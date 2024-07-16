Фофана, Дисаси и Гюсто отписались от Энцо на фоне расистской кричалки

Несколько игроков «Челси» отписалось от Энцо Фернандеса.

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку об игроках сборной : «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и « » , но вскоре прервал трансляцию.

В Actu Foot обратили внимание на то, что французские футболисты «Челси» Уэсли Фофана, Мало Гюсто и Аксель Дисаси отписались от Энцо в инстаграме.

Фофана также отреагировал на видео у себя в твиттере, назвав скандирования аргентинцев «расизмом в дикой форме».