Софья Самоделкина выступила с короткой программой на чемпионате Казахстана.

Это ее первое выступление за новую страну после перехода из России.

В прокате Самоделкина сделала двойной аксель, тройной флип, но упала с тройного лутца.

Произвольная программа на турнире пройдет 17 июля.