Вот? Вай? Хау?
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В Англии тоже есть свои мостовые и кавазашвили, которые защищают своих юранов и талалаевых)
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Валерий Георгиевич, оденьте усы обратно - мы вас узнали!
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