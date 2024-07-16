Фофана, Дисаси и Гюсто отписались от Энцо на фоне расистской кричалки
Несколько игроков «Челси» отписалось от Энцо Фернандеса.
Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку об игроках сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.
В Actu Foot обратили внимание на то, что французские футболисты «Челси» Уэсли Фофана, Мало Гюсто и Аксель Дисаси отписались от Энцо в инстаграме.
Фофана также отреагировал на видео у себя в твиттере, назвав скандирования аргентинцев «расизмом в дикой форме».
Явно попал парень.
В век когда темнокожие защищены по Максимуму
Максимально глупо это было на всеобщее обозрение снимать.
То итальянские корни тут
Тут даже просто извинениями не отмажется арг, загорелых в составе клуба очень много не только французов, но и англичан чьи корни тоже иммигрантские, как у стерлинга того же, и подобную мысль на свой счет также могут вполне принять
За арга из игроков вряд ли кто-то впишется, только руководство, тк для них он ценный актив, будут теперь голову ломать
В раздевалке сборной мог, что угодно орать, но вести прямой эфир, вершина тупости
У Гюсто родители не из Африки, работают всю жизнь во Франции. Отец на железной дороге, мать — директор ассоциации, которая заботится о пожилых людях и людях с ограниченными возможностями.
У Фофана мать француженка, отец из Африки, да.
Разве что у Дисаси родители оба из Африки. Но и это разве проблема?
Но сейчас в век когда темнокожие,всякие меньшинства и тд защищены максимально и про них либо ничего,либо хорошо
Это глупо.
Вот в чем суть
Играл бы он в Аргентине вообще бы все ровно было ему)
А так сейчас полоскать его будут ближайшие 2 месяца
Им обидно что их родители из Африки или что паспорт французский?
Что конкретно задело этих афрофранцузов?
Футболистов с немецкими корнями у Аргентины можно наверно с натяжкой считать Отаменди,явно не итальянская и не испанская фамилия)
Где за один неаккуратный взгляд на темнокожего,меньшинства тебя четвертуют глупо.
Хоть и по сути они и сказали как есть)
Что вся сборная состоит из африканских корней