Каррагер против иностранных тренеров в сборной: «Англию должен тренировать англичанин – Капелло и Эрикссона не сравнить с Саутгейтом. Не верю, что Пеп или Клопп что-то изменят»
Джейми Каррагер выступил против назначения иностранного тренера в сборную Англии.
«Мы уже делали это раньше. Я работал в те времена под руководством Свена [Йорана-Эрикссона] и Фабио Капелло – было не очень здорово. Это не идет ни в какое сравнение с тем, что сделал Саутгейт.
Речь не о том, чтобы нанять лучшего тренера в клубном футболе. Клубный футбол – это совершенно другое. Испания только что выиграла турнир с тренером, которого никто толком не знает.
Я не очень-то верю в то, что что-то изменится, если пригласить Пепа Гвардиолу или Юргена Клоппа. Мы – Англия, и у нас должен быть английский тренер.
Я видел три или четыре имени [на замену Саутгейту], но Эдди Хау, безусловно, лидирует. В плане общения с прессой он бы вел себя так же, как Гарет, он очень спокойный и собранный человек.
Он проделал очень хорошую работу в «Борнмуте» и «Ньюкасле» и сделал то, чего не удавалось Гарету. У него есть опыт, он фантастический тренер, он блестяще развивает молодых игроков и, безусловно, в большей степени играет в атакующий футбол. Думаю, что Эдди Хау – самый подходящий человек для этой работы», – сказал бывший игрок сборной Англии.
Саутгейт ушел из сборной Англии. После 8 лет работы и двух проигранных финалов
- Нет.
а из уст Каррагера звучит так будто это ноунеймы какие
Типичный пиар своих от бриташек
Англия при Саутгейте прошла только одного соперника который не уступал в классе - Германия на евро 2020. Которая дважды не вышла из группы на ЧМ, и еле еле выползла в плей-офф. Всё. Он дома, против Италии, которая пропустила в начале игры успокоил игру, и англы катали вату до пенальти. Разговор про красивые цифры в виде побед в плей-офф и два финала расчитаны на тех, кто не смотрел матчи Англии.
Как будто это не серебро и бронза двух ЧМ подряд, а какие-то залётные албанцы🤓