Мбаппе несколько раз поцеловал эмблему «Реала» на презентации – во время речи и чеканки мяча

Килиан Мбаппе поцеловал эмблему «Реала» на своей презентации.

Сегодня на « » проходит презентация Мбаппе в качестве игрока мадридского клуба. Нападающий сборной Франции подписал 5-летний контракт – он будет выступать под 9-м номером.

Во время произнесения торжественной речи поцеловал эмблему «Реала» на футболке. Затем, после традиционной чеканки мяча, нападающий сделал это еще раз. После этого он еще несколько раз поцеловал эмблему.

Изображения: кадры из трансляции клубного ТВ « »

«Реал» представил Мбаппе в качестве своего игрока на «Бернабеу». Зидан присутствовал на церемонии, мероприятие посетило 80 тысяч человек