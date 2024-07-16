«Они любят трахать трансов. Играют за Францию, но все родом из Анголы». Игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о Франции после победы на Кубке Америки

Игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах Франции.

Команда под руководством Лионеля Скалони одержала победу в Кубке Америки-2024, обыграв в финале сборную Колумбии (1:0 в дополнительное время).

Во время празднования победы аргентинцы спели оскорбительную кричалку об игроках сборной Франции.

Кричалка звучит так:

«Слушайте, распространяйте. Они играют за Францию, но все они родом из Анголы.

Они хорошо бегают. Они любят трахать трансов (вероятно, это отсылка к неподтвержденному слуху о , который якобы встречался с трансгендерной моделью – Спортс).

Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».

Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес. Он быстро прервал трансляцию.

Напомним, сборная Аргентины обыграла французскую команду (3:3, 4:2 по пенальти) в финале . Тогда аргентинские болельщики в прямом эфире спели похожую оскорбительную кричалку о сборной Франции.

🎥 «Их мама из Нигерии, а папа из Камеруна». Фанаты сборной Аргентины в прямом эфире спели расистскую песню о Франции