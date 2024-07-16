Мбаппе несколько раз поцеловал эмблему «Реала» на презентации – во время речи и чеканки мяча
Килиан Мбаппе поцеловал эмблему «Реала» на своей презентации.
Сегодня на «Сантьяго Бернабеу» проходит презентация Мбаппе в качестве игрока мадридского клуба. Нападающий сборной Франции подписал 5-летний контракт – он будет выступать под 9-м номером.
Во время произнесения торжественной речи Мбаппе поцеловал эмблему «Реала» на футболке. Затем, после традиционной чеканки мяча, нападающий сделал это еще раз. После этого он еще несколько раз поцеловал эмблему.
Изображения: кадры из трансляции клубного ТВ «Реала»
«Реал» представил Мбаппе в качестве своего игрока на «Бернабеу». Зидан присутствовал на церемонии, мероприятие посетило 80 тысяч человек