Фофана, Дисаси и Гюсто отписались от Энцо на фоне расистской кричалки

Теги Челси Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу соцсети Аксель Дисаси Энцо Фернандес Уэсли Фофана Мало Гюсто дискриминация Футбол

Несколько игроков «Челси» отписалось от Энцо Фернандеса.

Во время празднования победы в Кубке Америки, в финале которого Аргентина обыграла Колумбию (1:0, доп. время), игроки спели оскорбительную кричалку об игроках сборной Франции: «Играют за Францию, но все родом из Анголы. Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз». Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес, но вскоре прервал трансляцию.

В Actu Foot обратили внимание на то, что французские футболисты «Челси» Уэсли Фофана, Мало Гюсто и Аксель Дисаси отписались от Энцо в инстаграме.

Фофана также отреагировал на видео у себя в твиттере, назвав скандирования аргентинцев «расизмом в дикой форме».

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90 комментариев
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Это еще британцы молчат
Явно попал парень.
В век когда темнокожие защищены по Максимуму
Максимально глупо это было на всеобщее обозрение снимать.
+35
-5
+30
Вроде Боули не накосячил, а все равно у Челси предвидятся большие проблемы в ближайшее время)
+33
-6
+27
Ответ Тиджани Бабангида
А могли-бы и лицо набить
Так приедет и набьют
+28
-4
+24
Ответ La Corsa
Там еще Бадиашиль, Нкунку и Угочукву есть…
Темную ему устроят
+24
-2
+22
Интересно, дед Энцо случаем не из Германии в Аргентину приехал?)
+21
-2
+19
А могли-бы и лицо набить
+21
-3
+18
Ответ Тиджани Бабангида
А могли-бы и лицо набить
Ну нет, татуировка с лицом Энцо на голени Фофана , вряд ли будет красиво смотреться.
+21
-4
+17
Ответ SergioRamos92
Это еще британцы молчат Явно попал парень. В век когда темнокожие защищены по Максимуму Максимально глупо это было на всеобщее обозрение снимать.
Как говорил классик: "сказочный ....."))
+13
0
+13
И подписался Миралид Даку))
+12
-1
+11
Кто болеет за челси, тот в цирке не смеется
+11
0
+11
Энцо, случайно, не третий сын в семье?
+16
-6
+10
Там еще Бадиашиль, Нкунку и Угочукву есть…
+10
-1
+9
Ответ Любезный Коссутий
Энцо, случайно, не третий сын в семье?
Не знаю, про какую вы сказку. Но он, как и эми мартинес, сказочный
+11
-3
+8
Попал парень, теперь не отмажется, надо линять при первой возможности.
+6
-1
+5
Сурово. Вот это я понимаю по-мужски.
+8
-4
+4
Ответ Ukus Suareza
Интересно, дед Энцо случаем не из Германии в Аргентину приехал?)
Судя по имени и фамилии
То итальянские корни тут
+4
0
+4
Весело ему будет по возвращению в Челси
+5
-1
+4
Сезон не успел начаться, а у пенсов уже скандал
Тут даже просто извинениями не отмажется арг, загорелых в составе клуба очень много не только французов, но и англичан чьи корни тоже иммигрантские, как у стерлинга того же, и подобную мысль на свой счет также могут вполне принять
За арга из игроков вряд ли кто-то впишется, только руководство, тк для них он ценный актив, будут теперь голову ломать

В раздевалке сборной мог, что угодно орать, но вести прямой эфир, вершина тупости
+3
0
+3
Ответ The1993Diablo
"Французы" порвались))
А чем они не французы? Все родились по Франции.

У Гюсто родители не из Африки, работают всю жизнь во Франции. Отец на железной дороге, мать — директор ассоциации, которая заботится о пожилых людях и людях с ограниченными возможностями.

У Фофана мать француженка, отец из Африки, да.

Разве что у Дисаси родители оба из Африки. Но и это разве проблема?
+4
-1
+3
Ответ SergioRamos92
Понятно что у латиносов свой менталитет,но все же он играет в той части мира Где за один неаккуратный взгляд на темнокожего,меньшинства тебя четвертуют глупо. Хоть и по сути они и сказали как есть) Что вся сборная состоит из африканских корней
Только вот зачем они это вообще начали говорить-загадка.
+3
0
+3
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Попал парень, теперь не отмажется, надо линять при первой возможности.
Возможностей немного. Купили за 120 с лишним, плюс контракт на 10 тысяч лет от Боули
+2
0
+2
Зато пишут что Тони Кроос наоборот подписался)
+3
-1
+2
Ответ umnik3
Кто-нибудь, из осуждающих Энцо, хочет соседей по лестничной клетке - негров или арабов?
Пели может и по факту
Но сейчас в век когда темнокожие,всякие меньшинства и тд защищены максимально и про них либо ничего,либо хорошо
Это глупо.
Вот в чем суть
Играл бы он в Аргентине вообще бы все ровно было ему)
А так сейчас полоскать его будут ближайшие 2 месяца
+3
-1
+2
😬😬🤣🤣
+2
0
+2
Ответ Varbi4
Та расизма тут ноль, но петь такую песню, это диагноз.... Ждём когда будут извиняться в сми
А что обидного они там с пели,их папы и мамы не из Африки и паспорт у них не французский?
Им обидно что их родители из Африки или что паспорт французский?
Что конкретно задело этих афрофранцузов?
+1
0
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Ответ SergioRamos92
Спой они тоже самое про сербов условных,только заменить африканские корни на цыганские То всем было бы все ровно,но Темнокожих нельзя трогать,в этом плане он мягко скажем дурак
что с турком сделали который волка показал напомнить?
+1
0
+1
Ответ Valex182
Имя да, итальянское А фамилия латинская...больше на испанскую или португальскую похожа
Ну видимо Итало-Испанские корни
Футболистов с немецкими корнями у Аргентины можно наверно с натяжкой считать Отаменди,явно не итальянская и не испанская фамилия)
+1
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Ответ SergioRamos92
Судя по имени и фамилии То итальянские корни тут
Вы же не думаете, что немецкие туристы туда под своими фамилиями приезжали?)
+1
0
+1
Ответ Asmodeusav@yandex.ru
А что обидного они там с пели,их папы и мамы не из Африки и паспорт у них не французский? Им обидно что их родители из Африки или что паспорт французский? Что конкретно задело этих афрофранцузов?
В смысле ты полную песню посмотри новость, про кекс с трансами и прочее... Кусок новости прочитали и составили мнение по обрывку.... Автору новости конечно зуб сломать за такое мало
+2
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Ответ morphvirg
Как говорил классик: "сказочный ....."))
Понятно что у латиносов свой менталитет,но все же он играет в той части мира
Где за один неаккуратный взгляд на темнокожего,меньшинства тебя четвертуют глупо.
Хоть и по сути они и сказали как есть)
Что вся сборная состоит из африканских корней
+8
-7
+1
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