Мбаппе выступил с речью на испанском на презентации в «Реале»: «Я много лет мечтал играть здесь, и мечта сбылась. Мальчик счастлив»

Теги Реал Мадрид Ла Лига трансферы Флорентино Перес Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе поблагодарил Флорентино Переса за переход в «Реал».

На презентации в качестве игрока «Реала» французский форвард выступил с речью на испанском языке.

«Добрый день всем. Я постараюсь говорить по-испански. Невероятно быть здесь. Я много лет мечтал играть за «Реал Мадрид», и сегодня моя мечта сбылась. Мальчик счастлив.

Хочу поблагодарить президента Флорентино Переса, который верил в меня с первого дня. Произошло много событий... Но спасибо. Также спасибо всем людям, которые сделали возможным мое присутствие здесь.

Я вижу всю свою семью, мою маму, которая плачет», – сказал Килиан Мбаппе во время своей презентации в «Реале». 

Мбаппе дважды поцеловал эмблему «Реала» на презентации – после произнесения речи и чеканки мяча

Перес представил Мбаппе на «Бернабеу»: «Добро пожаловать домой, Килиан – вы здесь, потому что хотели этого. Ваша любовь к «Реалу» дала вам силы, чтобы преодолеть все препятствия»

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39 комментариев
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Ответ Александр Бородин
Комментарий скрыт
Ну видимо знает раз оценивает , а для тебя дикость что русскоязычный человек так же может знать другой язык , в частности испанский ?
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+29
Мбаппе удивил отличным Испанским!Браво!
+32
-6
+26
Ответ supirpupir
Не запоздал ли, как думаете?
Запоздал. Вне всякого сомнения. Два года назад мог прийти в статусе главной примы, а сегодня борьба за место в основном составе. Два года назад тут его ждали шикарные разрезающие от Крооса и Модрича, сегодня Тчуамени и Комавинга..Короче, дай Бог к апрелю месяцу выйдет хотя бы на 70% прошлого своего уровня.
+14
-1
+13
Ох как же 🔥🔥🔥у барсаглоров от его прихода🤣🤣🤣
+15
-5
+10
Я вижу всю свою семью, мою маму, которая плачет!

Еще бы маме не плакать - она на этом переходе миллионов 100 евро потеряла!
+13
-4
+9
Мальчик хочет в Тамбов
+4
0
+4
Ответ supirpupir
Не запоздал ли, как думаете?
Запоздал, уже и ожидания не те, отношение не то, да и форма самого Мбаппе не та. 2 года назад был лучшим в мире, теперь вообще вопрос не будет ли лишним.
+3
0
+3
Ответ Mick Jagger
Ну видимо знает раз оценивает , а для тебя дикость что русскоязычный человек так же может знать другой язык , в частности испанский ?
Почему дикость? Я спросил знает он или нет, что может понять даже уровень владения
+3
-1
+2
Ответ Франческо Тортик
У барсуков нереальный бомбалейло)
Синегранатовым цветом😝
+3
-1
+2
Ответ Сергей Павлов
Мальчик хочет в Тамбов
И с Тамбовом в Саранск
+1
0
+1
Ответ JohnnyMadsen
Запоздал, уже и ожидания не те, отношение не то, да и форма самого Мбаппе не та. 2 года назад был лучшим в мире, теперь вообще вопрос не будет ли лишним.
Если что через сезон-другой можно за миллиард будет арабам продать все равно
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Ответ RashNomadKazakh
Мбаппе удивил отличным Испанским!Браво!
пасарэ мучас косас
Он неправильно сказал. Это будущее время.
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Ответ For Beautiful Game4everr
Спортс как-то делал рубрику с переобуваниями по поводу Месси и Аргентины, можно новую часть, но про болельщиков Реала по поводу Мбаппе 2 года назад и сейчас? Очень интересно.
Ники пожалуйста в студию тех кто переобулся
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Ответ Ришад Хайруллин
Ага поверили, почёму в первый раз то отказал?
Как же трясёт барсоглоров от прихода Мбапе)
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А почему мама плачет?)))0)
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Ответ Сергей Павлов
Мальчик хочет в Тамбов
Но не летят туда сегодня самолеты и не едут даже поезда…
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Ответ Dezmo
Реал ещё не понимает какую истеричку они себе купили
Купили бесплатно
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« я много лет мечтал и собирал деньги в ПСЖ на билет «
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Пупсики, мальчик счастлив, а вы? 😹
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Мальчик очень счастлив?))
Это он про Инессу Рау?))) Его он тоже с собой привезет?)))
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Ну че ФанФРИКИ БПМФ вы раду ему?😆
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Это похороны амбиций барсы, и надежд барсаглоров
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Он крикнул: Да здравствует революция...!!!!!!!!!!!
Значит врал
оптимистическая трагедия (с)
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Главное теперь нос залечить
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У барсуков нереальный бомбалейло)
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Наговорил он гораздо больше, чем приведено здесь.. )
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Не запоздал ли, как думаете?
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