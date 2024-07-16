Ямаль, Кроос, Мамардашвили, Уильямс, Киммих, Ольмо – в символической сборной Евро-2024 от Opta

Opta представила свою символическую сборную по итогам Евро-2024.

Победу на прошедшем чемпионате Европы одержала команда , обыграв в финале сборную Англии со счетом 2:1.

Статистический сервис Opta с помощью собственных данных составил символическую сборную турнира.

Вратарь: ( );

Защитники: (Испания), (Англия), ( ) и (Германия);

Полузащитники: (Испания), (Германия) и (Испания);

Нападающие: , (оба – Испания) и ( ).