Саутгейт об уходе из сборной Англии: «Для меня было честью тренировать ее. Но пришло время перемен. Этот состав может выиграть трофей, о котором мы мечтаем»

Теги Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Футбольная ассоциация Англии Стив Холланд Футбол

Гарет Саутгейт обратился к болельщикам после ухода с поста тренера Англии.

Саутгейт возглавлял английской сборную с 2016 года. Он провел 102 игры во главе национальной команды.

«Для меня, как гордого англичанина, было честью всей жизни играть за Англию и руководить ее сборной. Это значило для меня все, и я отдал этому делу все свои силы.

Но пришло время перемен и новой главы. Финал в Берлине против Испании в воскресенье стал моей последней игрой в качестве тренера сборной Англии.

Я присоединился к Футбольной ассоциации в 2011 году, полный решимости улучшить английский футбол. За это время, включая восемь лет на посту главного тренера мужской сборной Англии, меня поддерживали замечательные люди, которым я сердечно благодарен.

У меня не могло быть лучшего партнера, чем Стив Холланд. Он один из самых талантливых тренеров своего поколения и оказал огромное влияние.

Мне выпала честь руководить большой группой игроков в 102 играх. Каждый из них гордился тем, что носит футболку с тремя львами, и они были примером для своей страны во многих отношениях.

Состав, который мы привезли в Германию, полон впечатляющих молодых талантов, и они могут выиграть трофей, о котором мы все мечтаем. Я горжусь ими, и надеюсь, что мы поддержим игроков и команду на «Сент-Джорджес-Парке», и Футбольную ассоциацию, которая каждый день стремятся улучшить английский футбол и понимает, какую силу имеет футбол для позитивных изменений.

Особую благодарность я выражаю помощникам, которые оказывали игрокам и мне неустанную поддержку на протяжении последних восьми лет. Их усердие и преданность вдохновляли меня каждый день, и я так им благодарен – великолепной «команде за командой».

У нас лучшие болельщики в мире, и их поддержка значила для меня все. Я болельщик Англии и всегда им буду.

Я с нетерпением жду возможности наблюдать и праздновать, как игроки создают новые особенные воспоминания и вдохновляют нацию, как мы знаем, они могут.

Спасибо, Англия, за все», – говорится в обращении Саутгейта.

155 комментариев
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Статистически Саутгейт провел невероятно успешный отрезок на посту сборной.
Про зрелищность можно рассуждать очень долго, но сухие факты и цифры на лицо.
+194
-14
+180
А мне его по-человечески жалко

Никому зла он не желал, работал, как умел, при нем сборная достигла лучших результатов за последние 50 лет

Шлейф с 96-го плавно перешел на тренерскую деятельность. Гарету желаю справиться с трудностями. Жизнь, к сожалению, не сказка, но благо на одном футболе не зацикливается
+106
-4
+102
Достойный человек.
+104
-3
+101
А мужик то оказался очень адекватным. Не в пример всяким мартинесам и прочим.
+64
-2
+62
Ответ Полуэктов Пётр
Статистически Саутгейт провел невероятно успешный отрезок на посту сборной. Про зрелищность можно рассуждать очень долго, но сухие факты и цифры на лицо.
На лицо англичанам разве что
+89
-33
+56
Саутгейт мужик, несмотря на свою тактику игры. Надо иметь смелость проиграть и снова попытаться победить, а потом снова проиграть и признав поражение, достойно уйти, не обвиняя никого.
+39
0
+39
Ответ ЗлойМайор
А мужик то оказался очень адекватным. Не в пример всяким мартинесам и прочим.
Никто и не сомневался, что он адекватный и вообще мужик классный. Но тренерские способности пока спорные.
+29
0
+29
К сожалению, футбол, который он ставил, невозможно смотреть, как личность же вызывает уважение - всегда вел себя достойно.
+27
0
+27
Ответ evgeniiios
Достойный человек.
Да, достойный! Думаю, может с более скромными команды пошуметь, играя в такой футбол
+22
-1
+21
Чё т грустно стало
+22
-2
+20
Давайте честно. Как бы я сам не любил футбол Саутгейта, но на сегодняшний момент он один из самых успешных тренеров Англии и не факт, что когда придёт другой тренер, то Англия добьётся таких же результатов
+19
0
+19
Ответ Чечеватов
Чё т грустно стало
Уго, обсерать теперь некого большинству хейтеров Англии со спортса
+17
-2
+15
Ответ Cops noob pley
Да, достойный! Думаю, может с более скромными команды пошуметь, играя в такой футбол
Не сможет. У Англии не было идеи как таковой. И по сути до финала они дошли засчет исполнительского мастерства отдельных игроков. В более скромных командах такого нет
+17
-4
+13
Захейтили. А меж тем 2 финала Евро и 1/2 с 1/4 ЧМ за 8 лет это очень крутой резалт.
+14
-1
+13
Ответ Carasa
Комментарий скрыт
Это очень удобная позиция: Когда не нравится тренер, то все достижения команды - вопреки. (как с Саутгейтом) Когда нравится тренер - все достижения команды являются его заслугой (Карерра).
Вот только эта позиция не имеет отношения к реальности.
+16
-4
+12
Ответ Pro_Zenit_7
Какие сухие факты? Смысл от финалов для такой страны, как Англия, если они их не выигрывали?
Ну то есть наша бронза на Евро это общественный экстаз и героизм, а два подряд серебра для Англии это чепуха и провал. Логика детектед.
+15
-4
+11
Ответ Vadimlive
Никогда не импонировал Саутгейт и его манера игры, но надо признать, что такое действие (и такой посыл) - это очень достойно Браво! 👏🏼
Человек, он, кажется, вполне достойный и воспитанный. Помню, как его в 18-ом журналисты всячески пытались вывести на какую-то критику в адрес России принимающей, а он всегда отвечал, что ему не на что жаловаться, и что к нему и его команде здесь относятся максимально уважительно.
+10
0
+10
Ответ Pro_Zenit_7
Какие сухие факты? Смысл от финалов для такой страны, как Англия, если они их не выигрывали?
А до него и не выходила даже с Руни Джерардом и Терри
+9
0
+9
Ответ Carasa
Комментарий скрыт
Исходя из этой логики, Аргентина выиграла чм и копу благодаря рандому. Ок
+10
-1
+9
Вот теперь уважаю. В нужный момент хватило смелости все таки. Всех благ ему.
+8
0
+8
Ну что же, ждем что все Английские топари начнут разрывать?
Ведь это только тренер им мешал, правда?
Правда?..
+8
0
+8
Англия была скучной на этом турнире, но критика Саутгейта чрезмерна. Я склонен к позиции Каррагера, кажется, который сказал, что вопросов много к атакующим игрокам. Работа тренера в рамках краткосрочных турниров, в первую очередь, упирается в создании надёжности на своей половине. Плюс стандарты. Коль уж у вас такой якобы крутое поколение звёзд в атаке, то пусть эти звезды показывают, что они таковые, и решают. И не надо только говорить, что строгий физрук Саутгейт не давал бежняжкам Кейну, Джуду, Фодену играть впереди. Ерунда всё это. Тот же Кейн на предыдущих турнирах в лучших бомбардаирах обитал, при нём в принципе стал лучшим в истории английского футбола, но тут внезапно Саутгейт ему мешать стать, ага.
А так, оборона, организация, хорошие стандартынам предыдущих турнирах - всё это Саутгейт команде дал. Да, с сетками фартило, но результат был. И, при всём при томя что никогда поклонником англичан не был, нужно признать, что за все эти 4 турнира Англию в одну калитку только в России бельгийцы за бронзу обыграли. Италии проиграли по пенальти, с Хорватией и Франции на ЧМ тоже вполне в равных матчах уступили, где не свезло.
Есть два ощущения: чрезмерная звездность состава скорее мешала Саутгейту. А второе - через лет 15-20 о результатах Саутгейта с ностальгией вспоминать будут.
+8
0
+8
Что бы не говорили, Англия провела отличный турнир, а тренер провел отличную работу с этой Сборной.
+8
-1
+7
Что не говори тренер выжал максимум из своей тренерской ограниченности! Когда понял что это не сможет сделать Англию чемпионом ушел достойно
+7
0
+7
Ответ Полуэктов Пётр
Статистически Саутгейт провел невероятно успешный отрезок на посту сборной. Про зрелищность можно рассуждать очень долго, но сухие факты и цифры на лицо.
Только смысл этой статистики без единого трофея
+8
-2
+6
Вот за это и уважаю англичан, если уж обделаются, то подают в отставку.
+6
0
+6
Никогда не импонировал Саутгейт и его манера игры, но надо признать, что такое действие (и такой посыл) - это очень достойно

Браво! 👏🏼
+6
0
+6
Ответ Pro_Zenit_7
Какие сухие факты? Смысл от финалов для такой страны, как Англия, если они их не выигрывали?
А для какой "такой" страны? Англия выигрывала ЧЕ столько же раз, сколько и Грузия.
+6
-1
+5
Как было написано на могиле одного викинга - "он старался"
+5
0
+5
Ответ Andre@Gourrage
А мне его по-человечески жалко Никому зла он не желал, работал, как умел, при нем сборная достигла лучших результатов за последние 50 лет Шлейф с 96-го плавно перешел на тренерскую деятельность. Гарету желаю справиться с трудностями. Жизнь, к сожалению, не сказка, но благо на одном футболе не зацикливается
Жалости он не заслуживает - разве по отношению к нему была какая-то несправедливость или что-то хуже того? Он достойно, в меру своих способностей, выполнял свою работу, вывел сборную к вершинам пьедесталов, не хватило последнего шага, но вот так - у каждого есть свой предел.
Остается только с большим уважением отнестись к его поступку и, думаю, люди это оценят.
+8
-4
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