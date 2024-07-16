«Альфа-банк» станет спонсором «Спартака». Стороны подпишут 3-летний контракт на 250 млн рублей в год (Грант Гетадарян)

Теги Спартак премьер-лига Россия бизнес деньги Футбол

«Альфа-банк» станет спонсором «Спартака».

По информации журналиста Гранта Гетадаряна, соглашение будет рассчитано на 3 года. Сделка будет приносить «Спартаку» 250 млн рублей в год – всего 750 млн рублей.

Также в рамках контракта предусмотрены бонусы с привлечением болельщиков «Спартака» в экосистему «Альфа-банка». Сделка может стать крупнейшей между клубом и банком, не связанным с ним.

Отмечается, что соглашение не предусматривает вхождение представителей «Альфа-банка» в состав руководства «Спартака».

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66 комментариев
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Ответ Dmitry_1986
Комментарий скрыт
Ещё и на Лукойле не заправляйся. Спартак без тебя обеднеет.
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+74
Ответ Dmitry_1986
Комментарий скрыт
и свинину не кушай
+60
-7
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Наш штангист своею мощью
Выжал двести семь кило,
Ну а я вчера у тёщи
Еле выжал три рубля.

(откуда-то)
+29
-3
+26
Помню, как Авен долго пиарился, что хотел купить Спартак у Федуна. Ну, пусть теперь хоть через спонсорство приобщится.
+29
-12
+17
Жаль что к соглашению пришли с небольшим опозданием, и Спартак не сможет получить повышенный кэшбэк за Виллиана Жозе😏
+19
-2
+17
Ответ Aleks Dir
Маловато будет)
«Сделка может стать крупнейшей для клуба и банка, не связанного с ним.»
Для титульного спонсорства маловато, но не для такого контракта, это лишь один из многих партнеров/спонсоров Спартака
+16
-2
+14
Ответ Mihail0910
Одно дело купить Спартак и выстроить свою вертикаль власти, а другое дело выделять денежки и смотреть на все со стороны - немного разные вещи. Авен бизнесмен и Спартак для него в первую очередь источник дохода, а не как Зенит для Медведева и Миллера, они во всяком случае за клуб переживают и денег не жалеют
Они не жалеют чужие деньги, а не свои это разные истории.
+19
-7
+12
Ответ krokodilych
Наш штангист своею мощью Выжал двести семь кило, Ну а я вчера у тёщи Еле выжал три рубля. (откуда-то)
Может Стэтхэм?
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+8
Открытие же в втб вошло, вот и новый банк спонсор теперь
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+7
Ответ RUSSERG
А как де баста!? Он же рекламное лицо банка. Болельщик коней. Выкинут его?
Да какой он "болельщик" - обычный продажный селюк...
Я ещё помню, как этот баста за Ростсельмаш топил😐
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Ответ RUSSERG
А как де баста!? Он же рекламное лицо банка. Болельщик коней. Выкинут его?
этот двуличный человек и нашим, и вашим все приятно сделает
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сошлись по цвету
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Маловато будет)
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Ответ Mihail0910
Лукойл из пары Умяров-Глушенков оставляет первого, поэтому не стоит ждать, что эти деньги будут потрачены с умом.
Они играют на разных позициях. Плюс Умяров по началу казался перспективнее, сходу подпускать стали к основе, а потом травмы начались. Глушенков выходя на поле ничем не запоминался, поэтому и отдали в аренду КС, а потом снова и снова, в итоге в рамках не прямого обмена купили Зиньковского и продали Глушенкова в КС. Поэтому правильнее будет говорить что променяли Глушенкова на Зиньковского и это я считаю было ошибочным решением. Зиньковский в итоге никак не заиграл, а ему уже 28. Скоро обратно в КС уйдет, раз Барко уже подписать решили.
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Ответ schwein
>Спартак для него в первую очередь источник дохода Вы думаете, что Авен на столько глуп, что может ждать доход от актива, который никогда в жизни его не приносил?
Ну вот Федуну принес доход в виде освоения Тушино .
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Ответ Dmitry_1986
Какая связь ?
Так скажем это первый спонсор Спартака
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Ответ Russ Ivan
Болельщики «Спартака» в экосистеме «Альфа-банка»... Может хоть один человек описать доступным языком что это такое?
Но вон у ЦСКА (если я ничего не путаю) сделана карта болельщика, по которой можно оплатить внутри стадиона покупки. Видимо будет что-то подобное.
Карточки с лимитированным дизайном, дополнительные скидки при оплате с карты банка и так далее.
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Теперь спартаковцы не "мясо". Теперь они - "альфа-самцы")))
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Ответ Dmitry_1986
Ахах, конечно нет, но еще хуже , когда тебе какое то тело с интернет ресурса рассказывает, как тебе тратить свои деньги …
Тебе бесполезно рассказывать, всё равно толку не будет. Дурачков видно по эмоциональным поступкам вроде закрытия карты Альфа-банка и многоточиям в конце предложения.
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Хорошая коммерческая история. Руководство Альфа-банка никогда не скрывала своей симпатии к Спартаку. Теперь закрепили эту симпатию официально.
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Ответ schwein
>Спартак для него в первую очередь источник дохода Вы думаете, что Авен на столько глуп, что может ждать доход от актива, который никогда в жизни его не приносил?
зенит то каждый год доход приносит)))интересно кому?) Авен если получится доход на на свой лицевой счёт а вот если зенит принесёт доход то кому он ляжет?хоть бы чуть чуть понимали...
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Ответ Dmitry_1986
Комментарий скрыт
Давно пора было))
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Ответ Dmitry_1986
Самокритично, но вообще то нет … но это такое … а вообще , мясо покупаю не на том комбинате , пользуюсь услугами не только альфа банка , заправляюсь не на Лукойле …. Еще есть вопросы ?
при чем здесь самокритично? мне вообще в принципе без разницы каким банком ты пользуешься и на какой заправке запрявляешься.
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Ответ RUSSERG
А как де баста!? Он же рекламное лицо банка. Болельщик коней. Выкинут его?
Было бы неплохо, если бы его вообще отовсюду выкинули
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На очереди МТС, судя по цветам
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Ответ Russ Ivan
Болельщики «Спартака» в экосистеме «Альфа-банка»... Может хоть один человек описать доступным языком что это такое?
Если Альфа-банк увидит увеличение своей клиентской базы за счёт рекламы, связанной со Спартаком, то клубу перепадёт ещё денег.
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2,5 миллиона долларов. Для футбола это копейки.
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Ответ RUSSERG
А как де баста!? Он же рекламное лицо банка. Болельщик коней. Выкинут его?
Баста у кого только не был рекламным лицом. В роликах Открытия тоже светился.
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Комментарий удален модератором
Ответ Dmitry_1986
Да понятно дело , особенно когда ты хрень написал . Я вот волен делать со своими деньгами то, что захочу в условиях рыночной экономики . А вот ты, стал свои бредовые советы раздавать , когда тебя не просили … по этому и соскочил , ответить по факту нечего тебе . АБ, это тупо про деньги , ком структура , и если получится так, что с меня они зарабатывают больше, чем с тебя , то скорее тебя КБ чудо пошлют нахер , а не меня …. И если ты этого не понимаешь, то ты еще хуже , чем показался в своих неуклюжих советах здесь
Ух какие ты умные мысли написал! Сразу видно, что шапочку из фольги на голове носишь!
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