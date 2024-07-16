Саутгейт об уходе из сборной Англии: «Для меня было честью тренировать ее. Но пришло время перемен. Этот состав может выиграть трофей, о котором мы мечтаем»
Гарет Саутгейт обратился к болельщикам после ухода с поста тренера Англии.
Саутгейт возглавлял английской сборную с 2016 года. Он провел 102 игры во главе национальной команды.
«Для меня, как гордого англичанина, было честью всей жизни играть за Англию и руководить ее сборной. Это значило для меня все, и я отдал этому делу все свои силы.
Но пришло время перемен и новой главы. Финал в Берлине против Испании в воскресенье стал моей последней игрой в качестве тренера сборной Англии.
Я присоединился к Футбольной ассоциации в 2011 году, полный решимости улучшить английский футбол. За это время, включая восемь лет на посту главного тренера мужской сборной Англии, меня поддерживали замечательные люди, которым я сердечно благодарен.
У меня не могло быть лучшего партнера, чем Стив Холланд. Он один из самых талантливых тренеров своего поколения и оказал огромное влияние.
Мне выпала честь руководить большой группой игроков в 102 играх. Каждый из них гордился тем, что носит футболку с тремя львами, и они были примером для своей страны во многих отношениях.
Состав, который мы привезли в Германию, полон впечатляющих молодых талантов, и они могут выиграть трофей, о котором мы все мечтаем. Я горжусь ими, и надеюсь, что мы поддержим игроков и команду на «Сент-Джорджес-Парке», и Футбольную ассоциацию, которая каждый день стремятся улучшить английский футбол и понимает, какую силу имеет футбол для позитивных изменений.
Особую благодарность я выражаю помощникам, которые оказывали игрокам и мне неустанную поддержку на протяжении последних восьми лет. Их усердие и преданность вдохновляли меня каждый день, и я так им благодарен – великолепной «команде за командой».
У нас лучшие болельщики в мире, и их поддержка значила для меня все. Я болельщик Англии и всегда им буду.
Я с нетерпением жду возможности наблюдать и праздновать, как игроки создают новые особенные воспоминания и вдохновляют нацию, как мы знаем, они могут.
Спасибо, Англия, за все», – говорится в обращении Саутгейта.
Про зрелищность можно рассуждать очень долго, но сухие факты и цифры на лицо.
Никому зла он не желал, работал, как умел, при нем сборная достигла лучших результатов за последние 50 лет
Шлейф с 96-го плавно перешел на тренерскую деятельность. Гарету желаю справиться с трудностями. Жизнь, к сожалению, не сказка, но благо на одном футболе не зацикливается
Вот только эта позиция не имеет отношения к реальности.
Ведь это только тренер им мешал, правда?
Правда?..
А так, оборона, организация, хорошие стандартынам предыдущих турнирах - всё это Саутгейт команде дал. Да, с сетками фартило, но результат был. И, при всём при томя что никогда поклонником англичан не был, нужно признать, что за все эти 4 турнира Англию в одну калитку только в России бельгийцы за бронзу обыграли. Италии проиграли по пенальти, с Хорватией и Франции на ЧМ тоже вполне в равных матчах уступили, где не свезло.
Есть два ощущения: чрезмерная звездность состава скорее мешала Саутгейту. А второе - через лет 15-20 о результатах Саутгейта с ностальгией вспоминать будут.
Браво! 👏🏼
Остается только с большим уважением отнестись к его поступку и, думаю, люди это оценят.