Долецкая – Шнякину: «Неотступного внимания к финалу Евро у вас не было. Не могу назвать украшением вульгарные клички игроков – «дед-пенсионер», «ананасоголовый», «макарошки на голове»

Алена Долецкая изложила суть претензий к работе Дмитрия Шнякина.

Напомним, ранее журналистка негативно отозвалась о работе комментаторов финала : «Увольте Генича и Шнякина. Позор для футбола, русской речи и оскорбление для ушей». Шнякин отреагировал на критику: «Что ранило ваш слух? Такой забавной формулировки за 17 лет не встречал. Увольнение инициировать у вас вряд ли получится, но претензии выслушал бы».

« , спасибо, что пришли в мой канал. Давайте я не буду делиться своим огорчением, связанным с недюжинным количеством матерных и малоуважительных комментариев ваших фанатов в канале незнакомой им женщины. Погнали по сути, будем вместе с вами помнить, что я высказываю личную точку зрения:

1. Вы правы, футбол сегодня стал более динамичным, сложным и даже агрессивным. Именно это требует от комментатора неотступного внимания к игре, к ее стратегии. Этого внимания на финале ЧЕ у вас не было.

2. Мы, дилетанты, ожидаем, что именно вы можете/должны комментировать то, что происходит на поле (а не делиться маловнятными и скучными комментариями из прошлого, теряя описание текущей игры). Поминутная аналитика, комментарии сложных и интересных моментов, разбор игровой техники – 90%, а «лирические отступления» – максимум 10%. Но никак не наоборот.

3. Не могу назвать украшением ваших комментариев вульгарные клички достойных игроков – «дед-пенсионер», «ананасоголовый» и «вот он вытирает макарошки на голове» (про Ямаля) и уже тем более «этот пенсионер в сандалиях Гермеса носится как угорелый».

4. Да, я любила и , и прочих, хохотала над их шутками и оговорками, все было. Их работа всегда была лишена вульгарности и пошлости.

5. Что до моего поста про ваше увольнение, то, разумеется, это была фигура речи хотя бы потому, что у меня нет ни малейшего соприкосновения со спортивными медиа и вашим руководством. И слава Богу. Куда важнее, что мы с вами запарились положить карты на стол, и вы выслушали мнение человека, который очень любит футбол, как это умеют дилетанты», – написала Долецкая.

Бывший главный редактор журнала Vogue Russia также привела примеры высказываний Шнякина, вызвавших ее недовольство. Среди них – «неправильно объявили порядок исполнения гимнов», «длинный монолог про пятую точку на газоне», «неоправданный диалог про развод Кукурельи и алименты», незамеченный дриблинг Люка Шоу в чужой штрафной, невнятная реакция на фол Дани Ольмо, шутка про маму Ламина Ямаля, которую комментатор «не повторит Ямалю в лицо».

Что касается победного гола на сборной Испании, Долецкая написала: «Опять вам нужен повтор, чтобы увидеть автора голевого паса. Как можно на 87-й минуте финала настолько не следить за ходом игры? Но визжать, реагируя на гол чужой сборной, вы, конечно, не забыли».