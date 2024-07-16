Софья Самоделкина выступила с короткой программой на чемпионате Казахстана

Теги видео сборная Казахстана женское катание Софья Самоделкина Фигурное катание

Софья Самоделкина выступила с короткой программой на чемпионате Казахстана.

Это ее первое выступление за новую страну после перехода из России.

В прокате Самоделкина сделала двойной аксель, тройной флип, но упала с тройного лутца.

Произвольная программа на турнире пройдет 17 июля.

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157 комментариев
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Похоже, всё идёт к тому, что "Евгений Викторович никогда не тренировал Софу"))
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Черт с ними с прыжками. И даже плевать на форму Самоделкиной, хотя вот Рудковская Валиеву растерзала за подобный внешний вид (в своем глазу бревно и все такое), но кто это барахло поставил? Хореография где? Хореографию можно и при плохой форме показывать, но она там где, ауууууу, а хореография выйдет?
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Ожидаемо, вместо подготовки к чемпионату , Самоделкина чаще развлекалась с подружкой, Таиланды, тусовки и т.д,, чем тренировалась...
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Туман намекает на туманные перспективы? Это правда, что баллы 51,23? Ангелов ничего не учит, не говори «гоп», пока не перепрыгнули 🤷🏽‍♀️
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Соня очень тяжела(( понятно, что сейчас середина лета, но все-таки нужно было готовиться заранее. Проблема даже не в потерянном каскаде, а в общем впечатлении: в скорости, вращениях, гибкости. Нужно уважать шанс, который дает Казахстан, и работать
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Там казахи сидели кальяны курили, что так дымно?
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Тут даже и сказать нечего. Все всё видят. Про какие там у-си может идти речь. Набирать форму, сушиться, тренировать три-три в прокате.....
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Ответ Сырок с кокосом
Комментарий скрыт
Всегда интересовал смысл поехать на ЧМ и ОИ туристом за свои же деньги.

Вы же понимаете, что для достижений даже без конкуренции, как сейчас, надо пахать и быть на три головы выше? А то все прям ожидают автоматических результатов на ОИ и ЧМ))
+36
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+33
Текущее второе место с 51. Ну да ну да, прям рвать будет на ччк, мире. Сакамото, другие японки, кореянки, Хендрикс, Левито, да та же Репонд ее уделает, Глен запинает, Губанова раскатает)). Само просто огромная, тяжелая, еле прыгает, и вряд ли что-то прям кардинально изменится. В соревновательные квады/трикселя не верю. АП как всегда, чемпионы болтовни.
+37
-9
+28
Надо было Плющу поменьше говорить про квады и триксели. Завысили ожидание и в итоге 50 баллов
+38
-11
+27
Ответ Sportsfan
А ничего, что сейчас середина июля? До начала сезона еще 1,5 месяца
Она выступает за Казахстан, и должна была готовиться к началу их сезона. Начало нашего сезона её не касается никак
+30
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+23
Ответ Yasenka
Туман намекает на туманные перспективы? Это правда, что баллы 51,23? Ангелов ничего не учит, не говори «гоп», пока не перепрыгнули 🤷🏽‍♀️
Так главное пыль в глаза пустить. Bон, и со своим туманом приехали. Видать спецэффект.
+29
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+22
Ну всё, мы поняли, что золото ЧМ-2025 у Самоделкиной уже в кармане, не так ли, Евгений Викторович?
+27
-5
+22
Ответ АннаФ
Комментарий скрыт
Можно подумать, этот чемпионат для нее стал сюрпризом, она знать не знала, что он будет и пришлось кататься с бухты барахты. Если у тебя первый старт в середине июля, наверное, не надо по отпускам ездить, а надо на льду вкалывать. Не?
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+22
Ответ Sportsfan
А ничего, что сейчас середина июля? До начала сезона еще 1,5 месяца
А ничего, что все интервью и громогласные заявления про топ, уже даны, еще до середины июля?)) можно было сказать - пока не в форме, тренировались мало, основная цель - набрать форму к началу МС. Но это не в духе ее тренеров))

Да и реально, Вы верите в изменения за полтора месяца? Если ее внутри страны оценили в 51 балл, на международке отвалят под 80?)))
+28
-6
+22
Очень большая Самоделкина, наверное к сезону подсушится
+25
-3
+22
Как-то не уровень это для Сони, так катать... вряд ли произвольную программу осилит... Очень жаль...
+25
-3
+22
"Планы грандиозные, она тренируется хорошо, поставила задачу войти в топ" (с)
+22
-2
+20
А разговоров то было! 😄
+18
-2
+16
Прокат называется "обнять и плакать". Похоже, катая Гнома в санках и подвязаясь с Трусовой по вечеринкам, Самоделкина потеряла вообще все чему ее учил Давыдов. Похоже евГений ее тоже не тренировал.
+20
-4
+16
Ответ Ostinato
Черт с ними с прыжками. И даже плевать на форму Самоделкиной, хотя вот Рудковская Валиеву растерзала за подобный внешний вид (в своем глазу бревно и все такое), но кто это барахло поставил? Хореография где? Хореографию можно и при плохой форме показывать, но она там где, ауууууу, а хореография выйдет?
Великий хореограф Михайлов
+17
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+15
Сразу видно - будущая олимпийская чемпионка выступает))
Зря Плющенко с таким пафосом подавал возвращение Софьи на соревновательный лёд и её дальнейшие планы. Поспешил...
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+14
Ответ RusVector
Комментарий скрыт
Может побольше уважения к сокомандницам от гордой обладательницы 50 баллов?
+17
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+13
Ну как бы мягко говоря не то чтобы она форму не набрала ,она вообще не в форме ... видно чтобы набрала она ,возможно не особо предавала этому значение, но это так заметно на льду ,особенно на вращениях -как тяжело она их делает..но почему то мне кажется, что если ей похудеть и спортивная форма придёт то все будет довольно не плохо...а так если по честному- если ты девушка которая хочет выступать на международной арене ,столько всего прошла ,добивалась этого ,несколько месяцев назад уже было всем понятно что она будет уже выступать под другим флагом ,так почему же ты не держишь себя в форме ,когда знаешь что в другой федерации чемпионат намного раньше, нужно быть готовой хотя бы немного !!! Взять сейчас ту же её одногрупницу Соню Муравьеву, они вроде ровесницы ,почему то я уверена что она не в такой форме ,или посмотрите на Акатьеву ,много примеров ..конечно мне хотелось бы видеть на льду Соню ,но не в таком виде ,видно что ей тяжело кататься ,да прыжки на месте ,но все остальное оч тяжело выглядит .Соне желаю удачи, пусть все получится!
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"Приобрел" Казахстан кота в мешке на свою голову.
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Ответ Нина Юдина
Пока печально, к сезону наберёт форму, если будет тренить как надо!
Тренить как надо она должна была начинать немного раньше. Ведь знали же, что будет этот старт. Вот так показываться перед своей новой федерацией - это не комильфо.
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Вот что получается, когда в спорт вмешивается шоу бизнес и политика. Грустно...
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Очень тяжёлая Софа, работы непочатый край.
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Ответ k4rmazin2007
Забавно, что фанаты ТШТ недавно расхваливали Хромых за прокат с двойными прыжками на Дне Московского спорта) У Хромых вот такая форма как сейчас у Самоделкиной была на ЧР. А сейчас середина лета. Сопоставимую с Самоделкиной по габаритам фигуристку Тутберидзе даже к ЧР не сумела привести форму
но тренер Хромых и не заявляла, что она олимпийская надежда страны) и Майя год пропустила из-за травмы))) А Софа по концертам и тусовкам ходит вместо того чтобы после тренировок восстанавливаться и отдыхать.
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Ответ lepestok
бог с ними, с прыжками, понятное дело, что июль, формы нет, но куда делась пластика Софы? Только и делает, что машет руками((
Махи руками это фирменная фишка Ангелов
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