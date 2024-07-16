Ямаль, Кроос, Мамардашвили, Уильямс, Киммих, Ольмо – в символической сборной Евро-2024 от Opta

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Opta представила свою символическую сборную по итогам Евро-2024.

Победу на прошедшем чемпионате Европы одержала команда Испании, обыграв в финале сборную Англии со счетом 2:1.

Статистический сервис Opta с помощью собственных данных составил символическую сборную турнира.

Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия);

Защитники: Марк Кукурелья (Испания), Марк Гехи (Англия), Мануэль Аканджи (Швейцария) и Йозуа Киммих (Германия);

Полузащитники: Фабиан Руис (Испания), Тони Кроос (Германия) и Дани Ольмо (Испания);

Нападающие: Нико Уильямс, Ламин Ямаль (оба – Испания) и Коди Гакпо (Нидерланды).

68 комментариев
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Кроос там что забыл на месте Родри?
+120
-14
+106
кросс очевидно лишний
+40
-8
+32
Ответ Xabi Alonso78
Комментарий скрыт
Для тебя кроме игроков Реала все не футболисты (от Пеле до Родри):)
+33
-5
+28
Родри - лучший игрок ЧЕ официально, а тут вместо него Кроос! Слов нет- одни слюни!
+18
-4
+14
Ответ drfrimen
Кроос там что забыл на месте Родри?
Видимо дань уважения. Объективно, Кроос провалил матч с Испанией, а Родри играл на голову сильнее.
+14
-4
+10
Ответ Ілья Аксенаў
кросс очевидно лишний
Игрок домашней команды, завершил карьеру.
Хотя странно лучшего игрока турнира не включить в символическую сборную.
+9
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+8
Ответ Xabi Alonso78
Комментарий скрыт
На данный момент, Кроос не футболист по сравнению с Родри
+14
-8
+6
Ответ Эрнандес Эрнандес
Комментарий удален пользователем
К врачу пока не поздно
+7
-2
+5
Ответ Vatikan
вроде все по делу, только вратарь под вопросом, несколько кандидатур
На сайте Уефа Мамардашвили первый на этом евро по сэйвам, причём с огромным отрывом
+3
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+3
вроде все по делу, только вратарь под вопросом, несколько кандидатур
+4
-2
+2
Ответ Эрнандес Эрнандес
Карвахаль выиграл - ЛЧ, ЛЛ, СКИ, ЧЕ, на подходе КЧМ и СКЕ… Какой еще Родри? 🤦🏻‍♂️
Лучший игрок Евро - Родри. В символической сборной - Ольмо, Кукурелья, Руис, Уильямс. Вопрос: к чему здесь Карвахаль если даже он в своей сборной не лучший?
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Большой прогресс у Ольмо. Одно из открытий этого Евро, не будем сейчас упоминать Ямаля... :-)
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Кросс должен быть в сбороной рачарований
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Родри признан лучшим игроком евро, но в символическую сборную не попадает. логично.
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Как обычно все спорно.
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Салиба лучший защитник евро, уже явно лучше Гехи или Аканджи
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Комментарий скрыт
Травма !!!!
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Мамардашвили - легенда.
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Начо, 34 года - 6 ЛЧ Барселона, 125 лет - 5 ЛЧ 😆
Лео Месси - 45 трофеев за 20 лет
"Реал" Мадрид - 38 трофеев за 24 года.
+2
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А где лучше игрок турнира 🤷🏿‍♂️
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Особенно после такого крутого сезона Реала, где они выиграли почти все, а Барса вылетела с позором со всех турниров. 😆
Даже так Ямаль не давал вам покоя весь сезон
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Ямаль выиграл ЧЕ в 17 лет - круто Мбаппе выиграл ЧМ в 18 - это другое 😆
Ты в каком классе по арифметике? Мбаппе 20 исполнилось в год ЧМ.
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Ямаль выиграл ЧЕ в 17 лет - круто Мбаппе выиграл ЧМ в 18 - это другое 😆
Я такого не говорил про Мбаппе. И выиграл он в 19
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Особенно когда он проиграл все 4 ЭК подряд 😆
А ты хотел, чтоб 16 летний школьник тащил во всех матчах? Наверное, у Реала такие воспитанники есть
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Особенно после такого крутого сезона Реала, где они выиграли почти все, а Барса вылетела с позором со всех турниров. 😆
Позорно стоя в бусе, аутгейт подошёл бы с Реалу как нельзя лучше
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Каталонцам?
Каталонцы сейчас с нами в этой комнате ?)
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Ответ Эрнандес Эрнандес
Начо, 34 года - 6 ЛЧ Барселона, 125 лет - 5 ЛЧ 😆
3 купленных не забывай 🤡
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Ответ omsk1716
Как обычно все спорно.
в этот раз даже более чем обычно. Тут 5 фамилий только однозначны
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Ответ drfrimen
Кроос там что забыл на месте Родри?
В тех играх, что я видел, Кросс был "лучшим" костоломом на поле.
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Ответ Шодродинец
Ладно Родри пропустил полтора матча, но ведь есть еще и Райс, который чисто статистически отыграл хорошо и на 2 матча больше.
Анжи чемпион 😆
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