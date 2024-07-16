«Реал» представил Мбаппе на «Бернабеу». Зидан присутствовал на церемонии, ее посетили 80 тысяч человек

Теги Реал Мадрид Ла Лига Зинедин Зидан Сантьяго Бернабеу Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе представлен в качестве игрока «Реала».

Презентация француза на «Сантьяго Бернабеу» собрала полный стадион. Сообщалось, что ее должны были посетить 80 000 человек.

На церемонии присутствовал бывший игрок и тренер «Реала» Зинедин Зидан

Фото: marca.com

Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до 2029-го и показал футболку с номером 9

87 комментариев
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три года добирался, прямо как ЧЕРЕПАХА
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Начало славной истории восхождения или история самого громкого провала? Посмотрим, посмотрим.
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Надеюсь принесет много пользы Реалу, как прошлый владелец 9-го номера Карим Бензема!
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Ответ Омичёв
Новый хозяин Барсы приехал
Ламин Ямаль.
+58
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Ответ Омичёв
Новый хозяин Барсы приехал
"Французский" политик приехал. Новый хозяин Барсы празднует чемпионство Европы в свои 17 годиков
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Ответ Мексиканская песня
Продадут через год.
и заработают, ведь он пришел бесплатно
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Новый хозяин Барсы приехал
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Ответ Balt
Начало славной истории восхождения или история самого громкого провала? Посмотрим, посмотрим.
слабо верится, что он может провалится. Как будто бы и нет предпосылок к этому
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Ответ Ovi174
Надеюсь принесет много пользы Реалу, как прошлый владелец 9-го номера Карим Бензема!
Результат будет , однозначно )
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Ответ Валерий Королёв
"Французский" политик приехал. Новый хозяин Барсы празднует чемпионство Европы в свои 17 годиков
Посмотрим. Уже столько мы новых Месси видели. Бояны, Фати и т.д.
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В реал четырежды не зовут ☝️
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Ответ Ovi174
Надеюсь принесет много пользы Реалу, как прошлый владелец 9-го номера Карим Бензема!
Черепаха , супер Мега крутой игрок , жаль что он попал к вам , но круто что сильнейшие выбирают Испанию .
Ну а насчет успеха его , посмотрим , многие Мега звезды проваливались
+6
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+4
Ответ Иван Коробейник_1116193568
Посмотрим. Уже столько мы новых Месси видели. Бояны, Фати и т.д.
Месси самого в свое время называли новым Роналдиньо. А он как-то и сам справился. Надеюсь, что и Ямаль станет чем-то особенным, без всяких этих приставок
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Ответ Ovi174
Надеюсь принесет много пользы Реалу, как прошлый владелец 9-го номера Карим Бензема!
Если вдруг кто-то не понял:
Черепаха , супер Мега крутой игрок , жаль что он попал к вам , но круто что сильнейшие выбирают Испанию .
Ну а насчет успеха его , посмотрим , многие Мега звёзды проваливались
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Ну будем верить что новая эпоха началась , хотя фанатов реала сложно удивить
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Конечно у Реала модщная банда собралась.
Если ещё возьмут Алонсо в слд сезоне бесплатно и подпушут Холанда то они будут доминировать в Европе
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новоиспеченный чемпион европы! хотя нет, подождите
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Полный стадион в рабочее время во вторник. Нифига себе
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У риго приступ не случился *?)
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Перес: дайте мне Зидана и 79.999 бревен и я представлю вам Мбаппе
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Я тоже был до конца против его трансфера. Так как мы уже не нуждались в нём. Ну раз пришёл, теперь он часть команды верим и надеемся на убийственную атаку Реала.
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Ответ Ovi174
Надеюсь принесет много пользы Реалу, как прошлый владелец 9-го номера Карим Бензема!
Черепаха , супер Мега крутой игрок , жаль что он попал к вам , но круто что сильнейшие выбирают Испанию .
Ну а насчет успеха его , посмотрим , многие Мега звезды проваливались
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Зизу на стиле как всегда
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Хоть и не фанат, но смотрел в прямом эфире. Красиво организовали.
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Ответ Homelander_666
Так Мбаппе примерно в этом же возрасте чемпионом мира стал)
Дыыы, вовсе нет. Ему было почти 20 лет. У Ямаля есть все шансы повторить это дело
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Как далеко плюнул
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Ответ &_Bishep_&
В итоге, надеюсь, обменяют на хорошего полузащитника. Например неглядя махнуться с МС на Родри.
Мбаппе стоит в два раза дороже Родри, это раз.
У Реала на позицию Родри три игрока которые ещё и моложе него.
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Ответ Akbar Djumakulov
Я тоже был до конца против его трансфера. Так как мы уже не нуждались в нём. Ну раз пришёл, теперь он часть команды верим и надеемся на убийственную атаку Реала.
Корни атаки растут из полузащиты. Нападающие -это побеги. Без Крооса и Модрича он вообще будет бесполезен (разве что на Осасунах стату набивать)...Баш на баш с Родри..Даже Суббеменди и Лаутаро сегодня были бы полезнее.
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Ответ AF007
Ну всё, глоры роналду совсем одни остались. Раньше хоть глоры Реала еще по старой памяти на ветках помогали, но у тех теперь новый любовник на ближайшие 6-8 лет
Кстати да, верно подмечено.
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Ответ Dvin
Смотрел недавно обзор с нашего ЧМ. Франция - Аргентина. Мбаппе там просто разрывал. Не знаю, что с ним сейчас, но он далек от того Мбаппе
Во первых тогда был Погба в полузащите. Во вторых Мбаппе был легче и быстрее. Сейчас чуть тяжелее. Посмотрим либо конституция такая, либо временно. Во вторых, жируя в ПСЖ немного потерял в мотивации и инстинктах. Реал либо вылечит, либо продаст дорого.
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