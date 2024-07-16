«Альфа-банк» станет спонсором «Спартака». Стороны подпишут 3-летний контракт на 250 млн рублей в год (Грант Гетадарян)
«Альфа-банк» станет спонсором «Спартака».
По информации журналиста Гранта Гетадаряна, соглашение будет рассчитано на 3 года. Сделка будет приносить «Спартаку» 250 млн рублей в год – всего 750 млн рублей.
Также в рамках контракта предусмотрены бонусы с привлечением болельщиков «Спартака» в экосистему «Альфа-банка». Сделка может стать крупнейшей между клубом и банком, не связанным с ним.
Отмечается, что соглашение не предусматривает вхождение представителей «Альфа-банка» в состав руководства «Спартака».
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Выжал двести семь кило,
Ну а я вчера у тёщи
Еле выжал три рубля.
(откуда-то)
Для титульного спонсорства маловато, но не для такого контракта, это лишь один из многих партнеров/спонсоров Спартака
Я ещё помню, как этот баста за Ростсельмаш топил😐
Карточки с лимитированным дизайном, дополнительные скидки при оплате с карты банка и так далее.