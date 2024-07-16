«Локомотив» представил домашнюю форму – красную с белой вертикальной полосой

Теги Локомотив премьер-лига Россия фото игровая форма стиль Футбол

«Локомотив» представил домашнюю форму на сезон.

«Новый дизайн вдохновлен традиционной формой железнодорожников, которая неоднократно использовалась командой с 1936 по 1989 годы.

Красная форма с белой вертикальной полосой символизирует пар от паровоза, идущего на фоне красного рассвета. Этот комплект будет напоминать о значимых моментах прошлого и первых победах в истории клуба.

Дополненная зелеными элементами, новая форма объединяет былое и современность, возвращает нас к истокам, дает преемственность и вдохновляет на новые достижения.

Красная майка с белой вертикальной полосой, ставшая отличительной чертой команды железнодорожников, символизирует глубокую и важную связь с традициями и историей клуба», – говорится в сообщении клуба.

  

Фото: fclm.ru

 

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45 комментариев
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По-моему это топ
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-10
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Форма - топ, как по мне. Когда хорошо, тогда хорошо. Единственный позитивный момент в межсезонье.
+25
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Ответ Tahir Turk
Мне очень нравится, хоть это и не классические цвета
Как раз классические цвета
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0
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Очень классно получилось
+15
-4
+11
Первая крутая форма лет за 5, а комментаторы то многие и не в курсе как одна из первых форм Локо выглядела.
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0
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Очень даже хорошо 👍
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Мне очень нравится, хоть это и не классические цвета
+7
-3
+4
Неожиданно интересная и красивая форма, давно не было разнообразия, ещё и историческая
+6
-2
+4
Ответ albuquerque
Скоммуниздили идею презентации с девушкой у шахтёра ?
Вы никогда не видели презентаций, в которых участвуют девушки-модели? Или презентация Локомотива прям вот в точности до кадра копирует презентацию Шаxтера?
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+3
Ничего так, симпатично
+5
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Форма классная, но, кажется, игроков уже не осталось даже для презентации формы)
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Стильно, фото с девушкой напоминает презентации ФК Веннция
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Типа, мы не Аякс, мы красно-зеленый Локомотив))
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Длинные белые рукава создают эффект, будто на белую футболку сверху надета красная жилетка. Может, с коротким будет норм.
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Ответ hruken
мЯнуть, прости)
да, сорян за косяк)
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Пар от паравоза на фоне красного рассвета )))))))))))) На залитом солнцем поллле))))) Угарел)
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не плохо ,на самом деле .
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Ответ Олег Петровв
Длинные белые рукава создают эффект, будто на белую футболку сверху надета красная жилетка. Может, с коротким будет норм.
На белую рубаху футболка надета.
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Ответ Serega Ac-Milan
Ничего так, симпатично
Что там у вас по трансферам на вход, Серега? А то я не следил как-то.
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Ответ Дима
четкая форма ! А 🤡 Глушенков будет в убогой голубой играть, а у паравозов форма-топ получилась п.с. Нельзя не упоминуть Глушенкова 😅😅
мЯнуть, прости)
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Ответ pit4er
Стильно, фото с девушкой напоминает презентации ФК Веннция
Скорее фк шахтер
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Нестандартно)
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Ответ red hikkikomori
По-моему это топ
Визуально, согласен, ТОП. Качество даже через экран смартфон видно (((

Болельщик Локо
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Я не понял, в юбках играть будут ? А шорты где?
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на мой вкус в юбках не очень будет, лучше б как обычно низ шорты сделали
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Форма времен 1-й лиги? Куда ржавая дрезина в скором времени планирует отправится, желательно навсегда.
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Воу-воу, очень даже хорошо
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а я думал хуже уже не будет....
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все орут: "топ топ", а там ни хрена на этих фотках непонятно что это за форма
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Просто отличная. Будто из нулевых что-то
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