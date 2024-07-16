«Альфа-банк» станет спонсором «Спартака». Стороны подпишут 3-летний контракт на 250 млн рублей в год (Грант Гетадарян)

«Альфа-банк» станет спонсором «Спартака».

По информации журналиста Гранта Гетадаряна, соглашение будет рассчитано на 3 года. Сделка будет приносить «Спартаку» 250 млн рублей в год – всего 750 млн рублей.

Также в рамках контракта предусмотрены бонусы с привлечением болельщиков «Спартака» в экосистему «Альфа-банка». Сделка может стать крупнейшей между клубом и банком, не связанным с ним.

Отмечается, что соглашение не предусматривает вхождение представителей «Альфа-банка» в состав руководства « ».

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