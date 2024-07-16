«Локомотив» представил домашнюю форму – красную с белой вертикальной полосой
«Локомотив» представил домашнюю форму на сезон.
«Новый дизайн вдохновлен традиционной формой железнодорожников, которая неоднократно использовалась командой с 1936 по 1989 годы.
Красная форма с белой вертикальной полосой символизирует пар от паровоза, идущего на фоне красного рассвета. Этот комплект будет напоминать о значимых моментах прошлого и первых победах в истории клуба.
Дополненная зелеными элементами, новая форма объединяет былое и современность, возвращает нас к истокам, дает преемственность и вдохновляет на новые достижения.
Красная майка с белой вертикальной полосой, ставшая отличительной чертой команды железнодорожников, символизирует глубокую и важную связь с традициями и историей клуба», – говорится в сообщении клуба.
Фото: fclm.ru
Болельщик Локо