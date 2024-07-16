«Они любят трахать трансов. Играют за Францию, но все родом из Анголы». Игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о Франции после победы на Кубке Америки

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Игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах Франции.

Команда под руководством Лионеля Скалони одержала победу в Кубке Америки-2024, обыграв в финале сборную Колумбии (1:0 в дополнительное время).

Во время празднования победы аргентинцы спели оскорбительную кричалку об игроках сборной Франции.

Кричалка звучит так: 

«Слушайте, распространяйте. Они играют за Францию, но все они родом из Анголы.

Они хорошо бегают. Они любят трахать трансов (вероятно, это отсылка к неподтвержденному слуху о Килиане Мбаппе, который якобы встречался с трансгендерной моделью – Спортс).

Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».

Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес. Он быстро прервал трансляцию.

Напомним, сборная Аргентины обыграла французскую команду (3:3, 4:2 по пенальти) в финале ЧМ-2022. Тогда аргентинские болельщики в прямом эфире спели похожую оскорбительную кричалку о сборной Франции. 

🎥 «Их мама из Нигерии, а папа из Камеруна». Фанаты сборной Аргентины в прямом эфире спели расистскую песню о Франции

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308 комментариев
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Ну и к чему они это сделали?
Вроде победили на важном турнире, надо радоваться и отмечать, а они поют оскорбительные вещи про Францию. Причём здесь вообще Франция?!
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-25
+171
Ну то что за Аргентину играют не самые лучшие с человеческой точки зрения персонажи, уже после ЧМ-2022 стало понятно, тут ничего нового
+125
-22
+103
Забавно, учитывая, что все современные аргентинцы тоже потомки мигрантов, в основном итальянцев и испанцев )
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+80
Как же это мерзко
+97
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+71
Какие-то комплексы у аргентинских реднеков.
+65
-11
+54
Спел бы этот бред кто-то из балканских стран, уже был бы отстранен. Но это другое, катарские чемпионы все-таки)
+63
-18
+45
Представьте в один из важнейших моментов в жизни петь не про свою страну, а про ту которая находится на другом полушарии. И про трансов. Восхитительная сборная
+57
-13
+44
Самое обидное в этом жестоком троллинге то, что все это правда )
+47
-12
+35
посмотрите, какой Месси крутой капитан дружной команды! все вместе в автобусе поют, как в пионолагере. не то что этот ваш Кринж!!!1
+41
-12
+29
Ответ Buzya
Комментарий удален модератором
А в чем расизм?
+56
-31
+25
Ответ Иван Рыбаков
Ну и к чему они это сделали? Вроде победили на важном турнире, надо радоваться и отмечать, а они поют оскорбительные вещи про Францию. Причём здесь вообще Франция?!
Не утверждаю, но думаю что это отсылка к Мбаппе, который за последние два года системно принижал сборные из ЮА.
+43
-19
+24
Ответ Carasa
Так ангола же португальская колония
В футболисты зачастую берут не самых умных)))
+25
-2
+23
Южноамериканские дикари))
+29
-6
+23
Эти продолжают пробивать очередное дно
+29
-9
+20
Интересно. А если в комментариях такое написать, насколько забанят.
+20
-4
+16
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Оскорбление на расовой почве. Смешнее некуда. Глупее изобретателей такого только те кто считают это смешным
+23
-10
+13
Ответ Aleksey Yashin
Ну то что за Аргентину играют не самые лучшие с человеческой точки зрения персонажи, уже после ЧМ-2022 стало понятно, тут ничего нового
Не после а во время
+20
-7
+13
У Фернандеса где-то 7 партнёров по команде французы в Челси. Интересно, что они ему скажут при встрече
+10
0
+10
Так ангола же португальская колония
+11
-1
+10
Что арги,что испанцы...просто радоваться своей победе сложно? Нужно кого то оскорблять? Неужели просто победы мало?
+11
-1
+10
Самая мерзкая сборная мира последних лет. С большим отрывом.
+28
-18
+10
Ответ Hesen Nuriyev
интересно, хоть один аргентинец сможет эти слова сказать лично в лицо любому французскому африканцу? или рядом со своими шавками такие смелые
О. У вас всё одно, а сможет ли в лицо)
А смогут французы не кучей после этого налететь на арга?? Вряд ли
+9
0
+9
А аргентинцы все прям коренные жители Америки)
+11
-2
+9
Ответ Иван Рыбаков
Ну и к чему они это сделали? Вроде победили на важном турнире, надо радоваться и отмечать, а они поют оскорбительные вещи про Францию. Причём здесь вообще Франция?!
Из-за Новой Каледонии
+9
0
+9
интересно, хоть один аргентинец сможет эти слова сказать лично в лицо любому французскому африканцу?
или рядом со своими шавками такие смелые
+16
-8
+8
Ответ Buzya
Комментарий удален модератором
Ему не до этого, он раджу развлекает)
+8
0
+8
Может про трансов и перебор, а про то, что там нет французов, а сборная Африки играет ( ни в коем случае нет расизма, нормально отношусь к ребятам с любым цветом кожи) - нормальный укол французов.
+10
-3
+7
Ответ Всеволод Бобров
Комментарий скрыт
Смотри, правду можно преподносить по разному. Можно сказать, что аргентинцы, в основном своем, это бедные, малообразованные идолопоклонники, которых очередной футбольный мессия отвлекает от того, что у них инфляция почти 100%. И все это правда, но зачем об этом говорить? Какая у этого цель, кроме как оскорбить кого-то?
+6
0
+6
Ответ riverman1980
Самое обидное в этом жестоком троллинге то, что все это правда )
Если что, из Анголы там только Камавинга. А все остальные игроки с африканскими корнями родились во Франции (их родители скорее всего родились не во Франции - и что?).
+12
-6
+6
Ответ catcher69
ты анголец ???
чеченец,калмык,дагестанец,ингуш
+6
0
+6
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