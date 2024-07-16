Мбаппе выступил с речью на испанском на презентации в «Реале»: «Я много лет мечтал играть здесь, и мечта сбылась. Мальчик счастлив»
Килиан Мбаппе поблагодарил Флорентино Переса за переход в «Реал».
На презентации в качестве игрока «Реала» французский форвард выступил с речью на испанском языке.
«Добрый день всем. Я постараюсь говорить по-испански. Невероятно быть здесь. Я много лет мечтал играть за «Реал Мадрид», и сегодня моя мечта сбылась. Мальчик счастлив.
Хочу поблагодарить президента Флорентино Переса, который верил в меня с первого дня. Произошло много событий... Но спасибо. Также спасибо всем людям, которые сделали возможным мое присутствие здесь.
Я вижу всю свою семью, мою маму, которая плачет», – сказал Килиан Мбаппе во время своей презентации в «Реале».
Мбаппе дважды поцеловал эмблему «Реала» на презентации – после произнесения речи и чеканки мяча
Перес представил Мбаппе на «Бернабеу»: «Добро пожаловать домой, Килиан – вы здесь, потому что хотели этого. Ваша любовь к «Реалу» дала вам силы, чтобы преодолеть все препятствия»
Еще бы маме не плакать - она на этом переходе миллионов 100 евро потеряла!
Он неправильно сказал. Это будущее время.
Это он про Инессу Рау?))) Его он тоже с собой привезет?)))
Значит врал
оптимистическая трагедия (с)