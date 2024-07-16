Долецкая – Шнякину: «Неотступного внимания к финалу Евро у вас не было. Не могу назвать украшением вульгарные клички игроков – «дед-пенсионер», «ананасоголовый», «макарошки на голове»

Теги Василий Уткин Сборная Испании по футболу телевидение Николай Озеров Котэ Махарадзе Евро-2024 Дмитрий Шнякин Марк Кукурелья Матч ТВ Дани Ольмо Ламин Ямаль Алена Долецкая Футбол

Алена Долецкая изложила суть претензий к работе Дмитрия Шнякина.

Напомним, ранее журналистка негативно отозвалась о работе комментаторов финала Евро-2024: «Увольте Генича и Шнякина. Позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей». Шнякин отреагировал на критику: «Что ранило ваш слух? Такой забавной формулировки за 17 лет не встречал. Увольнение инициировать у вас вряд ли получится, но претензии выслушал бы».

«Дмитрий Шнякин, спасибо, что пришли в мой канал. Давайте я не буду делиться своим огорчением, связанным с недюжинным количеством матерных и малоуважительных комментариев ваших фанатов в канале незнакомой им женщины. Погнали по сути, будем вместе с вами помнить, что я высказываю личную точку зрения:

1. Вы правы, футбол сегодня стал более динамичным, сложным и даже агрессивным. Именно это требует от комментатора неотступного внимания к игре, к ее стратегии. Этого внимания на финале ЧЕ у вас не было.

2. Мы, дилетанты, ожидаем, что именно вы можете/должны комментировать то, что происходит на поле (а не делиться маловнятными и скучными комментариями из прошлого, теряя описание текущей игры). Поминутная аналитика, комментарии сложных и интересных моментов, разбор игровой техники – 90%, а «лирические отступления» – максимум 10%. Но никак не наоборот.

3. Не могу назвать украшением ваших комментариев вульгарные клички достойных игроков – «дед-пенсионер», «ананасоголовый» и «вот он вытирает макарошки на голове» (про Ямаля) и уже тем более «этот пенсионер в сандалиях Гермеса носится как угорелый».

4. Да, я любила Уткина и Озерова, Махарадзе и прочих, хохотала над их шутками и оговорками, все было. Их работа всегда была лишена вульгарности и пошлости.

5. Что до моего поста про ваше увольнение, то, разумеется, это была фигура речи хотя бы потому, что у меня нет ни малейшего соприкосновения со спортивными медиа и вашим руководством. И слава Богу. Куда важнее, что мы с вами запарились положить карты на стол, и вы выслушали мнение человека, который очень любит футбол, как это умеют дилетанты», – написала Долецкая.

Бывший главный редактор журнала Vogue Russia также привела примеры высказываний Шнякина, вызвавших ее недовольство. Среди них – «неправильно объявили порядок исполнения гимнов», «длинный монолог про пятую точку на газоне», «неоправданный диалог про развод Кукурельи и алименты», незамеченный дриблинг Люка Шоу в чужой штрафной, невнятная реакция на фол Дани Ольмо, шутка про маму Ламина Ямаля, которую комментатор «не повторит Ямалю в лицо».

Что касается победного гола на сборной Испании, Долецкая написала: «Опять вам нужен повтор, чтобы увидеть автора голевого паса. Как можно на 87-й минуте финала настолько не следить за ходом игры? Но визжать, реагируя на гол чужой сборной, вы, конечно, не забыли».

210 комментариев
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Всё правильно написала, и это касается не только финала, а любого матча, который комментирует шнягин
+392
-17
+375
Браво! Красиво указала ему его место.
+223
-14
+209
Ответ Циник Петербургский
«дед-пенсионер», «ананасоголовый» и «вот он вытирает макарошки на голове» (про Ямаля) и уже тем более «этот пенсионер в сандалиях Гермеса носится как угорелый» *** Этот чудак действительно такое говорил, что в этой новости приведено? Прям не верится... Просто я смотрел финал Евро у себя дома (живу в ЕС) и комментаторы были, естественно, не шнякины.
Да, он это все говорил, еще была шутка про то, что у Мораты четверо детей, и он хоть где-то попадает
+201
-3
+198
Контрольный
+177
-8
+169
Шнякин может только кидать пафосные фразы в сторону своих критиков, а когда прилетает фактическая критика, которую уже никак не перекрыть, начинает либо давать заднюю либо отшучиваться
+118
-4
+114
Ну тут, Димоныч- пупсик, ты попал
+109
-4
+105
«дед-пенсионер», «ананасоголовый» и «вот он вытирает макарошки на голове» (про Ямаля) и уже тем более «этот пенсионер в сандалиях Гермеса носится как угорелый»
***
Этот чудак действительно такое говорил, что в этой новости приведено? Прям не верится...
Просто я смотрел финал Евро у себя дома (живу в ЕС) и комментаторы были, естественно, не шнякины.
+101
-15
+86
Ответ zaebarca
Всё правильно написала, и это касается не только финала, а любого матча, который комментирует шнягин
Для меня больше смех, когда они оправдываются - "комментаторы тоже люди", а потом опять продолжают про "салаты, макароны на голове" - и таких там много. Это Васино "наследство", уж извините. Все насмотрелись и начинают каламбурить в прямом эфире, теряя грань между оскорблением и шутками. Уткин ловко умел обходить эти грани, у Шнякиных топорные обзывательства.
+75
-4
+71
ss_podonok
как же пятая точка у неё подгорела)) шнякин топ!
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У кого подгорела? У 70-ти летней старушки?))) У неё вся семья сплошные академики и дипломаты и какой-то мальчик из подворотни может выбить старушку из седла?
+72
-5
+67
Женщина выдала не базу про Шнякина, а целый фундамент.
+68
-2
+66
Тут дело не только во вкусовщине. Нравится/не нравится работа Шнякина. Тут дело в понижении культурного уровня и пример допустимого уровня вульгарности. Эти люди вещают на всю страну и кто-то думает, что раз в телике так говорят, то почему я могу так балагурить. Просто постыдные каламбуры уровня культпросвет училища становятся нормой. Еще 30 лет назад такие люди могли бы разве что в ДК при машиностроительных заводах быть допущены к микрофоны, а сегодня они медиа персоны в масштабах страны.
+66
-2
+64
Ответ Циник Петербургский
«дед-пенсионер», «ананасоголовый» и «вот он вытирает макарошки на голове» (про Ямаля) и уже тем более «этот пенсионер в сандалиях Гермеса носится как угорелый» *** Этот чудак действительно такое говорил, что в этой новости приведено? Прям не верится... Просто я смотрел финал Евро у себя дома (живу в ЕС) и комментаторы были, естественно, не шнякины.
Было-было, тут на спортсе в комментариях тоже про это писали (собственно, это малая часть того, что этот чудик наговорил за весь эфир).
+63
-1
+62
Зато внимания к себе, любимому, у Шнякина выше крыши.
+61
-3
+58
Ответ Step_up
Неплохо для непрофильного журналиста. Если только это она сама всё выявила с первого просмотра, а не с чьей-то помощью или с пятого перепросмотра
"...сама всё выявила с первого просмотра, а не с чьей-то помощью или с пятого перепросмотра".
Разве это принципиально? Главное, что по делу все написала.
+42
-2
+40
Не знаю, кто эта женщина, но просто браво! Шнякина слушать было просто стыдно. И это учитывая, что я половину его "искромётных каламбуров" не слышала, ибо не выдерживала, и выключала звук. К сожалению, трансляция с интершумом у меня не включилась, а трибуны слышать хотелось, потому звук периодически включала, и... вскоре выключала. "Ананасоголовый", откровенно похабная шутка про Морату, гениальное "Попааааалмер!!!", "день дальнобойщика" - такое ощущение, что Шнякин просто упивался своим типа остроумием и "игрой слов". На сам футбол ему было плевать.
И к слову, Генича он откровенно забивал своим самолюбованием.
Не понимаю, за какие заслуги этого непрофессионального человека ставят комментировать матчи такого масштаба 🤷
+36
-2
+34
Браво! Поставила Шняка на место.
+31
-2
+29
Шнякин пустой комментатор. Увы
+28
-2
+26
Жму руку.
+27
-1
+26
Грамотно приложила, с аргументами. Сам Шнякин всегда просит конкретные примеры, а здесь человек не поленился, и расписал всё. Дима, обтекай)
+24
-2
+22
фанаты Шнякина, вы кто? 😮
+26
-5
+21
Ответ Любезный Коссутий
фанаты Шнякина, вы кто? 😮
Вупсень и пупсень)
+22
-2
+20
По фактам уничтожила недокомментатора. Интересно, позовет ли он ее на стрелку?
+21
-3
+18
"Поминутная аналитика, комментарии сложных и интересных моментов, разбор игровой техники – 90%, а «лирические отступления» – максимум 10%. Но никак не наоборот."
Эти слова надо вытатуировать на лбу у всех современных комментаторов. И я благодарен Алене, что именно она смогла так четко сформулировать основную претензию болельщика к тому, что творится в освещении всего нашего спорта. В угоду низким потребностям неискушенного и примитивного зрителя/читателя вся наша спортивная журналистика превратилась в сплошной "околоспорт", в эдакий "спортсру", где вместо освещения принципиальной стороны спортивного действия, спорта как такового, мы вынуждены потреблять всякий информационный мусор из жизни спортсменов, кто с кем спит, фотографии девушек спортсменов, высказывания родственников, всякие сплетни и прочий низкопробный мусор. Пипл это хавает и все меньше остается настоящих профессионалов, кто может сопротивляться этому и доказывать преданность профессии, и все больше тех, кто без тени сомнения несется в плаванье в этих мутных сточных водах профанации и позора.
+17
-1
+16
Кстати да, не раз замечал за комментаторами нынешними, что они тупо не видят кто участвовал в голевой атаке, кто отдавал гп и так далее, потому что больше торчат в своих ноутах или смартфонах
+17
-1
+16
Ответ Владислав Сабельников
По фактам уничтожила недокомментатора. Интересно, позовет ли он ее на стрелку?
Да она же старушка уже. Будь Шнягин поумнее просто промолчал бы. Но раз ума нет - пли из всех орудий.
+16
-2
+14
Ответ Артём Амирджанян
Да, он это все говорил, еще была шутка про то, что у Мораты четверо детей, и он хоть где-то попадает
Н-да... Стыдобища. Интересно, ему за эту работу заплатили деньги или от души навешали, чтобы впредь не компрометировал вещателя?
+14
0
+14
Ответ Step_up
Неплохо для непрофильного журналиста. Если только это она сама всё выявила с первого просмотра, а не с чьей-то помощью или с пятого перепросмотра
а что там выявлять было? про ананас, попалмер и макарошки на голове слишком сильно врезалось в память, чтоб забыть это, даже отдельно записывать не нужно было, чтоб понять, что так комментировать неприемлемо
+12
0
+12
А ведь Долецкая уделала пупсика Шнякина по полной!
Уверен, пупсик на это ничего конкретного не ответит!
+14
-3
+11
Ответ Amalfitano
Тут дело не только во вкусовщине. Нравится/не нравится работа Шнякина. Тут дело в понижении культурного уровня и пример допустимого уровня вульгарности. Эти люди вещают на всю страну и кто-то думает, что раз в телике так говорят, то почему я могу так балагурить. Просто постыдные каламбуры уровня культпросвет училища становятся нормой. Еще 30 лет назад такие люди могли бы разве что в ДК при машиностроительных заводах быть допущены к микрофоны, а сегодня они медиа персоны в масштабах страны.
Ну тон можно создавать по разному не раз угарал с фраз Василия Уткина в эфире он тонко юморил здесь же полная безвкусица плюс речевой оборот школьника какого то ну явно не коментатора уровня федерального канала
+12
-1
+11
Мне вот интересно, когда Шнякин на спортсе появится, и в комментарии залезет? :)
+11
-1
+10
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