Меньян, Уокер, Салиба, Мусиала и 6 игроков Испании – в символической сборной Евро-2024 от УЕФА
УЕФА представил символическую сборную по итогам Евро-2024.
Победу в прошедшем чемпионате Европы одержала Испания. В финале, состоявшемся в минувшее воскресенье в Берлине, команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Англию (2:1).
Символическая сборная турнира была составлена на основе аналитики наблюдателей УЕФА, присутствовавших на каждом матче. При принятии решения учитывались индивидуальные качества игроков и их влияние на игру команды.
Вратарь: Майк Меньян (Франция);
Защитники: Кайл Уокер (Англия), Вильям Салиба (Франция), Мануэль Аканджи (Швейцария), Марк Кукурелья (Испания);
Полузащитники: Родри, Дани Ольмо, Фабиан Руис (все – Испания);
Нападающие: Джамал Мусиала (Германия), Нико Уильямс, Ламин Ямаль (оба – Испания).