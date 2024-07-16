Мбаппе несколько раз поцеловал эмблему «Реала» на презентации – во время речи и чеканки мяча

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Сантьяго Бернабеу Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе поцеловал эмблему «Реала» на своей презентации.

Сегодня на «Сантьяго Бернабеу» проходит презентация Мбаппе в качестве игрока мадридского клуба. Нападающий сборной Франции подписал 5-летний контракт – он будет выступать под 9-м номером.

Во время произнесения торжественной речи Мбаппе поцеловал эмблему «Реала» на футболке. Затем, после традиционной чеканки мяча, нападающий сделал это еще раз. После этого он еще несколько раз поцеловал эмблему.

Изображения: кадры из трансляции клубного ТВ «Реала»

«Реал» представил Мбаппе в качестве своего игрока на «Бернабеу». Зидан присутствовал на церемонии, мероприятие посетило 80 тысяч человек

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39 комментариев
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Чеканить умеет,отличным тренером будет (с) А.В Мостовой
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Ответ Омичёв
Достойный наследник Роналду в Мадриде!
Достойный наследник Мостового в Ла Лиге. Чеканка на уровне
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Ответ Нефанатик
Бедная секта барсы, единственная радость в жизни - язвить в комментариях под постом о Реале.
Да чего язвить, подписали одного из трех лучших футболистов мира последних лет. Но даже фанаты Мадрида сомневаются в том, что он сможет показать свой уровень учитывая что Реал взял ЛЧ и Ла лигу в прошлом сезоне
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Все правильно. Молодец Килиан 👏.
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Достойный наследник Роналду в Мадриде!
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Любовь за деньги
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За деньги да, за деньги да
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Ответ юра георгиевский
Он никогда не дорастёт до уровня Месси и К. Роналду, ему уже 26 лет, а никаких личных достижений у него нет, у Месси уже в 21 год был Золотой Мяч, у Роналду в 23 года был Золотой Мяч.
Кого в футболе интересуют личные достижения?
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Поцелуй имени Онопко и чеканка имени Мостового. Верной дорогой идёте, товарищ!
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теперь в испании только реал будет чемпионом при мбапе
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что же он два года назад не пошёл за мечтой? как же лицемерно всё это выглядит.
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Он никогда не дорастёт до уровня Месси и К. Роналду, ему уже 26 лет, а никаких личных достижений у него нет, у Месси уже в 21 год был Золотой Мяч, у Роналду в 23 года был Золотой Мяч.
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Ответ utsh44psmr
Достойный наследник Мостового в Ла Лиге. Чеканка на уровне
А походка? Футбольная?
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Ответ Футбол_это_жизнь
Да чего язвить, подписали одного из трех лучших футболистов мира последних лет. Но даже фанаты Мадрида сомневаются в том, что он сможет показать свой уровень учитывая что Реал взял ЛЧ и Ла лигу в прошлом сезоне
От того, что там считают или не считают «фанаты Реала» которые тут на спортсе потеют, ровным счетом ничего не изменится. Килиан лучший игрок мира и будет главной ударной силой в команде
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Ответ BurBon
Это ты про судейские чашки лч чтоли? 2014-2018 Барса 3 чемпионата испании.
Судейские чашки - нет! 3 чемпионства Негрейры - да.
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Ответ &_Bishep_&
Ну не совсем так. Сильных работяг в команде хватает. Ну смысл брать еще одного левого напа, когда у тебя на этой позиции уже есть чуть ли не обладатель ЗМ, не понятно. Стратегически надо было искать хорошего диспетчера на место Крооса и Модрича.
С игроком под фамилией Плеймекер вообще беда в современном футболе.
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Ответ юра георгиевский
Он никогда не дорастёт до уровня Месси и К. Роналду, ему уже 26 лет, а никаких личных достижений у него нет, у Месси уже в 21 год был Золотой Мяч, у Роналду в 23 года был Золотой Мяч.
А кто-то ждёт ? Он обычный же бегунок. Такая огромная скорость уйдёт к тридцати и он станет обычной посредственностью.
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Ещё раза 50 за сезон поцелует
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