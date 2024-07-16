«Реал» представил Мбаппе на «Бернабеу». Зидан присутствовал на церемонии, ее посетили 80 тысяч человек
Килиан Мбаппе представлен в качестве игрока «Реала».
Презентация француза на «Сантьяго Бернабеу» собрала полный стадион. Сообщалось, что ее должны были посетить 80 000 человек.
На церемонии присутствовал бывший игрок и тренер «Реала» Зинедин Зидан.
Фото: marca.com
Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до 2029-го и показал футболку с номером 9
Ну а насчет успеха его , посмотрим , многие Мега звезды проваливались
Черепаха , супер Мега крутой игрок , жаль что он попал к вам , но круто что сильнейшие выбирают Испанию .
Ну а насчет успеха его , посмотрим , многие Мега звёзды проваливались
Если ещё возьмут Алонсо в слд сезоне бесплатно и подпушут Холанда то они будут доминировать в Европе
Ну а насчет успеха его , посмотрим , многие Мега звезды проваливались
У Реала на позицию Родри три игрока которые ещё и моложе него.