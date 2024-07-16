Меньян, Уокер, Салиба, Мусиала и 6 игроков Испании – в символической сборной Евро-2024 от УЕФА

УЕФА представил символическую сборную по итогам Евро-2024.

Победу в прошедшем чемпионате Европы одержала Испания. В финале, состоявшемся в минувшее воскресенье в Берлине, команда Луиса де ла Фуэнте обыграла Англию (2:1).

Символическая сборная турнира была составлена на основе аналитики наблюдателей , присутствовавших на каждом матче. При принятии решения учитывались индивидуальные качества игроков и их влияние на игру команды.

Вратарь: (Франция);

Защитники: (Англия), (Франция), Мануэль Аканджи ( ), Марк Кукурелья (Испания);

Полузащитники: Родри, Дани Ольмо, Фабиан Руис (все – Испания);

Нападающие: Джамал Мусиала (Германия), Нико Уильямс, Ламин Ямаль (оба – Испания).