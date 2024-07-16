«Реал» представил Мбаппе на «Бернабеу». Зидан присутствовал на церемонии, ее посетили 80 тысяч человек

Килиан Мбаппе представлен в качестве игрока «Реала».

Презентация француза на « » собрала полный стадион. Сообщалось, что ее должны были посетить 80 000 человек.

На церемонии присутствовал бывший игрок и тренер « » .

Фото: marca.com

Мбаппе подписал контракт с «Реалом» до 2029-го и показал футболку с номером 9