«Локомотив» представил домашнюю форму – красную с белой вертикальной полосой

«Локомотив» представил домашнюю форму на сезон.

«Новый дизайн вдохновлен традиционной формой железнодорожников, которая неоднократно использовалась командой с 1936 по 1989 годы.

Красная форма с белой вертикальной полосой символизирует пар от паровоза, идущего на фоне красного рассвета. Этот комплект будет напоминать о значимых моментах прошлого и первых победах в истории клуба.

Дополненная зелеными элементами, новая форма объединяет былое и современность, возвращает нас к истокам, дает преемственность и вдохновляет на новые достижения.

Красная майка с белой вертикальной полосой, ставшая отличительной чертой команды железнодорожников, символизирует глубокую и важную связь с традициями и историей клуба», – говорится в сообщении клуба.

Фото: fclm.ru