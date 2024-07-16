Меньян, Уокер, Салиба, Мусиала и 6 игроков Испании – в символической сборной Евро-2024 от УЕФА

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УЕФА представил символическую сборную по итогам Евро-2024.

Победу в прошедшем чемпионате Европы одержала Испания. В финале, состоявшемся в минувшее воскресенье в Берлине, команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Англию (2:1).

Символическая сборная турнира была составлена на основе аналитики наблюдателей УЕФА, присутствовавших на каждом матче. При принятии решения учитывались индивидуальные качества игроков и их влияние на игру команды.

Вратарь: Майк Меньян (Франция);

Защитники: Кайл Уокер (Англия), Вильям Салиба (Франция), Мануэль Аканджи (Швейцария), Марк Кукурелья (Испания);

Полузащитники: Родри, Дани Ольмо, Фабиан Руис (все – Испания);

Нападающие: Джамал Мусиала (Германия), Нико Уильямс, Ламин Ямаль (оба – Испания).

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65 комментариев
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Мамардашвили же...
+45
-11
+34
Что здесь забыл Меньян при живом Мамардашвили? И Уокер при живом Карвахале, Кайл вообще провалил турнир. К Аканжи тоже есть вопросы
+41
-13
+28
Ответ Антон Фалафель
Меньяна по какой квоте туда запихнули???
По расовой.
+36
-12
+24
Ответ Антон Жигулов
А что Меньян на Евро выдающегося сделал, не напомните?
Пропустил один из самых красивых голов.... Больше не знаю.
+19
-2
+17
Меньяна по какой квоте туда запихнули???
+26
-10
+16
Ответ LeakAGE
без Мамардашвили и Жоржа.....)
У Жоржа 2 гола из 3-х — с пенальти, ничего выдающегося
+16
0
+16
Ответ Антон Фалафель
Меньяна по какой квоте туда запихнули???
Просто его мать - нигерийка, а отец - камерунец
+23
-7
+16
Мамардашвили или на худой конец Кошта из за трёх отраженных пенальти. Даже Доннарума сделал больше чем Меньян
+14
-4
+10
Как и по поводу любой символической сборной, есть много вопросов (мне не хватило Мамардашвили, Карвахаля и Гакпо), но, в целом, вполне неплохо
+11
-3
+8
Ответ S. A.
Что здесь забыл Меньян при живом Мамардашвили? И Уокер при живом Карвахале, Кайл вообще провалил турнир. К Аканжи тоже есть вопросы
Соглы. Оба гола в финале забиты из зоны Кайла
+7
-1
+6
Ответ erema.k_1991@mail.ru
Симона и Карвахаля можно было и пристроить, но экспертам виднее, чем мне с дивана
Не, Симон точно мимо. Достаточно нервный турнир у него. А вот Мамардашвили могли бы и поставить
+9
-3
+6
Ответ Чечеватов
Мамардашвили же...
Ха-ха.. 8 голов в 4 матчах, против 3 гола в 6, самый простой выбор среди всех 11.
+8
-3
+5
Ответ Антон Жигулов
А что Меньян на Евро выдающегося сделал, не напомните?
4 сухих матча, меньше всего пропущенных на евро
+5
0
+5
Уокер??? Совсем с ума сошли, сколько голов он привез?
+5
0
+5
Ответ M@xiMir
Уокер то с чего, 2 гола в финале с его зоны, палмер куда больше заслужил
Палмер ни одного матча в старте не начинал.
+4
0
+4
А что Меньян на Евро выдающегося сделал, не напомните?
+7
-3
+4
Симона и Карвахаля можно было и пристроить, но экспертам виднее, чем мне с дивана
+5
-2
+3
Кунде и Карвахаль заслужили больше чем Уокер. При желании Кунде можно было поставить в центр, а Карву на пз
+3
-1
+2
Мамардашвили сыграл ярко, но давайте серьёзно - в 4 матчах он пропустил 8 мячей, ну какая сборная, о чём вы.
+3
-1
+2
А что сделал спортсу Аканджи? За что его решили не упоминать в заголовке?
+2
0
+2
Да, Мамардашвили знатно прокатили. Стыдоба вообще-то. Реально же тащил
+6
-5
+1
Ответ AprasidzE
Где Месси?
в сборной лучших игроков на Копе, Роналду - в сборной худших игроков на Евро
+2
-1
+1
Ответ Serhio 00
Кто бы что не говорил, но было бы исторически очешуительно если бы Ламинат золотой мяч получил в 17 лет
Если бы Барселона выиграла хоть что-то значимое, то эти разговоры имели смысл. Парнишка, конечно, классный турнир провёл. Его жёстко прокатили с МВП. Родри не по одному из показателей не являлся лучшим в сборной. В плей-офф его закрыли немцы и французы, а финал испанцы затащили без него. Ламина никто не смог закрыть.
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Ответ fussballer
По расовой.
С остальных почему тогда не запихнули ?
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Уокер классно сыграл в финале за Испанию
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Ответ M@xiMir
Уокер то с чего, 2 гола в финале с его зоны, палмер куда больше заслужил
и вместо кого Палмер должен быть?! если он и заслуживал попасть то только в основу сборной, но никак не в символическую сборную! Уокер был хорош на евро, хотя Карвахаль должен быть! из англии я бы только Пикфорда добавил. центр и нападение безальтернативно, разве что вместо Руиса мог бы Симонс попасть, и то спорно, Руис тоже был прекрасен! а Ямаль и Нико лучшие крайки турнира, а из всех ЦФ никто толком себя не проявили на топовом уровне, потому и нахождение Мусиалы так же не вызывает вопросов. короче я быт поменял Меньяна на Пикфорда и Уокера на Карвахаля
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Опять одни атакующие защитники. Такая "оборона" замучается мячи из ворот доставать
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Радует признание Кукурельи. Ну а Ямаль продолжает издеваться над скейтерами 🤣
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вот это да, как низко ставили Кукурелью перед началом Евро, а в итоге символическая сборная
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Ответ Badmurza
Мамардашвили сыграл ярко, но давайте серьёзно - в 4 матчах он пропустил 8 мячей, ну какая сборная, о чём вы.
Да неважно, сколько он пропустил, важно, сколько он не пропустил. Он тащил, как поехавший, причём не в одном матче, а в нескольких. Какой Меньян, они там что, реально по расовой квоте его внесли.
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