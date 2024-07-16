Ямаль, Кроос, Мамардашвили, Уильямс, Киммих, Ольмо – в символической сборной Евро-2024 от Opta
Opta представила свою символическую сборную по итогам Евро-2024.
Победу на прошедшем чемпионате Европы одержала команда Испании, обыграв в финале сборную Англии со счетом 2:1.
Статистический сервис Opta с помощью собственных данных составил символическую сборную турнира.
Вратарь: Георгий Мамардашвили (Грузия);
Защитники: Марк Кукурелья (Испания), Марк Гехи (Англия), Мануэль Аканджи (Швейцария) и Йозуа Киммих (Германия);
Полузащитники: Фабиан Руис (Испания), Тони Кроос (Германия) и Дани Ольмо (Испания);
Нападающие: Нико Уильямс, Ламин Ямаль (оба – Испания) и Коди Гакпо (Нидерланды).
Хотя странно лучшего игрока турнира не включить в символическую сборную.
"Реал" Мадрид - 38 трофеев за 24 года.