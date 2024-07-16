Софья Самоделкина выступила с короткой программой на чемпионате Казахстана
Софья Самоделкина выступила с короткой программой на чемпионате Казахстана.
Это ее первое выступление за новую страну после перехода из России.
В прокате Самоделкина сделала двойной аксель, тройной флип, но упала с тройного лутца.
Произвольная программа на турнире пройдет 17 июля.
Вы же понимаете, что для достижений даже без конкуренции, как сейчас, надо пахать и быть на три головы выше? А то все прям ожидают автоматических результатов на ОИ и ЧМ))
Да и реально, Вы верите в изменения за полтора месяца? Если ее внутри страны оценили в 51 балл, на международке отвалят под 80?)))
Зря Плющенко с таким пафосом подавал возвращение Софьи на соревновательный лёд и её дальнейшие планы. Поспешил...