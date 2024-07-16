«Они любят трахать трансов. Играют за Францию, но все родом из Анголы». Игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о Франции после победы на Кубке Америки
Игроки сборной Аргентины спели оскорбительную кричалку о футболистах Франции.
Команда под руководством Лионеля Скалони одержала победу в Кубке Америки-2024, обыграв в финале сборную Колумбии (1:0 в дополнительное время).
Во время празднования победы аргентинцы спели оскорбительную кричалку об игроках сборной Франции.
Кричалка звучит так:
«Слушайте, распространяйте. Они играют за Францию, но все они родом из Анголы.
Они хорошо бегают. Они любят трахать трансов (вероятно, это отсылка к неподтвержденному слуху о Килиане Мбаппе, который якобы встречался с трансгендерной моделью – Спортс).
Их мамы – нигерийки, их папы – камерунцы, но в паспорте написано: «Француз».
Видео опубликовал хавбек сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес. Он быстро прервал трансляцию.
Напомним, сборная Аргентины обыграла французскую команду (3:3, 4:2 по пенальти) в финале ЧМ-2022. Тогда аргентинские болельщики в прямом эфире спели похожую оскорбительную кричалку о сборной Франции.
🎥 «Их мама из Нигерии, а папа из Камеруна». Фанаты сборной Аргентины в прямом эфире спели расистскую песню о Франции
Вроде победили на важном турнире, надо радоваться и отмечать, а они поют оскорбительные вещи про Францию. Причём здесь вообще Франция?!
А смогут французы не кучей после этого налететь на арга?? Вряд ли
или рядом со своими шавками такие смелые