Мбаппе выступил с речью на испанском на презентации в «Реале»: «Я много лет мечтал играть здесь, и мечта сбылась. Мальчик счастлив»

Килиан Мбаппе поблагодарил Флорентино Переса за переход в «Реал».

На презентации в качестве игрока «Реала» французский форвард выступил с речью на испанском языке.

«Добрый день всем. Я постараюсь говорить по-испански. Невероятно быть здесь. Я много лет мечтал играть за « », и сегодня моя мечта сбылась. Мальчик счастлив.

Хочу поблагодарить президента , который верил в меня с первого дня. Произошло много событий... Но спасибо. Также спасибо всем людям, которые сделали возможным мое присутствие здесь.

Я вижу всю свою семью, мою маму, которая плачет», – сказал во время своей презентации в «Реале».

Мбаппе дважды поцеловал эмблему «Реала» на презентации – после произнесения речи и чеканки мяча

Перес представил Мбаппе на «Бернабеу»: «Добро пожаловать домой, Килиан – вы здесь, потому что хотели этого. Ваша любовь к «Реалу» дала вам силы, чтобы преодолеть все препятствия»